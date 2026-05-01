omsz mentő kerékpár motor

Bejelentették: jönnek a motoros és kerékpáros mentők Magyarországon

2026. május 01. 12:07

Május 1-től.

Május elsejétől négy mentőmotor és két mentőkerékpár is szolgálatba áll Budapesten és Pest vármegyében – közölte az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) az MTI-vel.

A motoros egységek a tapasztalatok szerint gyorsaságukkal és mozgékonyságukkal fontos szerepet töltenek be a sürgősségi ellátásban, havonta átlagosan mintegy 300 esetben nyújtanak segítséget, különösen forgalmas vagy nehezen megközelíthető helyszíneken.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A motoros és kerékpáros „gyors-beavatkozó” egységek nem a mentőállomáson várakoznak, hanem előre meghatározott útvonalakon mozognak, így a mentésirányítás mindig az éppen legközelebb járó egységet riaszthatja. Ez percekben mérhető időnyereséget biztosít, és lehetővé teszi, hogy az életmentő beavatkozások a mentőautó kiérkezése előtt megkezdődjenek – hangsúlyozták a közleményben.

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
august
2026. május 01. 14:35
A Tiszás hölgykoszorú fogja várni az első, a kórházba váz alatt beszállított beteget. Vagy maga Kulja doktor.
szilvarozsa
2026. május 01. 14:31
Készülnek. Az unió belekötött az üzemanyagok árába, nem lesz pénz benyára.
londonbaby
2026. május 01. 13:29
ahogy elnézem azt a motort meg az első futóját.. szerintem azt kell majd menteni elsőnek aki azt majd vezetni fogja !!
mlotta
2026. május 01. 12:09
nem baj
