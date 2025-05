Magas rangú ukrán tisztviselőkkel tárgyalt közvetlenül halála előtt a meggyilkolt ukrán elnöki tanácsadó

Az információt négy különböző forrás is megerősítette a lapnak, azt viszont egyikük sem tudta, miről lehetett szó a találkozón. Andrij Portonov ellen az Egyesült Államok korábban szankciókat vezetett be az ukrán igazságszolgáltatási rendszer feletti befolyása miatt. Valamint az EU feketelistájára is felkerült állami források nem rendeltetésszerű felhasználása és emberi jogi jogsértések miatt.

Ötvenegy évesen halt meg, négy gyermeke volt, akik közül a legfiatalabb 2022-ben született.

Nyitókép: Facebook