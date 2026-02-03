Hogy 18 évesek idősekről úgy beszéljenek, mint egy darab…

Hogy felnőtt emberek képtelenek normális diskurzusra. Miért?

Mert TE mindennap kiírod, hogy a Fidesz utálnivaló,

és mindeféle melléknévvel titulálod mind a jelenlegi miniszterelnököt, mind azokat, akik őt támogatják.

Majd odaírsz egy »szeressük egymást« mondatot és azt hiszed, innentől te vagy Teréz anya.

Alig várom, hogy vége legyen a kampánynak, és akkor majd egyszer tükörbe nézve esetleg felteszed magadnak a kérdést:

Mit tettem? Istenem, mit?

És itt megjegyzem: férfi létedre nyugodtan sírhatsz majd ebben a pillanatban…

Akkor legalább azt érezném, hogy maradt még benned némi emberség.”