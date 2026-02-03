Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
feljelentés nap Tisza Párt fidesz erőszak kampány Magyar Péter

Péter, te normalizáltad, hogy az emberek mindent megengedjenek maguknak

2026. február 03. 22:03

A mai napon feljelenteném körülbelül azt a 262 embert, akik mióta az oldalam működik, a megölésemmel fenyegetőztek, és azt a 160-at, akik szexuálisan akartak bántalmazni.

2026. február 03. 22:03
null
Gulyás Virág
Gulyás Virág
Facebook

Akkor a mai napon feljelenteném körülbelül 262 embert, akik mióta az oldalam működik (7 hónap), a megölésemmel fenyegetőztek, 160-at, akik szexuálisan akartak bántalmazni, és 54-et, akik pedig édesanyámat szerették volna »megkeresni«.

Tudod, Péter, csak abban vagy különleges, hogy szándékosan vagy mentális betegségből kifolyólag nem látod, hogy ez MIATTAD van így.
Ezt TE normalizáltad.

Egy kampányidőszak mindig is csúnya szokott lenni, de ez mindent felülmúl, és az újdonság az TE vagy. Így az oka is TE vagy.

TE normalizáltad, hogy az emberek mindent megengedjenek maguknak.

Hogy 18 évesek idősekről úgy beszéljenek, mint egy darab…
Hogy felnőtt emberek képtelenek normális diskurzusra. Miért?

Mert TE mindennap kiírod, hogy a Fidesz utálnivaló,
és mindeféle melléknévvel titulálod mind a jelenlegi miniszterelnököt, mind azokat, akik őt támogatják.

Majd odaírsz egy »szeressük egymást« mondatot és azt hiszed, innentől te vagy Teréz anya.

Alig várom, hogy vége legyen a kampánynak, és akkor majd egyszer tükörbe nézve esetleg felteszed magadnak a kérdést:
Mit tettem? Istenem, mit?

És itt megjegyzem: férfi létedre nyugodtan sírhatsz majd ebben a pillanatban…
Akkor legalább azt érezném, hogy maradt még benned némi emberség.”

Nyitókép: Bálint Szentgallay/AFP

voligo
2026. február 03. 23:04
Nem ők az egyetlen keményfiúk ebben az országban, akik védtelen nőket fenyegetnek.
voligo
2026. február 03. 23:01
Inkább küld át a listát nekem.
KARAK-ter
2026. február 03. 22:35
Küszöbön van egy újabb Rákosi korszak. Ezek ha hatalomhoz jutnak , még akasztgatni is fognak!
