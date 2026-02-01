Ft
Ft
2°C
1°C
Ft
Ft
2°C
1°C
02. 01.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 01.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
nap hd 137010 bolygó föld

Második otthon az űrben? Kutatók találtak egy bolygót, ami riasztóan hasonlít a Földre

2026. február 01. 18:34

Egy bolygó, amely alig nagyobb a Földnél, szinte azonos keringési periódussal, és egy csillag, amely megdöbbentően hasonlít a Napunkra.

2026. február 01. 18:34
null

A Földtől mintegy 146 fényévre egy idegen csillag körül keringhet egy bolygó, amely jobban hasonlít a miénkre, mint szinte bármely más, eddig ismert égitest – írja az Euronews.

A HD 137010 b jelű galaxist nemrégiben, az Astrophysical Journal Letters folyóiratban ismertették: a bolygó egy Naphoz hasonló csillag körül kering, és becslések szerint mindössze hat százalékkal nagyobb a Földnél. Különösen figyelemre méltó, hogy 355 nap alatt kerüli meg csillagát, ami mindössze tíz nappal kevesebb, mint egy földi év. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése
Tovább a cikkhezchevron

Központi csillaga is nagyon hasonlít a Napunkhoz, ám nagyjából ezer fokkal hűvösebb és jóval kisebb a fényereje.

Ennek az alacsonyabb sugárzási teljesítménynek következményei vannak. A bolygó a Föld Naptól kapott energiájának kevesebb mint egyharmadát kapja. A számított felszíni hőmérséklet ennek megfelelően fagyos: mínusz 68 és mínusz 70 Celsius-fok között van, ami inkább a Marsra, mint egy lakható bolygóra emlékeztet.

Jégvilág

A HD 137010 b így a lakhatósági zóna külső peremén helyezkedik el, tehát abban a tartományban, ahol elvileg lehetséges a folyékony víz jelenléte. Jelenleg azonban a felszíne minden valószínűség szerint teljesen jéggel borított, ugyanakkor az életnek kedvezőbb körülmények azonban nem zárhatók ki teljesen.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Éghajlati modellek szerint, ha a bolygó sűrű, magas szén-dioxid-tartalmú légkörrel rendelkezne, az erőteljes üvegházhatás jelentősen felmelegíthetné a felszínét. Ilyen körülmények között akár folyékony víz is kialakulhatna, legalább időszakosan.

Ahogy a kutatók hangsúlyozzák, a bolygó tehát nem feltétlenül egy holt jégből álló világ. Egy ilyen légkör akár a jövőbeli távcsövekkel is kimutatható lenne. Az előfeltétel azonban az, hogy a bolygó létezését először egyértelműen megerősítsék.

Amatőr kutatók fedezték fel

A HD 137010 b első nyomai nem egy óriási obszervatóriumból, hanem a Planet Hunters nevű civil kutatási projektből származnak. Ennek keretében önkéntesek vizsgálják űrtávcsövek adatait, korábban észrevétlen bolygójelek után kutatva. Az alapot a Kepler űrtávcső (K2-misszió) archív adatai adták, amely 2009 és 2018 között több mint 500 ezer csillag fényességét figyelte meg – írja az Euronews.

A HD 137010 esetében a Kepler 2017-ben mindössze egyetlen tranzitot észlelt: a csillag fénye körülbelül tíz órára enyhén elhalványult. Egy bolygó egyértelmű igazolásához általában több ilyen átvonulás szükséges, a jel időtartamából és mélységéből azonban a kutatók következtetni tudtak a bolygó méretére és keringési idejére.

Ideális célpont lehet a jövőbeli légkörvizsgálatokhoz

Ma már több mint hatezer exobolygót(olyan bolygó, amely a Naprendszeren kívül, egy másik, idegen csillag körül kering) ismerünk: ezek többsége azonban gázóriás vagy rendkívül forró világ, amely szoros pályán kering csillaga körül. A Naphoz hasonló csillagok körül keringő, Föld-szerű bolygók ritkák, és jellemzően annyira távoliak, hogy alig vizsgálhatók részletesen.

Mi teszi különlegessé a HD 137010 b-t? 

Kozmikus léptékben szokatlanul közel van hozzánk, így sokkal könnyebben tanulmányozható, és fényes csillaga miatt ideális célpont lehet a jövőbeli légkörvizsgálatokhoz.

 A tudósok olyan gázokat kutatnak, mint az oxigén vagy a metán, amelyek biológiai folyamatokra utalhatnak.

És még ha ki is derülne, hogy a bolygó alkalmas az életre meglátogatni akkor sem lehetne. Galaktikus léptékben ugyan közel van, de a mai technológiával is sok tíz- vagy százezer évbe telne odajutni” – mondta Sara Webb asztrofizikus, a Swinburne University kutatója a Guardiannek.

Képernyőkép: Euronews

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szilvarozsa
2026. február 01. 19:07
A Vénusz is riasztóan hasonlít a Földre. Nagyon riasztóan.
Válasz erre
0
0
LevEDIa
2026. február 01. 19:07
Ezeknek a bolygóknak akkor lehet nagy jelentősége, ha azt is megoldják, hogy "emberi" időn belül el lehet oda jutni. Nem opció, hogy hibernálnak - az már egy másik élet lesz. De ne akarjunk másik Földet keresni, hiszen erre sem tudunk vigyázni. Viszont a világ eltörlését akarókat elküldhetnénk a pokolba.
Válasz erre
1
0
Bitrex®
2026. február 01. 19:05
Még a Holdra (1,28 fénymásodperc) sem sikerült embert küldeni, akkor mégis mit akarnak 146 fényévvel?
Válasz erre
0
0
Gubbio
2026. február 01. 18:54
"Riasztóan" hasonlít a Földre... Ez a ckkíró vagy a cikket fordító VÉLEMÉNYE? Akkor tegye jobbá a Földet...!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!