Második otthon az űrben? Kutatók találtak egy bolygót, ami riasztóan hasonlít a Földre

Ahogy a kutatók hangsúlyozzák, a bolygó tehát nem feltétlenül egy holt jégből álló világ. Egy ilyen légkör akár a jövőbeli távcsövekkel is kimutatható lenne. Az előfeltétel azonban az, hogy a bolygó létezését először egyértelműen megerősítsék.

Amatőr kutatók fedezték fel

A HD 137010 b első nyomai nem egy óriási obszervatóriumból, hanem a Planet Hunters nevű civil kutatási projektből származnak. Ennek keretében önkéntesek vizsgálják űrtávcsövek adatait, korábban észrevétlen bolygójelek után kutatva. Az alapot a Kepler űrtávcső (K2-misszió) archív adatai adták, amely 2009 és 2018 között több mint 500 ezer csillag fényességét figyelte meg – írja az Euronews.

A HD 137010 esetében a Kepler 2017-ben mindössze egyetlen tranzitot észlelt: a csillag fénye körülbelül tíz órára enyhén elhalványult. Egy bolygó egyértelmű igazolásához általában több ilyen átvonulás szükséges, a jel időtartamából és mélységéből azonban a kutatók következtetni tudtak a bolygó méretére és keringési idejére.

Ideális célpont lehet a jövőbeli légkörvizsgálatokhoz