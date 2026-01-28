Újra jön a hó: így tör rá a hideghullám az országra

Erősen felhős, sokfelé borult idővel indul a nap, és napközben egyre több helyen eredhet el kisebb eső. Az Északi középhegység térségében ezzel szemben havazásra, vegyes halmazállapotú csapadékra, sőt átmenetileg ónos esőre is számítani kell, ami többfelé nehezítheti a közlekedést.

Borsodban és a magasabban fekvő hegyvidéki területeken néhány centiméteres hótakaró is kialakulhat a HungaroMet előrejelzése szerint. Estétől délnyugat felől összefüggő csapadékmező érkezik, és ekkor már északkeleten is inkább az eső válik meghatározóvá. A szél keletiesre fordul, helyenként megélénkül, a hegyvidéken pedig erős lökések is előfordulhatnak.