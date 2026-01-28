Újra jön a hó: így tör rá a hideghullám az országra

Fontos bejelentést tett az MVM: akik januári gázszámlát kaptak, ne fizessék be
Felhívták a figyelmet arra is, hogy a rezsistop miatt nincs szükség a számlázási mód megváltoztatására.
Erősen felhős, többnyire borult idő és egyre többfelé érkező csapadék várható.
Erősen felhős, sokfelé borult idővel indul a nap, és napközben egyre több helyen eredhet el kisebb eső. Az Északi középhegység térségében ezzel szemben havazásra, vegyes halmazállapotú csapadékra, sőt átmenetileg ónos esőre is számítani kell, ami többfelé nehezítheti a közlekedést.
Borsodban és a magasabban fekvő hegyvidéki területeken néhány centiméteres hótakaró is kialakulhat a HungaroMet előrejelzése szerint. Estétől délnyugat felől összefüggő csapadékmező érkezik, és ekkor már északkeleten is inkább az eső válik meghatározóvá. A szél keletiesre fordul, helyenként megélénkül, a hegyvidéken pedig erős lökések is előfordulhatnak.
A nappali csúcshőmérséklet az ország nagy részén 4 és 10 fok között alakul, ugyanakkor az Északi középhegységben, az Észak Alföldön a főváros térségét is beleértve, valamint az északnyugati határvidéken több fokkal hidegebb lehet.
Az orvosmeteorológiai helyzet összességében nem ígér jelentős terhelést, de a hajnali fagy és a párás levegő felerősítheti a krónikus ízületi panaszokat, fokozódhat a fájdalom és csökkenhet a mozgástartomány. Az érintett testrészek reggeli átmozgatása sokat segíthet, a párásság pedig a légúti betegek tüneteit is ronthatja. A nedves idő kedvez a cseppfertőzéssel terjedő vírusoknak, ezért ilyenkor gyakoribbak a légúti megbetegedések, amelyek megelőzésében kiemelten fontos a fokozott higiénia a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzése alapján.
A hét második felében is csapadékos marad az idő. Csütörtökön kezdetben sokfelé eshet, délutánra azonban már főként az északi térségekben várható csapadék, miközben délen rövid időre a nap is előbújhat, a levegő ugyanakkor párás marad, a hőmérséklet jellemzően +5 fok körül alakul.
Pénteken borult, nedves idő valószínű, elszórtan szitálás is előfordulhat, az északnyugati szél pedig egyre többfelé megélénkül. A nappali maximumok továbbra is 5 és 6 fok körül alakulhatnak.
Szombaton erősen felhős vagy borult ég várható, a szitálást egyre több helyen hószállingózás válthatja fel, az északi szél megerősödik, hideg levegő áramlik fölénk, délután pedig már csak +1 és +3 fok közötti értékekre lehet számítani. Vasárnap északkelet felől szakadozhat a felhőzet, többfelé kisüthet a nap, délnyugaton viszont borongós maradhat az idő, ahol újabb hószállingózás sem kizárt, a hőmérséklet pedig 0 fok közelébe csökkenhet.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP
***
