01. 28.
szerda
Újra jön a hó: így tör rá a hideghullám az országra

2026. január 28. 08:29

Erősen felhős, többnyire borult idő és egyre többfelé érkező csapadék várható.

2026. január 28. 08:29
null

Erősen felhős, sokfelé borult idővel indul a nap, és napközben egyre több helyen eredhet el kisebb eső. Az Északi középhegység térségében ezzel szemben havazásra, vegyes halmazállapotú csapadékra, sőt átmenetileg ónos esőre is számítani kell, ami többfelé nehezítheti a közlekedést.

Borsodban és a magasabban fekvő hegyvidéki területeken néhány centiméteres hótakaró is kialakulhat a HungaroMet előrejelzése szerint. Estétől délnyugat felől összefüggő csapadékmező érkezik, és ekkor már északkeleten is inkább az eső válik meghatározóvá. A szél keletiesre fordul, helyenként megélénkül, a hegyvidéken pedig erős lökések is előfordulhatnak.

A nappali csúcshőmérséklet az ország nagy részén 4 és 10 fok között alakul, ugyanakkor az Északi középhegységben, az Észak Alföldön a főváros térségét is beleértve, valamint az északnyugati határvidéken több fokkal hidegebb lehet.

Az orvosmeteorológiai helyzet összességében nem ígér jelentős terhelést, de a hajnali fagy és a párás levegő felerősítheti a krónikus ízületi panaszokat, fokozódhat a fájdalom és csökkenhet a mozgástartomány. Az érintett testrészek reggeli átmozgatása sokat segíthet, a párásság pedig a légúti betegek tüneteit is ronthatja. A nedves idő kedvez a cseppfertőzéssel terjedő vírusoknak, ezért ilyenkor gyakoribbak a légúti megbetegedések, amelyek megelőzésében kiemelten fontos a fokozott higiénia a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzése alapján.

A hét második felében is csapadékos marad az idő. Csütörtökön kezdetben sokfelé eshet, délutánra azonban már főként az északi térségekben várható csapadék, miközben délen rövid időre a nap is előbújhat, a levegő ugyanakkor párás marad, a hőmérséklet jellemzően +5 fok körül alakul.

Pénteken borult, nedves idő valószínű, elszórtan szitálás is előfordulhat, az északnyugati szél pedig egyre többfelé megélénkül. A nappali maximumok továbbra is 5 és 6 fok körül alakulhatnak.

Szombaton erősen felhős vagy borult ég várható, a szitálást egyre több helyen hószállingózás válthatja fel, az északi szél megerősödik, hideg levegő áramlik fölénk, délután pedig már csak +1 és +3 fok közötti értékekre lehet számítani. Vasárnap északkelet felől szakadozhat a felhőzet, többfelé kisüthet a nap, délnyugaton viszont borongós maradhat az idő, ahol újabb hószállingózás sem kizárt, a hőmérséklet pedig 0 fok közelébe csökkenhet.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Összesen 6 komment

Sorrend:
kulakman
2026. január 28. 10:47
Bár jönne! Akkor esne!
Válasz erre
0
0
22-es csapdája
2026. január 28. 10:26
Az északi, meg a hegyes területek = "az ország". Bravó, mandiner, megint alkottál.
Válasz erre
1
0
Kaldvi
2026. január 28. 10:21
Hull a hó és hózik, Micimackó párzik :P
Válasz erre
1
0
borsos-2
2026. január 28. 09:48
Jé, tél van...
Válasz erre
3
0
