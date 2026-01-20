Nem mindennapi természeti jelenség Magyarországon: táncolt a sarki fény a Balaton felett (VIDEÓ)

Ez a Tisza trükkje: a DK megsemmisítésével érné utol a Fideszt
Az is kiderült, kik lehetnek a szűkebben vett célcsoport.
Magyarország több pontjáról is megfigyelhető volt az északi fény.
Erős geomágneses vihar érte el a Földet hétfő este, amelynek következtében Magyarország több pontjáról is megfigyelhető volt az északi fény. A ritka természeti jelenség a Balatonnál is látványos formában jelent meg: az Aurora Borealis fénye a tó jegét is megvilágította, különleges, sarkvidéki hangulatot teremtve a „magyar tengernél” – számolt be róla az Időkép.
A jelenséget az Időkép balatonfenyvesi webkamerája is rögzítette, amelyen jól kivehetőek voltak az égbolton megjelenő színes fényjelenségek. A meteorológiai portál beszámolója szerint hétfő este egy G4-es besorolású, vagyis „súlyos” erősségű geomágneses vihar érte el bolygónkat.
A vihart a Napból kiszakadt, töltött részecskékből álló plazmafelhő okozta, amely rendkívül nagy sebességgel érte el a Földet. A részecskék behatoltak a magnetoszférába, és kölcsönhatásba léptek a légkörrel, ennek következtében vált láthatóvá az északi fény szokatlanul déli szélességeken is.
Az Időkép szerint az aurora nemcsak a megszokott vöröses, lilás árnyalatokban ragyogott, hanem intenzív zöldes színek is megjelentek az égen. Ez a színkombináció szintén a geomágneses vihar rendkívüli erősségére utal. A Balaton környéke mellett az ország több térségéből is érkeztek felvételek a jelenségről.
Különösen látványos képek készültek a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Füzér várából, ahonnan a vöröses fények mellett jól kivehetőek voltak a zöldes árnyalatok is, ritka és emlékezetes látványt nyújtva az éjszakai égbolton.
Nyitókép: Komka Péter / MTI