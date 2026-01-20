Ft
fény balaton jelenség sarki fény

Nem mindennapi természeti jelenség Magyarországon: táncolt a sarki fény a Balaton felett (VIDEÓ)

2026. január 20. 16:50

Magyarország több pontjáról is megfigyelhető volt az északi fény.

2026. január 20. 16:50
null

Erős geomágneses vihar érte el a Földet hétfő este, amelynek következtében Magyarország több pontjáról is megfigyelhető volt az északi fény. A ritka természeti jelenség a Balatonnál is látványos formában jelent meg: az Aurora Borealis fénye a tó jegét is megvilágította, különleges, sarkvidéki hangulatot teremtve a „magyar tengernél” – számolt be róla az Időkép.

A jelenséget az Időkép balatonfenyvesi webkamerája is rögzítette, amelyen jól kivehetőek voltak az égbolton megjelenő színes fényjelenségek. A meteorológiai portál beszámolója szerint hétfő este egy G4-es besorolású, vagyis „súlyos” erősségű geomágneses vihar érte el bolygónkat.

A vihart a Napból kiszakadt, töltött részecskékből álló plazmafelhő okozta, amely rendkívül nagy sebességgel érte el a Földet. A részecskék behatoltak a magnetoszférába, és kölcsönhatásba léptek a légkörrel, ennek következtében vált láthatóvá az északi fény szokatlanul déli szélességeken is.

Az Időkép szerint az aurora nemcsak a megszokott vöröses, lilás árnyalatokban ragyogott, hanem intenzív zöldes színek is megjelentek az égen. Ez a színkombináció szintén a geomágneses vihar rendkívüli erősségére utal. A Balaton környéke mellett az ország több térségéből is érkeztek felvételek a jelenségről.

Különösen látványos képek készültek a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Füzér várából, ahonnan a vöröses fények mellett jól kivehetőek voltak a zöldes árnyalatok is, ritka és emlékezetes látványt nyújtva az éjszakai égbolton.

Forrás: Komka Péter / MTI
Varga György / MTI

Nyitókép: Komka Péter / MTI

 

logoff-mihaly
2026. január 21. 09:32
Égi jelek 😉😉😉
Töki
2026. január 20. 18:39
Nagyon gyönyörű!!! A Balcsi, az Balcsi!!! Füzér meg Zemplén, a megyém!!!
