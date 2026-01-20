Nem mindennapi természeti jelenség Magyarországon: táncolt a sarki fény a Balaton felett (VIDEÓ)

Erős geomágneses vihar érte el a Földet hétfő este, amelynek következtében Magyarország több pontjáról is megfigyelhető volt az északi fény. A ritka természeti jelenség a Balatonnál is látványos formában jelent meg: az Aurora Borealis fénye a tó jegét is megvilágította, különleges, sarkvidéki hangulatot teremtve a „magyar tengernél” – számolt be róla az Időkép.

A jelenséget az Időkép balatonfenyvesi webkamerája is rögzítette, amelyen jól kivehetőek voltak az égbolton megjelenő színes fényjelenségek. A meteorológiai portál beszámolója szerint hétfő este egy G4-es besorolású, vagyis „súlyos” erősségű geomágneses vihar érte el bolygónkat.