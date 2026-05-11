Keir Starmer kétségbeesetten kapaszkodik, miközben saját pártja már a távozását követeli

Hatalmasat bukott a Munkáspárt az önkormányzati választásokon, de Starmer nem mond le
Nigel Farage pártja tarolt, amivel megerősítette, hogy a Reform UK lehet a következő választás nagy esélyese.
Keir Starmer nagy túlélőbeszédnek szánta a megszólalását, de a jelek szerint nem mindenkit hatott meg. Starmer a választási kudarc után azt ígérte, bizonyít a kétkedőknek, miközben saját pártjában egyre többen már a távozását sürgetik.
Keir Starmer beszédet mondott a Munkáspárt súlyos választási kudarca után, és igyekezett meggyőzni mindenkit arról, hogy még mindig ő a megfelelő ember a párt és az ország vezetésére. A The Guardian beszámolója szerint a brit miniszterelnök azt mondta, be fogja bizonyítani kétkedőinek, hogy tévednek, miközben arra figyelmeztetett, hogy a Munkáspárt „nagyon veszélyes ellenfelekkel” néz szembe. A beszéd célja aligha volt titok: Starmer politikai túlélése került napirendre, miután a Munkáspárt történelmileg gyenge választási eredményeket ért el:
Ráadásul olyan régi munkáspárti bástyák is elestek, mint Sunderland és Barnsley, amelyeket a Reform UK hódított el, míg Londonban korábban biztosnak hitt kerületek, például Lambeth és Hackney a Zöldekhez kerültek.
A brit kormányfő nem mutatott hajlandóságot a távozásra. Starmer kijelentette, nem fog elsétálni a felelősség elől, és harcolni fog minden vezetői kihívással szemben. Mint fogalmazott:
Vállalom a felelősséget azért, hogy nem sétálok el, nem taszítom káoszba az országunkat, ahogy a toryk tették újra és újra, olyan káoszba, amely tartós károkat okozott ennek az országnak.
Starmer hozzátette:
Tudom, hogy az emberek csalódottak Nagy-Britannia állapota miatt, csalódottak a politikában, és néhányan csalódottak bennem. Tudom, hogy vannak kétkedőim, és tudom, hogy be kell bizonyítanom, hogy tévednek, és be is fogom.
Ez politikai nyelvre fordítva nagyjából annyit jelent: a kapitány látja a léket a hajón, de egyelőre ragaszkodik hozzá, hogy ő maradjon a kormánynál. A beszédben Starmer több ígéretet is tett. Bejelentette, hogy államosítanák a British Steelt, új, széles körű megállapodásra törekednének az Európai Unióval, beleértve egy ambiciózus ifjúsági mobilitási programot, valamint garantált állás-, képzési vagy gyakorlati lehetőséget kínálnának a fiataloknak.
A The Guardian szerint Starmer beszédében a Reform UK-t és a Zöldeket is bírálta, és arról beszélt, hogy a Munkáspártnak nem más pártokat kell másolnia, hanem saját politikai karakterét kell megerősítenie, ha újra győzni akar.
A The Telegraph beszámolója alapján Starmer beszéde nemhogy megnyugtatta volna a párton belüli elégedetleneket, hanem tovább erősítette a távozását követelő hangokat. A lap szerint a megszólalás után már 45 munkáspárti képviselő követelte, hogy a brit miniszterelnök távozzon. David Smith, North Northumberland munkáspárti képviselője úgy fogalmazott:
Ezért úgy vélem, most jött el az idő, hogy a miniszterelnök világos menetrendet jelöljön ki a távozására.
Kate Osborne, Jarrow munkáspárti képviselője szerint Starmernek a párt érdekében már most világossá kellene tennie, mikor kíván távozni, és ehhez konkrét menetrendet is fel kellene vázolnia. A The Telegraph szerint egy magas rangú kormányzati forrás még élesebben értékelt:
Semmi újat nem mondott. Olyasvalakiként, akinek mélyen fontos a Munkáspárt, attól tartok, ez a beszéd éppen káoszba taszított minket.
A szakszervezeti oldalról sem kapott sok simogatást a brit kormányfő. Maryam Eslamdoust, a Transport Salaried Staffs Association főtitkára szerint:
Semennyi kommunikációs fogás vagy újracsomagolás nem rejtheti el az igazságot. A közvélemény csütörtökön az urnáknál elutasította Startmert.
Hozzátette:
Vagy most vezetőt és irányt váltunk, és elkezdjük újjáépíteni a bizalmat, vagy elsüllyedünk ezzel a bukott projekttel.
A beszédet az ellenzék sem hagyta szó nélkül. A The Telegraph szerint Kemi Badenoch konzervatív vezető úgy fogalmazott, hogy Starmer reset gombjának is „resetre” van szüksége. Szerinte a beszéd „szomorú látvány” volt, és a brit miniszterelnök tudja ugyan, hogy valami nagyon félrement, de még mindig nem tudja megmagyarázni, miért.
Nyitókép: Hannah McKay / POOL / AFP