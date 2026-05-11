Keir Starmer kétségbeesetten kapaszkodik, miközben saját pártja már a távozását követeli

Keir Starmer beszédet mondott a Munkáspárt súlyos választási kudarca után, és igyekezett meggyőzni mindenkit arról, hogy még mindig ő a megfelelő ember a párt és az ország vezetésére. A The Guardian beszámolója szerint a brit miniszterelnök azt mondta, be fogja bizonyítani kétkedőinek, hogy tévednek, miközben arra figyelmeztetett, hogy a Munkáspárt „nagyon veszélyes ellenfelekkel” néz szembe. A beszéd célja aligha volt titok: Starmer politikai túlélése került napirendre, miután a Munkáspárt történelmileg gyenge választási eredményeket ért el:

a párt Walesben harmadik lett,

Skóciában nem tudott előrelépni,

Angliában pedig több mint 1500 önkormányzati képviselői helyet veszített.

Ráadásul olyan régi munkáspárti bástyák is elestek, mint Sunderland és Barnsley, amelyeket a Reform UK hódított el, míg Londonban korábban biztosnak hitt kerületek, például Lambeth és Hackney a Zöldekhez kerültek.