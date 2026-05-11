05. 11.
hétfő
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
választási vereség Keir Starmer Egyesült Királyság

Keir Starmer kétségbeesetten kapaszkodik, miközben saját pártja már a távozását követeli

2026. május 11. 17:12

Keir Starmer nagy túlélőbeszédnek szánta a megszólalását, de a jelek szerint nem mindenkit hatott meg. Starmer a választási kudarc után azt ígérte, bizonyít a kétkedőknek, miközben saját pártjában egyre többen már a távozását sürgetik.

Keir Starmer beszédet mondott a Munkáspárt súlyos választási kudarca után, és igyekezett meggyőzni mindenkit arról, hogy még mindig ő a megfelelő ember a párt és az ország vezetésére. A The Guardian beszámolója szerint a brit miniszterelnök azt mondta, be fogja bizonyítani kétkedőinek, hogy tévednek, miközben arra figyelmeztetett, hogy a Munkáspárt „nagyon veszélyes ellenfelekkel” néz szembe. A beszéd célja aligha volt titok: Starmer politikai túlélése került napirendre, miután a Munkáspárt történelmileg gyenge választási eredményeket ért el: 

  • a párt Walesben harmadik lett, 
  • Skóciában nem tudott előrelépni, 
  • Angliában pedig több mint 1500 önkormányzati képviselői helyet veszített. 

Ráadásul olyan régi munkáspárti bástyák is elestek, mint Sunderland és Barnsley, amelyeket a Reform UK hódított el, míg Londonban korábban biztosnak hitt kerületek, például Lambeth és Hackney a Zöldekhez kerültek.

Starmer szerint nem szabad káoszba dönteni az országot

A brit kormányfő nem mutatott hajlandóságot a távozásra. Starmer kijelentette, nem fog elsétálni a felelősség elől, és harcolni fog minden vezetői kihívással szemben. Mint fogalmazott: 

Vállalom a felelősséget azért, hogy nem sétálok el, nem taszítom káoszba az országunkat, ahogy a toryk tették újra és újra, olyan káoszba, amely tartós károkat okozott ennek az országnak.

Starmer hozzátette: 

Tudom, hogy az emberek csalódottak Nagy-Britannia állapota miatt, csalódottak a politikában, és néhányan csalódottak bennem. Tudom, hogy vannak kétkedőim, és tudom, hogy be kell bizonyítanom, hogy tévednek, és be is fogom.

Ez politikai nyelvre fordítva nagyjából annyit jelent: a kapitány látja a léket a hajón, de egyelőre ragaszkodik hozzá, hogy ő maradjon a kormánynál. A beszédben Starmer több ígéretet is tett. Bejelentette, hogy államosítanák a British Steelt, új, széles körű megállapodásra törekednének az Európai Unióval, beleértve egy ambiciózus ifjúsági mobilitási programot, valamint garantált állás-, képzési vagy gyakorlati lehetőséget kínálnának a fiataloknak.

A The Guardian szerint Starmer beszédében a Reform UK-t és a Zöldeket is bírálta, és arról beszélt, hogy a Munkáspártnak nem más pártokat kell másolnia, hanem saját politikai karakterét kell megerősítenie, ha újra győzni akar.

A beszéd nem csillapította a lázadást

A The Telegraph beszámolója alapján Starmer beszéde nemhogy megnyugtatta volna a párton belüli elégedetleneket, hanem tovább erősítette a távozását követelő hangokat. A lap szerint a megszólalás után már 45 munkáspárti képviselő követelte, hogy a brit miniszterelnök távozzon. David Smith, North Northumberland munkáspárti képviselője úgy fogalmazott: 

Ezért úgy vélem, most jött el az idő, hogy a miniszterelnök világos menetrendet jelöljön ki a távozására.

Kate Osborne, Jarrow munkáspárti képviselője szerint Starmernek a párt érdekében már most világossá kellene tennie, mikor kíván távozni, és ehhez konkrét menetrendet is fel kellene vázolnia. A The Telegraph szerint egy magas rangú kormányzati forrás még élesebben értékelt: 

Semmi újat nem mondott. Olyasvalakiként, akinek mélyen fontos a Munkáspárt, attól tartok, ez a beszéd éppen káoszba taszított minket.

A szakszervezeti oldalról sem kapott sok simogatást a brit kormányfő. Maryam Eslamdoust, a Transport Salaried Staffs Association főtitkára szerint: 

Semennyi kommunikációs fogás vagy újracsomagolás nem rejtheti el az igazságot. A közvélemény csütörtökön az urnáknál elutasította Startmert.

Hozzátette: 

Vagy most vezetőt és irányt váltunk, és elkezdjük újjáépíteni a bizalmat, vagy elsüllyedünk ezzel a bukott projekttel.

A beszédet az ellenzék sem hagyta szó nélkül. A The Telegraph szerint Kemi Badenoch konzervatív vezető úgy fogalmazott, hogy Starmer reset gombjának is „resetre” van szüksége. Szerinte a beszéd „szomorú látvány” volt, és a brit miniszterelnök tudja ugyan, hogy valami nagyon félrement, de még mindig nem tudja megmagyarázni, miért.

Összesen 5 komment

sanya55-2
2026. május 11. 18:49
Azért mert semmire nem alkalmas attól még lehet tovább miniszter, máshol is szokott így történni
europész
2026. május 11. 17:41
Pötivel is ez fog történni.
Obsitos Technikus
2026. május 11. 17:18
Ha kezet fogott Harmadik Karcsival, az nem jó ómen a királyi házra nézve.
Obsitos Technikus
•••
2026. május 11. 17:18 Szerkesztve
Már megint előbb hervadt el a miniszterelnök, mint a jégsaláta?
