Több százmilliós vagyont nyel el a Bálna: mutatjuk a szenzációt, ahol a látogatók közé dobnak egy 600 ezres gyémántot

Minden eddiginél nagyobb területen és több kiállítóval jelentkezik február 26. és március 1. között az ország legnagyobb összművészeti seregszemléje. Idén 50 galéria jelezte részvételét, az Art and Antique szervezői pedig látogatói rekordra számítanak.

A nagy érdeklődésre való tekintettel az idei Art and Antique-on újabb termeket nyitnak meg a Bálnában a látogatók előtt. A festmények és szobrok mellett egyre jelentősebb arányban jelennek meg bútorok, ékszerek, szőnyegek, könyvek és egyéb műtárgyak a vásár kínálatában.