Több százmilliós vagyont nyel el a Bálna: mutatjuk a szenzációt, ahol a látogatók közé dobnak egy 600 ezres gyémántot

Február 26-án valami egészen elképesztő dolog történik Budapest szívében: a Duna-parti Bálna néhány napra az ország legnagyobb luxus-széfjévé változik.
Minden eddiginél nagyobb területen és több kiállítóval jelentkezik február 26. és március 1. között az ország legnagyobb összművészeti seregszemléje. Idén 50 galéria jelezte részvételét, az Art and Antique szervezői pedig látogatói rekordra számítanak.
A nagy érdeklődésre való tekintettel az idei Art and Antique-on újabb termeket nyitnak meg a Bálnában a látogatók előtt. A festmények és szobrok mellett egyre jelentősebb arányban jelennek meg bútorok, ékszerek, szőnyegek, könyvek és egyéb műtárgyak a vásár kínálatában.
„Az Art and Antique minden évben átfogó képet ad a magyar műkincspiac hazai helyzetéről. Büszkék vagyunk rá, hogy folyamatosan nő az érdeklődés a kiállítók és a publikum körében, ezért 2026-ban látogatói rekordra számítunk” – mondta el Tausz Ádám főszervező.
Külön öröm, hogy egyre fiatalabb a közönség: a húszas korosztály pontosan annyira lelkes a művészetek iránt, mint az X generáció tagjai. Ennek megfelelően idén megújult arculattal jelentkezünk, és a kínálat is egyre sokszínűbb”
– tette hozzá Tausz Ádám.
Az Art and Antique az év legfontosabb művészeti seregszemléje, ahol a legújabb kortárs művek jól megférnek a klasszikus festmények és patinás bútorok mellett. A Bálnában tartott rendezvény fő vonzereje, hogy pár ezer forintos design tárgyakat és kiegészítőket ugyanúgy találnak az érdeklődők, mint több tízmilliós gyűjtői műkincseket. A vásárlás nem kötelező, az Art and Antique kiváló program azok számára is, akik szeretnének elveszni a műtárgyak színes forgatagában.
Az érdeklődők tárlatvezetésekkel és nyereményjátékkal is találkozhatnak az év legsokoldalúbb művészeti eseményén. A játékot a BÁV ART Aukciósház és Galéria hirdette meg és stílusosan egy különleges nyakék a főnyereménye. A 14 karátos, fehéraranyból készült láncot és medált egy 0,485 ct briliáns csiszolású gyémánt díszíti, értéke pedig meghaladja a 600 ezer forintot. Valaki a látogatók közül ezzel a csillogó, elegáns ékszerrel távozik a kiállításról.
Résztvevő galériák:
acb Galéria, Ar2day Gallery, ARTCORE Art & Design, BÁV ART Aukciósház és Galéria, Budapest Poster Gallery, Cogito Art Galéria, Csók István Galéria és Antikvitás, Dávid Galéria, Einspach & Czapolai Fine Art, Equilor Fine Art, Erdész Galéria, Faur Zsófi Galéria, Földvári Books, INDA Galéria, Initio Arts and Design, K Galéria, Kálmán Makláry Fine Arts, Kilim Szőnyeg, Kisterem Galéria, Kordás Galéria, Központi Antikvárium, Lumas Galéria, Moró Antik Galéria, NACO, Nagyházi Galéria és Aukciósház, NÁSFA Antik Galéria, Nemes Galéria, Neo Deco, Neves Kor-Társ Galéria, Noble Art Nexus, November Galéria, Ódon-Fon Antiques & Prop House, Opera Antikvitás, Orgona 22 Galéria, Primtex&Bernabo Art-Furniture, Pro-Art Frame, Random Galéria, Rechnitzer Galéria, Roland Gyetvai Works of Art, SVD Ékszer, Szikra Galéria, The Space Gallery, TOBE Gallery | TOBE Project, Viltin Galéria, Vintage Galéria, Virág Judit Galéria, Woodelier, WOP Galéria Budapest
Nyitókép: Bálna Honvédelmi Központ Facebook-oldala