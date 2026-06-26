Elárulta Gyurcsány Ferenc, mit tervez a jövőben

Nem tartja már magát politikusnak, de még írónak sem, többek között erről mesélt az Indexnek adott interjújában Gyurcsány Ferenc, egykori miniszterelnök. A lap Ecsegen beszélt Gyurcsánnyal, aki a nógrádi faluban vásárolt meg nemrég egy 200 éves malomházat, azzal a tervvel, hogy odaköltözik.