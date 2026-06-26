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ecseg gyurcsány interjú miniszterelnök

Elárulta Gyurcsány Ferenc, mit tervez a jövőben

2026. június 26. 08:51

A volt miniszterelnök a költözéséről és a terveiről is beszélt az Indexnek adott interjújában.

2026. június 26. 08:51
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Nem tartja már magát politikusnak, de még írónak sem, többek között erről mesélt az Indexnek adott interjújában Gyurcsány Ferenc, egykori miniszterelnök. A lap Ecsegen beszélt Gyurcsánnyal, aki a nógrádi faluban vásárolt meg nemrég egy 200 éves malomházat, azzal a tervvel, hogy odaköltözik. 

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A volt kormányfő visszavonulása óta már több regényt is megjelentett, terveiben továbbiak megírása is szerepel. Mint mondta: 

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Több mint egy éve mással telik az életem

Bár volt idő, amikor politikus voltam, és a politika mégiscsak társas műfaj, a magánéletemben inkább kerültem a társaságot.

jelenleg napjai felét írással tölti, másik felét pedig vagy sportolással, vagy a gyerekeivel. 

„Nagyon jó, hogy közben sok ezer ember szereti, amit csinálok. Valamennyi pénzt is lehet vele keresni, miért tagadnám, de meggazdagodni nem lehet abból, ha valaki Magyarországon ír” – tette hozzá. 

Memoárt viszont, amelyben elmondaná politikai pályafutásának háttértörténetét, vagy, hogy kikkel mikről vitázott, valószínűleg nem fog írni. Erre több oka van. 

Olyan vitákat nyitna ki a közéletben, amelyeket nem szeretnék kinyitni. Ráadásul az sem biztos, hogy én emlékszem jól és nem a másik fél – ha egyáltalán emlékszem

– vallotta be. 

Nyitókép: Szigetváry Zsolt/MTI

Összesen 13 komment

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Hobby024
•••
2026. június 26. 09:43 Szerkesztve
Most már mindegy. Olyanok voltak ők, mint "borsó meg a héja". Sajnos már az sem segítene, ha visszatérne a politikába. Feri olyan, mint az állandó kommunistázás, értelmezhetetlen. Ő volt a Fidesz 2/3 életbentartója. Sokkal rosszabb jött helyette.
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3
0
sciohyper
•••
2026. június 26. 09:31 Szerkesztve
De komolyan, miért érdekes ez MOST, MANDI, hogy mi van az alkesz szemkilövető haza- és nemzetáruló korrupt csótánnyal, amikor az ukrán "aranykonvoj" miatt le akarják tartóztatni Orbán Viktort???!!! Erről miért nem írtok, hasonlóan a magyar zászló Dunába hajitásáról is, csak jó fél napos késéssel??? No, de van szerencsére, aki IGEN!!! Nesztek: vadhajtasok.hu/2026/06/26/inditvanyozta-orban-viktor-letartoztatasat-az-ukran-penzszallitok-ugyvedje A csótányt a szemkilövetései, kardlapoztatása, jogtalan fogvatartások és bűncselekmények EZREI miatt nem lehetett nem hogy letartóztatni, de még felelősségre vonni sem, mert nem jóbarátunk, "goodfriend" efs odaszólt Schiffernek, hogy meg ne próbálják!!! És akkor jöttök ezzel, hogy hogyan telik ennek a bordeline-os lotyaszájú alkesz csótánynak az öreg napjai...nyaljátok csak a poloska ülepét, ahogy most már az M1 teszi szégyentelenül, meg az összes gyáva alkotmánybíró...
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2
1
flesh ripper
•••
2026. június 26. 09:24 Szerkesztve
A szociopata lumpenproli, "íróként", sőt "filozófusként" tetszeleg, megvásárolt az összelopkodott dugipénzéből egy zuglói szép villalakást és egy Balaton-környéki régi, műemléképületet. Ez az ultrapimasz, műveletlen szaralak, nem aggódik a fajtatársa, betegtársa által éppen kiépítés alatt álló terrorállam miatt sem. Orbánék is kegyesen, nagyvonalúan kezelték ezt a büdös, fingagyú, sunyi bolti szarkát. persze, hogy nem fél. Még magas állami kitüntetést is kaphat a Bütyöktől.
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3
2
Öregsas
2026. június 26. 09:09
Hát én sem emlékszem mindig mindenre, ha transzállapotban vagyok. A Feri is csak ember. - és valószínűleg elég sokszor volt ilyen helyzetben. A sportolás alatt gondolom a "súlyemelést" értette. :-))
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