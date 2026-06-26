Elárulta Gyurcsány Ferenc, mit tervez a jövőben

Gyurcsány Ferenc két dedikálás közt elárulta, mikor tér vissza a politikába
A volt miniszterelnök legújabb kötetét mutatta be a 97. Ünnepi Könyvhéten.
A volt miniszterelnök a költözéséről és a terveiről is beszélt az Indexnek adott interjújában.
Nem tartja már magát politikusnak, de még írónak sem, többek között erről mesélt az Indexnek adott interjújában Gyurcsány Ferenc, egykori miniszterelnök. A lap Ecsegen beszélt Gyurcsánnyal, aki a nógrádi faluban vásárolt meg nemrég egy 200 éves malomházat, azzal a tervvel, hogy odaköltözik.
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A volt miniszterelnök legújabb kötetét mutatta be a 97. Ünnepi Könyvhéten.
A volt kormányfő visszavonulása óta már több regényt is megjelentett, terveiben továbbiak megírása is szerepel. Mint mondta:
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Bár volt idő, amikor politikus voltam, és a politika mégiscsak társas műfaj, a magánéletemben inkább kerültem a társaságot.
jelenleg napjai felét írással tölti, másik felét pedig vagy sportolással, vagy a gyerekeivel.
„Nagyon jó, hogy közben sok ezer ember szereti, amit csinálok. Valamennyi pénzt is lehet vele keresni, miért tagadnám, de meggazdagodni nem lehet abból, ha valaki Magyarországon ír” – tette hozzá.
Memoárt viszont, amelyben elmondaná politikai pályafutásának háttértörténetét, vagy, hogy kikkel mikről vitázott, valószínűleg nem fog írni. Erre több oka van.
Olyan vitákat nyitna ki a közéletben, amelyeket nem szeretnék kinyitni. Ráadásul az sem biztos, hogy én emlékszem jól és nem a másik fél – ha egyáltalán emlékszem
– vallotta be.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt/MTI