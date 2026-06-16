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korrupció központi nyomozó főügyészség letartóztatás házkutatás ügy

Még nincs vége az óbudai korrupciós botránynak: letartóztatásban marad két volt momentumos gyanúsított

2026. június 16. 15:01

A Magyar Nemzet értesülései szerint a héten ugyancsak döntés várható a fideszes és szocialista érintettek ügyében.

2026. június 16. 15:01
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A bíróság hétfői döntése alapján még legalább harminc napig letartóztatásban marad a fővárosi önkormányzatokat érintő korrupciós ügy négy gyanúsítottja. A Magyar Nemzet továbbá úgy értesült, hogy 

köztük van két korábbi momentumos politikus, Szkaliczki Tünde és Matisz Károly, valamint Gy. Tamás, az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének, Hungast-csoport tulajdonosa tulajdonosa, 

illetve még egy személy.

A lap hozzátette, a fővárosi önkormányzatokat érintő korrupciós ügy további fideszes és volt szocialista érintettjei ügyében a héten ugyancsak döntés várható. Mint ismert, a gyanúsítottakat másfél hete tartóztatták le, azonban mindenki fellebbezett, így került az ügy másodfokra.

Több helyen csaptak le a nyomozók

Emlékezetes, hogy a nyomozás június elején látványos rendőri akcióval indult, amikor a Központi Nyomozó Főügyészség irányításával több budapesti helyszínen és a pécsi polgármesteri hivatalban tartottak házkutatásokat. 

Az intézkedések során több üzletembet, valamint jelenlegi és volt politikusokat is előállítottak.

Az ügyészség szerint a gyanú középpontjában egy közétkeztetési cég áll, amelynek vezetői kenőpénzekkel próbálhatták biztosítani önkormányzati szerződéseiket Budapesten és Pécsen. 

Az ügyben befolyással üzérkedés és más bűncselekmények miatt folyik nyomozás, miközben a sajtóinformációk szerint a hatóságok már korábban is ismerték a feltételezett korrupciós hálózat működését, és további érintettekkel kapcsolatban is várhatók döntések – idézte fel a Magyar Nemzet.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Képernyőfotó

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Összesen 5 komment

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statiszta
•••
2026. június 16. 17:00 Szerkesztve
Csak nem egy-pár korrupt libsi. Nincs itt semmi újdonság.
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0
0
Burg_kastL71-C
•••
2026. június 16. 16:02 Szerkesztve
A ' 90-es években Magyarország privatizációs kifosztására már keresztet vethetünk, mivel az volt a belépőpénz az EU-ba. Míg a nyugat el nem telt, addig előszobáztatás volt. Mikor kihíztak, hátradőltek, ... na most már jöhettek, ... hagytunk valami bundát a juhokon. De a hülyéket óriásplakáton elkápráztatták, hogy nyithatnak cukrászdát Bécsben. ... és rajta kiknek a feje virított elégedetten ? Majka és Dopeman. Egy kis történelem. Az a vagyon sosem lesz, már sosem számonkérhető. Most, hogy belföldi szereplőkkel történik, történt a szabadrablás, hát ez most jó lehetőség az ellenoldal politikai megsemmisítésére. A bolsevisták nem úriemberkedtek sosem. A Fidesz korábban többször csak ígérte, tüzelte a népeket a naggyűléseken ( az egyiken kint álltam az esőben - de régen volt ) a TSZ nem jóemberkedik, hanem keményen belecsap a lecsóba és megcsinálja. Persze EU-s hátszéllel, ha másért nem, de a bankáradóért mindenképpen. Az még ki lesz préselve utólagos elszámolással. Nem ússzuk meg.
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5m007h 0p3ra70r
2026. június 16. 15:17
Fekete-Györgyi Andrea nagyokat hallgat az ügyben.
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0
sanya55-2
2026. június 16. 15:04
Ha nem csináltak semmit, is megérdemelnek fejenként 5-5 évet
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