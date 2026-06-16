Még nincs vége az óbudai korrupciós botránynak: letartóztatásban marad két volt momentumos gyanúsított

A bíróság hétfői döntése alapján még legalább harminc napig letartóztatásban marad a fővárosi önkormányzatokat érintő korrupciós ügy négy gyanúsítottja. A Magyar Nemzet továbbá úgy értesült, hogy

köztük van két korábbi momentumos politikus, Szkaliczki Tünde és Matisz Károly, valamint Gy. Tamás, az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének, Hungast-csoport tulajdonosa tulajdonosa,

illetve még egy személy.