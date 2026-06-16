Még nincs vége az óbudai korrupciós botránynak: letartóztatásban marad két volt momentumos gyanúsított

24.hu: Őrsi Gergelyt és Molnár Zsoltot is előállították az óbudai korrupciós ügyben
A portál szerint a volt MSZP-s országgyűlési képviselőt és a II. kerületi polgármestert kedd délután hallgathatják ki.
A Magyar Nemzet értesülései szerint a héten ugyancsak döntés várható a fideszes és szocialista érintettek ügyében.
A bíróság hétfői döntése alapján még legalább harminc napig letartóztatásban marad a fővárosi önkormányzatokat érintő korrupciós ügy négy gyanúsítottja. A Magyar Nemzet továbbá úgy értesült, hogy
köztük van két korábbi momentumos politikus, Szkaliczki Tünde és Matisz Károly, valamint Gy. Tamás, az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének, Hungast-csoport tulajdonosa tulajdonosa,
illetve még egy személy.
A lap hozzátette, a fővárosi önkormányzatokat érintő korrupciós ügy további fideszes és volt szocialista érintettjei ügyében a héten ugyancsak döntés várható. Mint ismert, a gyanúsítottakat másfél hete tartóztatták le, azonban mindenki fellebbezett, így került az ügy másodfokra.
Emlékezetes, hogy a nyomozás június elején látványos rendőri akcióval indult, amikor a Központi Nyomozó Főügyészség irányításával több budapesti helyszínen és a pécsi polgármesteri hivatalban tartottak házkutatásokat.
Az intézkedések során több üzletembet, valamint jelenlegi és volt politikusokat is előállítottak.
Az ügyészség szerint a gyanú középpontjában egy közétkeztetési cég áll, amelynek vezetői kenőpénzekkel próbálhatták biztosítani önkormányzati szerződéseiket Budapesten és Pécsen.
Az ügyben befolyással üzérkedés és más bűncselekmények miatt folyik nyomozás, miközben a sajtóinformációk szerint a hatóságok már korábban is ismerték a feltételezett korrupciós hálózat működését, és további érintettekkel kapcsolatban is várhatók döntések – idézte fel a Magyar Nemzet.
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A portál szerint a volt MSZP-s országgyűlési képviselőt és a II. kerületi polgármestert kedd délután hallgathatják ki.