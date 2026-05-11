magyar szabályozás Koszta Márk Maccabi Tel-Aviv Gomez Ferencváros Izrael kettős állampolgár MLSZ NB I FTC

Újabb magyar állampolgárt nézett ki magának a Fradi – ezúttal Izraelben

2026. május 11. 12:46

Mariano Gómez honosítása után újabb kettős állampolgárságú játékosa lehet a Ferencvárosnak. A Maccabi Tel-Aviv háromszoros izraeli válogatott középpályása, a gólerős Ido Sahar magyar útlevéllel is rendelkezik, a hírek szerint őt szemelték ki az Üllői úton.

Az országos visszhangot kiváltó Mariano Gómez-honosítási ügy után itt az újabb témába vágó ferencvárosi pletyka: a legfrissebb hírek szerint a zöld-fehérek ismét egy külföldi, de magyar állampolgársággal is bíró játékossal erősítenék meg keretüket, így könnyítve helyzetükön a sokat szidott MLSZ-es „magyarszabály ” szorításában. A szóban forgó futballistát az izraeli bajnokságban szúrták ki maguknak.

Ido Shahar Maccabi Tel-Aviv izraeli-magyar
Az izraeli-magyar kettős állampolgár Ido Sahar (jobbra) idén már 16 gólt szerzett a Maccabinál középpályás létére (Fotó: Facebook/Maccabi Tel-Aviv)

Megfelelne a magyarszabálynak is

Az izraeli Sport 5 alapján több magyar portál is beszámolt róla, hogy az FTC a jelenleg a Maccabi Tel-Avivnál szereplő 24 éves középpályást, Ido Sahart figyeli, aki a mostani idényben 46 izraeli bajnokin 2600 játékperc alatt 16 gólt és 5 gólpasszt termelt. A játékossal kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy 

az izraeli mellett magyar állampolgársággal is rendelkezik – a Wikipédia szerint askenázi zsidó felmenői nyomán –, így egyrészt könnyebben szerződtethető Európába, másrészt megfelel a magyarszabálynak is, ami a bevezetése óta neuralgikus pont a Fradinál.

A sokszoros izraeli utánpótlás- és háromszoros felnőttválogatott Sahar megszerzése ezzel együtt nem ígérkezik egyszerű feladatnak. Bár a szerződése idén lejár a Maccabinál, és a hírek szerint a játékos maga is hajlana a váltásra, a tel-avivi klubnak egyéves opciója van a hosszabbításra, amelyet jó eséllyel érvényesít is, így átigazolási díj ellenében lehetne őt elhozni. 

A korábban kölcsönben Koszta Márk jelenlegi csapatában, a Maccabi Petah Tikvánál, valamint a ciprusi Apollón Limasszolnál is megforduló Saharnak emellett 

a tengerentúli profi ligából, az MLS-ből is van megkeresése,

az elmúlt héten a pénzügyei miatt is a figyelem középpontjába kerülő magyar bajnokcsapatnak így igencsak kecsegtető ajánlattal kellene előrukkolnia a megszerzése érdekében.

Nyitókép: Facebook/Maccabi Tel-Aviv

