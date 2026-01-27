Akkora szabadrúgásgólt lőttek Izraelben, hogy azóta is Szoboszlait emlegetik (VIDEÓ)

A mögöttünk hagyott héten Szoboszlai Dominik két szabadrúgásgólt is lőtt a Liverpool futballcsapatában: a Bajnokok Ligájában az Olympique Marseille-nek a sorfal alatt helyezett a kapuba, aztán a Premier League-ben Mohamed Szalah lekészítése után csavart a hosszúba. De nem nemzeti csapatunk csapatkapitánya volt az egyetlen magyar, aki szabadrúgásból betalált, ugyanis Koszta Márk is így tett.

Nemcsak Szoboszlai szerzett szabadrúgásgólt

A Csakfoci és a Blikk is megjegyezte a cikkében, hogy nem Szoboszlai nevéhez fűződik az előző hét legnagyobb magyar szabadrúgásgólja. A felvételt látva ezt meg tudjuk érteni.