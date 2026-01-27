Akkora szabadrúgásgólt lőttek Izraelben, hogy azóta is Szoboszlait emlegetik (VIDEÓ)

Több mint pacsi: a magyar futball szimbóluma lett Szoboszlai Dominik gesztusa
Tóth Alex menedzsere, Papp Bence nyilatkozott a hétvégi meccs után.
Koszta Márk elképesztő szabadrúgásgólt lőtt. Talán még szebbet is, mint a múlt héten Szoboszlai.
A mögöttünk hagyott héten Szoboszlai Dominik két szabadrúgásgólt is lőtt a Liverpool futballcsapatában: a Bajnokok Ligájában az Olympique Marseille-nek a sorfal alatt helyezett a kapuba, aztán a Premier League-ben Mohamed Szalah lekészítése után csavart a hosszúba. De nem nemzeti csapatunk csapatkapitánya volt az egyetlen magyar, aki szabadrúgásból betalált, ugyanis Koszta Márk is így tett.
A Csakfoci és a Blikk is megjegyezte a cikkében, hogy nem Szoboszlai nevéhez fűződik az előző hét legnagyobb magyar szabadrúgásgólja. A felvételt látva ezt meg tudjuk érteni.
A 29 éves Koszta ezt a gólt az izraeli bajnokságban a Hapoel Petah Tikva színeiben szerezte, de csapata az egyenlítése ellenére is végül 2–1-re kikapott. A magyar támadó egyébként jó formának örvend: 2026-ban eddig három gólnál jár, az elmúlt hét bajnokin pedig már hatnál. Két olyan mérkőzés is volt, amikor duplázni tudott.
Fotó: Glyn Kirk/AFP