01. 27.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Koszta Márk Liverpool videó Izrael Szoboszlai Dominik

Akkora szabadrúgásgólt lőttek Izraelben, hogy azóta is Szoboszlait emlegetik (VIDEÓ)

2026. január 27. 08:44

Koszta Márk elképesztő szabadrúgásgólt lőtt. Talán még szebbet is, mint a múlt héten Szoboszlai.

2026. január 27. 08:44
null

A mögöttünk hagyott héten Szoboszlai Dominik két szabadrúgásgólt is lőtt a Liverpool futballcsapatában: a Bajnokok Ligájában az Olympique Marseille-nek a sorfal alatt helyezett a kapuba, aztán a Premier League-ben Mohamed Szalah lekészítése után csavart a hosszúba. De nem nemzeti csapatunk csapatkapitánya volt az egyetlen magyar, aki szabadrúgásból betalált, ugyanis Koszta Márk is így tett.

Nemcsak Szoboszlai szerzett szabadrúgásgólt

A Csakfoci és a Blikk is megjegyezte a cikkében, hogy nem Szoboszlai nevéhez fűződik az előző hét legnagyobb magyar szabadrúgásgólja. A felvételt látva ezt meg tudjuk érteni.

A 29 éves Koszta ezt a gólt az izraeli bajnokságban a Hapoel Petah Tikva színeiben szerezte, de csapata az egyenlítése ellenére is végül 2–1-re kikapott. A magyar támadó egyébként jó formának örvend: 2026-ban eddig három gólnál jár, az elmúlt hét bajnokin pedig már hatnál. Két olyan mérkőzés is volt, amikor duplázni tudott.

Koszta Márk talán még Szoboszlainál is nagyobb szabadrúgásgólt lőtt
Koszta Márk (9) talán még Szoboszlainál is nagyobb szabadrúgásgólt lőtt (Fotó: instagram.com/hapoelpetahtikvafc)

Fotó: Glyn Kirk/AFP

Búvár Kund
2026. január 27. 10:25
Valóban nagy dugó volt. Bár nekem vmiért kicsit potya íze is van. A kapus repülése kicsit inkább látványosra sileredett sem mint céltudatosnak.
