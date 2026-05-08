Reagált a Ferencváros a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatra

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Közlönyben csütörtökön megjelent, az FTC-t érintő kormányhatározat a sajtóban leírt vélekedésekkel ellentétben nem érinti sem az FTC Labdarúgó Zrt. gazdálkodását, sem az FTC bármilyen szokásos és kötelező járulék-, valamint adó-, vagy illetékfizetési kötelezettségeit, amelyeknek a klub továbbra is, az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan időben eleget kíván és fog tenni.

Az FTC szakosztályainak működése stabil és biztosított.

A hivatkozott kormányhatározat az FTC szakosztályainak sportcélú támogatási jogviszonyainak lezárásával kapcsolatos, évek óta húzódó folyamatok lezárását szolgálja, összhangban az államháztartás működésére vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezésekkel.

Érdemes megjegyezni azt is, hogy a Ferencvárosi Torna Club (FTC) és az FTC Labdarúgó Zrt. két külön jogi és szervezeti egység, bár szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Előbbi egy nonprofit, több sportágat működtető egyesület, utóbbi pedig egy gazdasági társaság, amely a labdarúgócsapat működéséért felel.

A Fradi szombaton 18 órától a Zalaegerszegi TE együttesével mérkőzik a labdarúgó Magyar Kupa döntőjében. A finálé győztese indulhat a második számú kontinentális versenysorozat, az Európa-liga selejtezőjében. A címvédő IX. kerületiek abban az esetben vehetnek részt a Bajnokok Ligájában, ha az NB I utolsó fordulójában több pontot gyűjtenek a listavezető ETO FC-nél. A győriek előnye egy pont a tabella éllén és a nyolcadik helyezett Kisvárda otthonába látogatnak, míg a második ferencvárosiak az ötödik zalaegerszegieket fogadják május 16-án.