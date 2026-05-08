Hírek
Vélemények
Hetilap
Fradi magyar közlöny Ferencváros FTC

Reagált a Ferencváros a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatra

2026. május 08. 16:12

A kormányhatározat a sajtóban leírt vélekedésekkel ellentétben nem érinti sem az FTC Labdarúgó Zrt. gazdálkodását, sem az egyesület bármilyen szokásos és kötelező járulék-, valamint adó-, vagy illetékfizetési kötelezettségeit, amelyeknek a klub továbbra is, az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan időben eleget kíván és fog tenni. Itt az FTC reakciója!

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, egy, a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat a sportszervezetekről rendelkezik, azon belül is konkrétan a Ferencvárosi Torna Clubról (FTC). A „Kormány 1136/2026. (V. 7.) Korm. határozata egyes költségvetési kérdésekről” című határozatot a sajtóban sokan úgy értelmezték, hogy az egyesület labdarúgó szakosztálya fizetési haladékot kapott.

Az FTC szombaton a Magyar Kupa döntőjében csap össze a ZTE-vel – majd egy hétre rá a bajnokságban is megmérkőzik vele / Fotó: MTI/Illyés Tibor

A Fradi sajtóosztályát megkerestük az ügyben, válaszukat változtatás nélkül közöljük:

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Közlönyben csütörtökön megjelent, az FTC-t érintő kormányhatározat a sajtóban leírt vélekedésekkel ellentétben nem érinti sem az FTC Labdarúgó Zrt. gazdálkodását, sem az FTC bármilyen szokásos és kötelező járulék-, valamint adó-, vagy illetékfizetési kötelezettségeit, amelyeknek a klub továbbra is, az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan időben eleget kíván és fog tenni.
 

Az FTC szakosztályainak működése stabil és biztosított.


A hivatkozott kormányhatározat az FTC szakosztályainak sportcélú támogatási jogviszonyainak lezárásával kapcsolatos, évek óta húzódó folyamatok lezárását szolgálja, összhangban az államháztartás működésére vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezésekkel.

Érdemes megjegyezni azt is, hogy a Ferencvárosi Torna Club (FTC) és az FTC Labdarúgó Zrt. két külön jogi és szervezeti egység, bár szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Előbbi egy nonprofit, több sportágat működtető egyesület, utóbbi pedig egy gazdasági társaság, amely a labdarúgócsapat működéséért felel.

Az FTC Labdarúgó Zrt. költségvetéséről nemrégiben mi is írtunk, az erről szóló cikkünket itt olvashatja el.

A Fradi szombaton 18 órától a Zalaegerszegi TE együttesével mérkőzik a labdarúgó Magyar Kupa döntőjében. A finálé győztese indulhat a második számú kontinentális versenysorozat, az Európa-liga selejtezőjében. A címvédő IX. kerületiek abban az esetben vehetnek részt a Bajnokok Ligájában, ha az NB I utolsó fordulójában több pontot gyűjtenek a listavezető ETO FC-nél. A győriek előnye egy pont a tabella éllén és a nyolcadik helyezett Kisvárda otthonába látogatnak, míg a második ferencvárosiak az ötödik zalaegerszegieket fogadják május 16-án. 

Nyitókép: Ferencvárosi Torna Club/ Facebook

 

