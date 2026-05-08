Kormányhatározat jelent meg a Ferencváros kötelezettségeinek átütemezéséről

Terítette lapjait a Ferencváros: erre elég 21 milliárd forint
Bankot robbantani továbbra is csak a Bajnokok Ligájában lehet.
Ennek örülni fognak az Üllői úton. Egyik utolsó döntésével még fizetési haladékot adott a Fradinak a leköszönő miniszterelnök.
Egy csütörtök hajnalban a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat a sportszervezetekről rendelkezik, azon belül is konkrétan a Ferencvárosi Torna Clubról. A határozat lényege, hogy Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök egyik utolsó kormányfői döntésével még fizetési halasztást adott a Fradinak pénzügyei rendezésére.
Az egészen pontosan „A Kormány 1136/2026. (V. 7.) Korm. határozata egyes költségvetési kérdésekről” címet viselő rendeletben három rövid pont található meg, amelyek lényegében a következők:
felkéri a honvédelmi minisztert, hogy amennyiben a Ferencvárosi Torna Club kezdeményezi az állam irányába fennálló kötelezettségeinek időbeli átütemezését, és ezt a jogszabályok lehetővé teszik, vizsgálja meg a kérelemkedvező elbírálásának lehetőségét.
Ez tehát a gyakorlatban egy, az illetékes tárcavezető felé intézett felhívás, hogy engedélyezze a Ferencváros fizetési kötelezettségének elhalasztását abban az esetben, ha és amennyiben a klubvezetés ezt hivatalosan kérvényezi.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt