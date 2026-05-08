Kormányhatározat jelent meg a Ferencváros kötelezettségeinek átütemezéséről

2026. május 08. 12:07

Ennek örülni fognak az Üllői úton. Egyik utolsó döntésével még fizetési haladékot adott a Fradinak a leköszönő miniszterelnök.

Egy csütörtök hajnalban a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat a sportszervezetekről rendelkezik, azon belül is konkrétan a Ferencvárosi Torna Clubról. A határozat lényege, hogy Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök egyik utolsó kormányfői döntésével még fizetési halasztást adott a Fradinak pénzügyei rendezésére. 

Fradi Braga Groupama
A Fradi játékosai a Groupama Arénában ünneplő szurkolókkal a portugál Braga ellen aratott Európa Liga-nyolcaddöntős hazai sikert követően (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Az egészen pontosan „A Kormány 1136/2026. (V. 7.) Korm. határozata egyes költségvetési kérdésekről” címet viselő rendeletben három rövid pont található meg, amelyek lényegében a következők: 

  • a sportszervezetek tevékenysége kiemelt jelentőséggel bír az egészségmegőrzés, az ifjúságnevelés, valamint a közösségépítés területén;
  • megállapítja, hogy az elmúlt évek gazdasági kihívásai, ideértve a koronavírus világjárványt, az energiaválságot, majd az orosz–ukrán háborút, komoly nehézségek elé állították a sportszervezeteket;
  • valamint

felkéri a honvédelmi minisztert, hogy amennyiben a Ferencvárosi Torna Club kezdeményezi az állam irányába fennálló kötelezettségeinek időbeli átütemezését, és ezt a jogszabályok lehetővé teszik, vizsgálja meg a kérelemkedvező elbírálásának lehetőségét.

Ez tehát a gyakorlatban egy, az illetékes tárcavezető felé intézett felhívás, hogy engedélyezze a Ferencváros fizetési kötelezettségének elhalasztását abban az esetben, ha és amennyiben a klubvezetés ezt hivatalosan kérvényezi.

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
chief Bromden
2026. május 08. 12:59
A krupié pörget még egyet? Szabályosan, szemben. A közérdekkel. :) Ha szerencséje lesz, zöld lesz.
rugbista
2026. május 08. 12:57
Jó lenne már leszállni a fociról! (A Fradi nem keresett az El-szerepléssel amúgy egy zsák pénzt?!) Valószínűleg az új kormány nagy közmegelégedésre fogja a focisoktól a nagy lét elvenni.
chief Bromden
2026. május 08. 12:28
A felelősség megint más nyakába lett sózva. :D Itt lemondott a főnök, a közpénzről. A Fradika a felsorolt indokoknak nem felel meg. Mint ahogy "magyarrá" vált játékosuk a nemzeti érdeknek. Hahó, MLSZ!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!