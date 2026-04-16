Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
04. 16.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
törökország orosz-ukrán háború kijev ukrajna oroszország

Lehullt a lepel: Moszkva nyilvánosságra hozta az Ukrajnát segítő dróngyártók listáját

2026. április 16. 08:58

Az orosz védelmi tárca szerint vállalatok leányvállalatai nyolc európai országban helyezkednek el.

Közzétette az orosz védelmi minisztérium szerdán azoknak az ukrán cégeknek és közös vállalatoknak az elnevezését és címét, amelyek nyugat-európai országokban, illetve Törökországban és Izraelben Ukrajna számára, Oroszország támadására szánt drónokat gyártanak.

A tárca szerint a dróngyártó ukrán vállalatok leányvállalatai nyolc európai országban – 

Nagy-Britanniában, Németországban, Dániában, Lettországban, Litvániában, Hollandiában, Lengyelországban és Csehországban

 – találhatók. Német, spanyol, olasz, cseh, izraeli és török területen pedig alkatrészeket gyártanak hozzájuk.

A minisztérium a közleményben arra figyelmeztetett, hogy az európai országok azon terve, hogy növeljék az Ukrajnába irányuló drónszállítást, kiszámíthatatlan következményekhez és a katonai-politikai helyzet hirtelen eszkalálódásához vezet az egész kontinensen.

Ahelyett, hogy megerősítenék az európai államok biztonságát, az európai kormányok intézkedései mind gyorsabban vonják bele ezeket az országokat az Oroszországgal való háborúba”

 – áll a szövegben.

A moszkvai katonai tárca azt írta, hogy az ukrán fegyveres erők veszteségeinek növekedése miatt március 26-án több európai állam vezetése úgy döntött, hogy növeli az országa területén található, csapásmérő drónokat és ezek alkatrészeit gyártó ukrán és közös vállalatok finanszírozását. Ez a minisztérium szerint ahhoz vezet, hogy ezek az országok Ukrajna stratégiai hátországává válnak.

„Az európai társadalomnak nemcsak tisztában kell lennie a biztonságát fenyegető veszélyek valódi okaival, hanem ismernie kell azoknak az ukrán és közös vállalkozásoknak a címét és elhelyezkedését is, amelyek drónokat és alkatrészeket gyártanak Ukrajna számára az országuk területén” – állt az orosz védelmi minisztérium közleményében, amely egyebek között Londonban, Münchenben, Prágában és Rigában nevezett meg telephelyeket.

„Az Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériumának nyilatkozatát a szó legszorosabb értelmében kell érteni: a drónok és egyéb haditechnikai gyártás közölt helyszínei az orosz fegyveres erők potenciális legitim célpontjainak jegyzékét jelenti. Az, hogy a csapásmérés lehetősége mikor válik valósággá, csak a helyzet alakulásától függ” – írta Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke szerda este angolul az X közösségi portálon.

„Szép álmokat, európai partnereink!” – tette hozzá a volt orosz elnök és kormányfő.

(MTI)

Nyitókép forrása: MTI/EPA/ Szputnyik/Kreml pool/Mihail Mecel

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Csigorin
2026. április 16. 11:27
ideje mar megszorni az ukran hatorszagot nyugat Europaban
Válasz erre
0
0
cartwright
2026. április 16. 10:27
google-2 2026. április 16. 10:02 ez a köpönyegforgatók taktikája most már "úgy tudják", hogy a Fidesz hívta be anno a szovjetet 56-ban, és a baloldal zavarta őket ki 89-ben új-múlt kft.
Válasz erre
0
0
google-2
2026. április 16. 10:02
Érdekes fordulatot vett az ügy. Azok, akik eddig felszabadítóként ünnepelték a szovjet hadsereget, azok most levernék a tábláról az oroszokat.
Válasz erre
1
0
eFhlsanzláólénv
2026. április 16. 09:43
Még több orosz cikk! Had jöjjön a tisza 3/4 4 év múlva! Nyomassátok!
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!