A minisztérium a közleményben arra figyelmeztetett, hogy az európai országok azon terve, hogy növeljék az Ukrajnába irányuló drónszállítást, kiszámíthatatlan következményekhez és a katonai-politikai helyzet hirtelen eszkalálódásához vezet az egész kontinensen.

Ahelyett, hogy megerősítenék az európai államok biztonságát, az európai kormányok intézkedései mind gyorsabban vonják bele ezeket az országokat az Oroszországgal való háborúba”

– áll a szövegben.

A moszkvai katonai tárca azt írta, hogy az ukrán fegyveres erők veszteségeinek növekedése miatt március 26-án több európai állam vezetése úgy döntött, hogy növeli az országa területén található, csapásmérő drónokat és ezek alkatrészeit gyártó ukrán és közös vállalatok finanszírozását. Ez a minisztérium szerint ahhoz vezet, hogy ezek az országok Ukrajna stratégiai hátországává válnak.

„Az európai társadalomnak nemcsak tisztában kell lennie a biztonságát fenyegető veszélyek valódi okaival, hanem ismernie kell azoknak az ukrán és közös vállalkozásoknak a címét és elhelyezkedését is, amelyek drónokat és alkatrészeket gyártanak Ukrajna számára az országuk területén” – állt az orosz védelmi minisztérium közleményében, amely egyebek között Londonban, Münchenben, Prágában és Rigában nevezett meg telephelyeket.