Lehullt a lepel: Moszkva nyilvánosságra hozta az Ukrajnát segítő dróngyártók listáját

Súlyos csapás érte Ukrajnát: orosz cirkálórakéták és drónok lepték el az ország légterét
Az orosz drónok több hullámban érték el Ukrajnát szerda este.
Az orosz védelmi tárca szerint vállalatok leányvállalatai nyolc európai országban helyezkednek el.
Közzétette az orosz védelmi minisztérium szerdán azoknak az ukrán cégeknek és közös vállalatoknak az elnevezését és címét, amelyek nyugat-európai országokban, illetve Törökországban és Izraelben Ukrajna számára, Oroszország támadására szánt drónokat gyártanak.
A tárca szerint a dróngyártó ukrán vállalatok leányvállalatai nyolc európai országban –
Nagy-Britanniában, Németországban, Dániában, Lettországban, Litvániában, Hollandiában, Lengyelországban és Csehországban
– találhatók. Német, spanyol, olasz, cseh, izraeli és török területen pedig alkatrészeket gyártanak hozzájuk.
A minisztérium a közleményben arra figyelmeztetett, hogy az európai országok azon terve, hogy növeljék az Ukrajnába irányuló drónszállítást, kiszámíthatatlan következményekhez és a katonai-politikai helyzet hirtelen eszkalálódásához vezet az egész kontinensen.
Ahelyett, hogy megerősítenék az európai államok biztonságát, az európai kormányok intézkedései mind gyorsabban vonják bele ezeket az országokat az Oroszországgal való háborúba”
– áll a szövegben.
A moszkvai katonai tárca azt írta, hogy az ukrán fegyveres erők veszteségeinek növekedése miatt március 26-án több európai állam vezetése úgy döntött, hogy növeli az országa területén található, csapásmérő drónokat és ezek alkatrészeit gyártó ukrán és közös vállalatok finanszírozását. Ez a minisztérium szerint ahhoz vezet, hogy ezek az országok Ukrajna stratégiai hátországává válnak.
„Az európai társadalomnak nemcsak tisztában kell lennie a biztonságát fenyegető veszélyek valódi okaival, hanem ismernie kell azoknak az ukrán és közös vállalkozásoknak a címét és elhelyezkedését is, amelyek drónokat és alkatrészeket gyártanak Ukrajna számára az országuk területén” – állt az orosz védelmi minisztérium közleményében, amely egyebek között Londonban, Münchenben, Prágában és Rigában nevezett meg telephelyeket.
„Az Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériumának nyilatkozatát a szó legszorosabb értelmében kell érteni: a drónok és egyéb haditechnikai gyártás közölt helyszínei az orosz fegyveres erők potenciális legitim célpontjainak jegyzékét jelenti. Az, hogy a csapásmérés lehetősége mikor válik valósággá, csak a helyzet alakulásától függ” – írta Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke szerda este angolul az X közösségi portálon.
„Szép álmokat, európai partnereink!” – tette hozzá a volt orosz elnök és kormányfő.
(MTI)
Nyitókép forrása: MTI/EPA/ Szputnyik/Kreml pool/Mihail Mecel