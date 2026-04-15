Hiába a baloldali nyomásgyakorlás, Szita Károly nem mond le az MJVSZ elnöki posztjáról

Szita Károly a Mandinernek reagált a szolnoki polgármester ultimátumára. Mint mondta, nem áll szándékában lemondani.

Ha egy város ki akar lépni, ahhoz szuverén joga van, ehhez a közgyűlésnek kell többségi döntést hozni erről

– tudatta, hozzátéve, fájlalná, ha Szolnok, vagy bármelyik város kilépne, de akkor is jó néhányan maradnának, mindez a szövetséget nem rázná meg. Arra a kérdésre, hogy az MJVSZ elnökének elmozdítására milyen lehetőség van, Szita Károly azt mondta, ennek nincs technikája, ilyen még nem fordult elő.

Amikor a baloldal került kormányra, egyetlen fideszes polgármester sem gondolt arra, hogy arra az a válasz, hogy kilép.

A kaposvári polgármester kitért arra is, amivel Györfi Mihály a nyílt levelében megvádolta. – Kollégám másfél éve polgármester, én 32 éve, talán ennyi legyen is elég. Egyébként, ami a többit illeti, érdemes megkérdezni Szolnok polgármesterét arról, hogy 2025. december 1-én Székesfehérváron, a kibővített választmányi ülésünkön milyen egyhangú döntést hoztak a megyei jogú városok – idézte fel, hozzátéve, akkor egységes állásfoglalást nyújtottak be a kormánynak az önkormányzati rendszer átalakításáról. Szolnok erre az ülésre az alpolgármesterét delegálta, aki szintén megszavazta azt.