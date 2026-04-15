szolnok szita károly györfi mihály mjvsz kaposvár polgármester

Hiába a baloldali nyomásgyakorlás, Szita Károly nem mond le az MJVSZ elnöki posztjáról

2026. április 15. 18:01

A kaposvári polgármesternek Györfi Mihály, szolnoki városvezető adott ultimátumot.

Esze ágában sincs lemondani a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöki posztjáról Szita Károlynak, akit Szolnok polgármestere szólított fel erre. Györfi Mihály nyílt levélben fordult Kaposvár polgármesteréhez, aki szerinte „teljességgel alkalmatlan arra a pozícióra, amit betölt, ezért felszólítom, hogy azonnali hatállyal mondjon le az MJVSZ elnöki tisztéről”.

A szolnoki polgármester azt is írta,

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

amennyiben Szita Károly a felszólításnak nem tesz eleget, Szolnok Megyei Jogú Város kilép az MJVSZ-ből, és egyúttal javasolja, hogy a szövetség többi tagja is fontolja meg ezt a lépést.

Györfi Mihály, Szolnok polgármestere (Forrás: Facebook)

Györfi Mihály indoklásként azt írta, a szövetség elnöke „nem lehet egy olyan személy, aki asszisztált a Fidesz-KDNP kormány városainkat megnyomorító, brutális mértékű pénzelvonásaihoz”, és az MJVSZ-t „nem vezetheti olyan ember, aki a Fidesz propagandáját szolgálva tevékeny részt vállalt egy bírósági ítélet által is hazugságnak minősített rémhír terjesztésében”.

Szita Károly a Mandinernek reagált a szolnoki polgármester ultimátumára. Mint mondta, nem áll szándékában lemondani. 

Ha egy város ki akar lépni, ahhoz szuverén joga van, ehhez a közgyűlésnek kell többségi döntést hozni erről

 – tudatta, hozzátéve, fájlalná, ha Szolnok, vagy bármelyik város kilépne, de akkor is jó néhányan maradnának, mindez a szövetséget nem rázná meg. Arra a kérdésre, hogy az MJVSZ elnökének elmozdítására milyen lehetőség van, Szita Károly azt mondta, ennek nincs technikája, ilyen még nem fordult elő. 

Amikor a baloldal került kormányra, egyetlen fideszes polgármester sem gondolt arra, hogy arra az a válasz, hogy kilép.

A kaposvári polgármester kitért arra is, amivel Györfi Mihály a nyílt levelében megvádolta. – Kollégám másfél éve polgármester, én 32 éve, talán ennyi legyen is elég. Egyébként, ami a többit illeti, érdemes megkérdezni Szolnok polgármesterét arról, hogy 2025. december 1-én Székesfehérváron, a kibővített választmányi ülésünkön milyen egyhangú döntést hoztak a megyei jogú városok – idézte fel, hozzátéve, akkor egységes állásfoglalást nyújtottak be a kormánynak az önkormányzati rendszer átalakításáról. Szolnok erre az ülésre az alpolgármesterét delegálta, aki szintén megszavazta azt.

A napvilágra került adócsomag kapcsán azt mondta, 

mindannyiunk érdekében reméli, hogy ne legyen semmi sem igaz abból, ami akkor nyilvánosságra került.

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
mnmn
2026. április 15. 18:56
Szolnoknak ukrán polgármestere van? Lépjen ki és csatlakozzanak valamelyik uki oblasthoz!
pollip
2026. április 15. 18:30
Mindenkit ki akarnak nyírni! A Tisza előéletéből sejteni lehetett.
sanya55-2
2026. április 15. 18:28
Szolnok ukri város ? a zászlóból ítélve
5m007h 0p3ra70r
2026. április 15. 18:20
» Györfi Mihály indoklásként azt írta, a szövetség elnöke „nem lehet egy olyan személy, aki asszisztált a Fidesz-KDNP kormány« Csak olyan lehet, aki az új kormány csinovnyikja. #kádershifting
