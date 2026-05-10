sulyok tamás tisza párt melléthei - barna márton Magyar Péter

Magyar Péter sógora lemondásra szólította fel Sulyok Tamást és egy sor más állami vezetőt

2026. május 10. 17:58

Melléthei-Barna Márton láthatóan rosszul viseli, hogy nem lett belőle miniszter.

2026. május 10. 17:58
Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt országgyűlési képviselője, Magyar Péter sógora – aki a rokoni bírálatok miatt végül nem lett igazságügyi miniszter – azonnali lemondásra szólította fel Sulyok Tamás köztársasági elnököt, valamint több, az ez előző kormány által kinevezett állami vezetőt. 

A Tisza-frakció országgyűlési képviselőjeként Facebook-posztban közzétett üzenetében Melléthei-Barna élesen bírálta a nevezett tisztségviselők tevékenységét: „Önök az utóbbi években, évtizedekben számtalan olyan döntést hoztak meg, vagy éppen nem hoztak meg, amelyek megítélésem és a magyarok túlnyomó többségének megítélése szerint alapjaiban rombolták a jogállamiságot és kérdőjelezték meg az Önök által vezetett intézmények hitelességét és integritását. Ugyan Önök mondhatják, hogy én csak egy egyszerű országgyűlési képviselő vagyok, de éppen tisztségem lényege, hogy a nép képviselője, hangja vagyok, és így sokmillió honfitársam nevében felszólítom Önöket, hogy a demokratikus berendezkedés és a közbizalom helyreállítása érdekében haladéktalanul mondjanak le a tisztségükről! Tapasztalatból mondom: lemondani nem gyengeség, hanem erő” – írta.

A lemondásra szólított tisztségviselők listája:

  • Sulyok Tamás, köztársasági elnök
  • Nagy Gábor Bálint, legfőbb ügyész
  • Varga Zs. András, a Kúria elnöke
  • Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke, valamint az Alkotmánybíróság összes tagja
  • Senyei György Barna, az Országos Bírósági Hivatal elnöke
  • Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke
  • Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke és helyettesei
  • Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke

Magyar Péter miniszterelnök a szombati parlamenti alakuló ülésen szintén lemondásra szólította fel Sulyok Tamást.

Nyitókép forrása: Hegedüs Róbert / MTI

Összesen 51 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2026. május 10. 19:05
Még megőrizhetik ezek a politikai alapon kinevezett bábok a méltóságukat. De ki is várhatják, hogy mi fog történni. Akkor a méltóságuknak annyi. A Fidesz pártalaptörvényében hiába reménykednek, az sem fogja megvédeni őket a Fidesz által összehozott ötödik 2/3 hatalmától. Amely mögött a nemzet nagy és egyre nagyobb többsége áll.
somfas
2026. május 10. 19:02
Tegye hozzá Gyurkó Szilviát is. Örömódás Zászlóval parlamentet gyalázó Forsthofferrel.
gullwing
2026. május 10. 19:01
balfasz kretén...
survivor
•••
2026. május 10. 18:57 Szerkesztve
A főbűnös az EU. Egy orszagban buktat, a masikban hatra szorul(BUL,SZERB). Minel több tagja lesz, annal nehezebb őket kordaban tartani. Jön MOL,Szakartvelo,Örmenyek. Es a haboru RUSsal... Remelem Ruszin sok- sok ezer fiatalt visz az orosz frontra. A hülyeseg nem mentség...Darwint NEM érdekli..
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!