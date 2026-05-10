Magyar Péter sógora lemondásra szólította fel Sulyok Tamást és egy sor más állami vezetőt

Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt országgyűlési képviselője, Magyar Péter sógora – aki a rokoni bírálatok miatt végül nem lett igazságügyi miniszter – azonnali lemondásra szólította fel Sulyok Tamás köztársasági elnököt, valamint több, az ez előző kormány által kinevezett állami vezetőt.

A Tisza-frakció országgyűlési képviselőjeként Facebook-posztban közzétett üzenetében Melléthei-Barna élesen bírálta a nevezett tisztségviselők tevékenységét: „Önök az utóbbi években, évtizedekben számtalan olyan döntést hoztak meg, vagy éppen nem hoztak meg, amelyek megítélésem és a magyarok túlnyomó többségének megítélése szerint alapjaiban rombolták a jogállamiságot és kérdőjelezték meg az Önök által vezetett intézmények hitelességét és integritását. Ugyan Önök mondhatják, hogy én csak egy egyszerű országgyűlési képviselő vagyok, de éppen tisztségem lényege, hogy a nép képviselője, hangja vagyok, és így sokmillió honfitársam nevében felszólítom Önöket, hogy a demokratikus berendezkedés és a közbizalom helyreállítása érdekében haladéktalanul mondjanak le a tisztségükről! Tapasztalatból mondom: lemondani nem gyengeség, hanem erő” – írta.