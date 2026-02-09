Pattanásig feszült a helyzet Európa partjainál: farkasszemet néznek egymással a NATO és Oroszország hadihajói

Putyin elérte a célját: teljesen kiszolgáltatottá vált Ukrajna, személyesen Zelenszkij ismertette a részleteket
Nem véletlenül kért fegyvereket az ukrán elnök.
Az orosz romboló és az olasz fregatt napok óta néz egymással farkasszemet.
A reggeli órákban az olasz légierő Beechcraft B350ER SPYDR típusú repülőgépe hosszasan körözött a Földközi-tenger nyugati részén, Szardíniától keletre, ahol az orosz Szeveromorszk romboló és az olasz ITS Spartaco Schergat fregatt tartózkodott – számolt be az olasz Itamilradar.
A gép mozgása egyértelműen a Szardíniától keletre fekvő, az orosz haditengerészet által megszállt vízterületre összpontosított. A rendelkezésre álló információk alapján azonban, az orosz Szeveromorszk romboló tartózkodási helye nem kapcsolódik közvetlen katonai művelethez; a legvalószínűbb magyarázat, hogy az egység az időjárási körülmények miatt védettebb vizeken várja a tengeri helyzet javulását.
Az oroszok mellett olasz hajók is megjelentek a térségben. Kezdetben a pénzügyőrség tengeri járőrgépei végeztek ellenőrző repüléseket, majd a térségbe érkezett az olasz haditengerészet ITS Spartaco Schergat fregattja is.
A figyelem középpontjában álló orosz Szeveromorszk romboló az elmúlt napokban az olasz fregattal viszonylag kis távolságban, folyamatosan egymást figyelve hajózott, amit a katonai zsargonban „farkasszem”-nek neveznek.
Egyik fél sem lépte át jogi vagy katonai határokat, ugyanakkor a jelenlét egyértelmű üzenetet hordozott.
Az időjárás-előrejelzések szerint a nyugati Földközi-tenger és a Gibraltári-szoros térségében a következő napokban sem várható jelentős javulás, így az orosz hajók jelenlegi pozíciójukban maradhatnak. Az olasz fél eddig nem tett határozottabb lépéseket; a folyamatos megfigyelést elegendőnek tartják, jogi szempontból pedig nincs alap az agresszívebb beavatkozásra.
