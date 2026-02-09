Pattanásig feszült a helyzet Európa partjainál: farkasszemet néznek egymással a NATO és Oroszország hadihajói

A reggeli órákban az olasz légierő Beechcraft B350ER SPYDR típusú repülőgépe hosszasan körözött a Földközi-tenger nyugati részén, Szardíniától keletre, ahol az orosz Szeveromorszk romboló és az olasz ITS Spartaco Schergat fregatt tartózkodott – számolt be az olasz Itamilradar.

A gép mozgása egyértelműen a Szardíniától keletre fekvő, az orosz haditengerészet által megszállt vízterületre összpontosított. A rendelkezésre álló információk alapján azonban, az orosz Szeveromorszk romboló tartózkodási helye nem kapcsolódik közvetlen katonai művelethez; a legvalószínűbb magyarázat, hogy az egység az időjárási körülmények miatt védettebb vizeken várja a tengeri helyzet javulását.