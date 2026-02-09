Ft
Ft
8°C
3°C
Ft
Ft
8°C
3°C
02. 09.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
földközi - tenger nato orosz olasz európa hadihajó

Pattanásig feszült a helyzet Európa partjainál: farkasszemet néznek egymással a NATO és Oroszország hadihajói

2026. február 09. 14:55

Az orosz romboló és az olasz fregatt napok óta néz egymással farkasszemet.

2026. február 09. 14:55
null

A reggeli órákban az olasz légierő Beechcraft B350ER SPYDR típusú repülőgépe hosszasan körözött a Földközi-tenger nyugati részén, Szardíniától keletre, ahol az orosz Szeveromorszk romboló és az olasz ITS Spartaco Schergat fregatt tartózkodott – számolt be az olasz Itamilradar.

A gép mozgása egyértelműen a Szardíniától keletre fekvő, az orosz haditengerészet által megszállt vízterületre összpontosított. A rendelkezésre álló információk alapján azonban, az orosz Szeveromorszk romboló tartózkodási helye nem kapcsolódik közvetlen katonai művelethez; a legvalószínűbb magyarázat, hogy az egység az időjárási körülmények miatt védettebb vizeken várja a tengeri helyzet javulását.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Végre kiderült: ezzel magyarázhatják a Tisza-előnyt mérő közvélemény-kutatók a tévedésüket április 13-án

Végre kiderült: ezzel magyarázhatják a Tisza-előnyt mérő közvélemény-kutatók a tévedésüket április 13-án
Tovább a cikkhezchevron

Az oroszok mellett olasz hajók is megjelentek a térségben. Kezdetben a pénzügyőrség tengeri járőrgépei végeztek ellenőrző repüléseket, majd a térségbe érkezett az olasz haditengerészet ITS Spartaco Schergat fregattja is.

Ezt is ajánljuk a témában

A figyelem középpontjában álló orosz Szeveromorszk romboló az elmúlt napokban az olasz fregattal viszonylag kis távolságban, folyamatosan egymást figyelve hajózott, amit a katonai zsargonban „farkasszem”-nek neveznek. 

Egyik fél sem lépte át jogi vagy katonai határokat, ugyanakkor a jelenlét egyértelmű üzenetet hordozott.

Az időjárás-előrejelzések szerint a nyugati Földközi-tenger és a Gibraltári-szoros térségében a következő napokban sem várható jelentős javulás, így az orosz hajók jelenlegi pozíciójukban maradhatnak. Az olasz fél eddig nem tett határozottabb lépéseket; a folyamatos megfigyelést elegendőnek tartják, jogi szempontból pedig nincs alap az agresszívebb beavatkozásra.

Nyitókép: X / Marina Militare

Összesen 43 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
angeleye
2026. február 09. 16:40
Az olaszok egy migránshajót sem tudnak feltartóztatni, mit akarnak egy orosz rombolótól?
Válasz erre
5
0
Interista
2026. február 09. 16:35
Földközi- tengeren szép napos idő szokott lenni. Napoznak, kártyáznak. Az orosz nők szépek, az olasz férfiak szoknyavadászok. Méregetik egymást.
Válasz erre
1
0
machet
2026. február 09. 16:27
A "farkasszem" az mióta katonai zsargon?
Válasz erre
4
0
auditorium
•••
2026. február 09. 16:27 Szerkesztve
Mondhatjuk azt is, h. időjárási viszonyok miatt tévedtek az orosz hadihajók arrafelé, de azért azt ne felejtsük el, fontos Natobázisok is vannak arra felé és délebbre a Földközi -tengeri partoknál is, nem beszélve a viz alatti kábelekről. De lehet, h. csak turistáskodni akartak ezen a szép vidéken barátaink.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!