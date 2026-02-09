Putyin elérte a célját: teljesen kiszolgáltatottá vált Ukrajna, személyesen Zelenszkij ismertette a részleteket

Könyörtelenül lecsapott Zelenszkij: az ukrán hadsereg amerikai csodafegyverrel vette célba Oroszországot
A rakétatámadás Belgorodot érintette.
Nem véletlenül kért fegyvereket az ukrán elnök.
Minden este százával repülnek támadó drónok és rakéták Ukrajnába, egyre nagyobb hatékonysággal – írja a The Financial Times alapján az ukrán 24tv.
Ukrajna ugyanis kifogyott a légvédelmi rakétákból, ezek híján viszont az ukrán városok teljesen védtelenek.
Volodimir Zelenszkij nem véletlenül kritizálta európai partnereit a légvédelmi rendszerek miatt. Ukrajna ugyanis pont télen, a lakosság számára legkritikusabb időszakban fogyott ki a rakétákból, a nyugati utánpótlás pedig szinte teljesen leállt. A támadások miatt olyan ukrán nagyvárosok lakosai, mint Kijev, Odessza és Harkiv napi 18-20 órás áram-, távhőszünetekkel kénytelenek szembenézni.
Nyitókép: JOHN THYS / AFP
