Putyin elérte a célját: teljesen kiszolgáltatottá vált Ukrajna, személyesen Zelenszkij ismertette a részleteket

Minden este százával repülnek támadó drónok és rakéták Ukrajnába, egyre nagyobb hatékonysággal – írja a The Financial Times alapján az ukrán 24tv.

Ukrajna ugyanis kifogyott a légvédelmi rakétákból, ezek híján viszont az ukrán városok teljesen védtelenek.

Volodimir Zelenszkij nem véletlenül kritizálta európai partnereit a légvédelmi rendszerek miatt. Ukrajna ugyanis pont télen, a lakosság számára legkritikusabb időszakban fogyott ki a rakétákból, a nyugati utánpótlás pedig szinte teljesen leállt. A támadások miatt olyan ukrán nagyvárosok lakosai, mint Kijev, Odessza és Harkiv napi 18-20 órás áram-, távhőszünetekkel kénytelenek szembenézni.