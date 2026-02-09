Ft
02. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Háború Ukrajnában Ukrajna Kijev orosz-ukrán háború Oroszország légvédelem Volodimir Zelenszkij Odessza

Putyin elérte a célját: teljesen kiszolgáltatottá vált Ukrajna, személyesen Zelenszkij ismertette a részleteket

2026. február 09. 12:27

Nem véletlenül kért fegyvereket az ukrán elnök.

2026. február 09. 12:27
null

Minden este százával repülnek támadó drónok és rakéták Ukrajnába, egyre nagyobb hatékonysággal – írja a The Financial Times alapján az ukrán 24tv.

Ukrajna ugyanis kifogyott a légvédelmi rakétákból, ezek híján viszont az ukrán városok teljesen védtelenek.

Volodimir Zelenszkij nem véletlenül kritizálta európai partnereit a légvédelmi rendszerek miatt. Ukrajna ugyanis pont télen, a lakosság számára legkritikusabb időszakban fogyott ki a rakétákból, a nyugati utánpótlás pedig szinte teljesen leállt. A támadások miatt olyan ukrán nagyvárosok lakosai, mint Kijev, Odessza és Harkiv napi 18-20 órás áram-, távhőszünetekkel kénytelenek szembenézni.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

 

Összesen 11 komment

Dixtroy
2026. február 09. 13:57
A védőeszközök hiányával ellentámadnak átfogóan az ukránok, az orosz hátországot, naponta 50000 oroszt ölnek meg a halálzónában.
Válasz erre
0
0
hexahelicene
2026. február 09. 13:24
Ez megint 1 írtózatosan csúsztatott cikk. Ilyeneket át se vennék a Mandiner helyében. Mert ezekkel a szarokkal dezinformáljátok a magyar lakosságot. Ezzel pedig cinkostársak vagytok a nyugati háborús uszításban.
Válasz erre
1
0
titi77
2026. február 09. 13:11
most akkor mi van azzal a dumával hogy ru.-nak már se lőszere se katonája!? elég skizofrének ezek! 1× fenyegeti az eu-t putyin másnap meg arról h. ki fogytak mindenből!
Válasz erre
6
0
kbs-real
2026. február 09. 13:10
Hogy lehet egymás mellett lehozni azt a két hírt, hogy Ukrajna teljesen kiszolgáltatott helyzetben van és hogy jön az átfogó ukrán ellentámadás?
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!