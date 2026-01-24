Lehúzza a rolót a Szőlő utcai javítóintézet
Átalakítja a kormány a javítóintézeti rendszert. Ennek első lépéseként megszűnik a Szőlő utcai javítóintézet.
Ideje a bűnözők áldozataival is foglalkozni minimum annyit, mint a bűnözőkkel.
„Bezárják a Szőlő utcai javítóintézetet. Nem árvaházat, nem kisdedóvót – mondom, javítóintézetet. Fiatalkorú bűnözők fogva tartására hivatott intézményt. Bezárják. Éppen ideje volt. 2025 decemberében 59 fogvatartott volt a Szőlő utcában. Mondom, fogvatartott. Elítélt vagy előzetesben lévő bűnöző. Életkori bontásban ez volt a helyzet: 14-16 éves: 17 fő; 16-18 éves: 35 fő; 18 év feletti: 7 fő.
És akkor még egyszer, utoljára tisztázzuk: a Szőlő utcai intézmény egy fiatalkorúak börtöne (volt). Az ott fogvatartottakat a bíróság ítélte el, vagy a bíróság rendelte el előzetes letartóztatásukat, megelőzendő újabb bűncselekmény elkövetését és/vagy a szökést.
A 2025. decemberben ott fogvatartottak a következő bűncselekmények elkövetése miatt kerültek oda: 27 fő rablás elkövetése miatt; 4 fő szexuális erőszak elkövetése miatt; 3 fő gyilkosság elkövetése miatt; 2 fő terrorcselekmény előkészülete, illetve terrorcselekménnyel fenyegetés miatt; 5 fő lopás elkövetése miatt; 1 fő kerítés miatt; 5 fő súlyos testi sértés elkövetése miatt; 1 fő magánlaksértés elkövetése miatt; 1 fő zsarolás miatt; 4 fő kifosztás bűntette elkövetése miatt; 1 fő személyi szabadság megsértése miatt; 1 fő jármű önkéntes elvétele miatt; 1 fő kábítószer-kereskedelem miatt; 1 fő garázdaság miatt.”
