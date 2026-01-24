„Bezárják a Szőlő utcai javítóintézetet. Nem árvaházat, nem kisdedóvót – mondom, javítóintézetet. Fiatalkorú bűnözők fogva tartására hivatott intézményt. Bezárják. Éppen ideje volt. 2025 decemberében 59 fogvatartott volt a Szőlő utcában. Mondom, fogvatartott. Elítélt vagy előzetesben lévő bűnöző. Életkori bontásban ez volt a helyzet: 14-16 éves: 17 fő; 16-18 éves: 35 fő; 18 év feletti: 7 fő.

És akkor még egyszer, utoljára tisztázzuk: a Szőlő utcai intézmény egy fiatalkorúak börtöne (volt). Az ott fogvatartottakat a bíróság ítélte el, vagy a bíróság rendelte el előzetes letartóztatásukat, megelőzendő újabb bűncselekmény elkövetését és/vagy a szökést.