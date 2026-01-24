Ft
bűnöző bezár szőlő utcában bíróság

Bebukottak – nem változik semmi

2026. január 24. 07:03

Ideje a bűnözők áldozataival is foglalkozni minimum annyit, mint a bűnözőkkel.

2026. január 24. 07:03
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Bezárják a Szőlő utcai javítóintézetet. Nem árvaházat, nem kisdedóvót – mondom, javítóintézetet. Fiatalkorú bűnözők fogva tartására hivatott intézményt. Bezárják. Éppen ideje volt. 2025 decemberében 59 fogvatartott volt a Szőlő utcában. Mondom, fogvatartott. Elítélt vagy előzetesben lévő bűnöző. Életkori bontásban ez volt a helyzet: 14-16 éves: 17 fő; 16-18 éves: 35 fő; 18 év feletti: 7 fő.

És akkor még egyszer, utoljára tisztázzuk: a Szőlő utcai intézmény egy fiatalkorúak börtöne (volt). Az ott fogvatartottakat a bíróság ítélte el, vagy a bíróság rendelte el előzetes letartóztatásukat, megelőzendő újabb bűncselekmény elkövetését és/vagy a szökést.

A 2025. decemberben ott fogvatartottak a következő bűncselekmények elkövetése ­miatt kerültek oda: 27 fő rablás elkövetése miatt; 4 fő szexuális erőszak elkövetése miatt; 3 fő gyilkosság elkövetése miatt; 2 fő terrorcselekmény előkészülete, illetve terrorcselekménnyel fenyegetés miatt; 5 fő lopás elkövetése miatt; 1 fő kerítés miatt; 5 fő súlyos testi sértés elkövetése miatt; 1 fő magánlaksértés elkövetése miatt; 1 fő zsarolás miatt; 4 fő kifosztás bűntette elkövetése miatt; 1 fő személyi szabadság megsértése miatt; 1 fő jármű önkéntes elvétele miatt; 1 fő kábítószer-kereskedelem miatt; 1 fő garázdaság miatt.”

Nyitókép forrása: Transzparens újságírásért

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Kamcsatka5
2026. január 24. 17:42
Igazad van zsóti! első szabály: mindig a belgáknak van igazuk! Második szabály: ha netán nincs akkor az első szabály lép életbe! Csak figyeld meg: a londoni elszántak miként basznak át mindenkit!
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2026. január 24. 09:42
Eddig is szükségtelen volt. Ott van Tökölön a fiatalkorúak börtöne....ott meg persze az egész rokonság is.
Válasz erre
6
0
states-2
2026. január 24. 09:04
Na a kommunista csürhe, értsd ellenzék szerint ezek az áldozatok.
Válasz erre
7
0
Box Hill
2026. január 24. 08:33
Na végre. Valakinek volt bátorsága a tisztázó igazságot is elmondani, mint történelmi revíziót.
Válasz erre
8
0
