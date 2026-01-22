Ft
till tamás bács - kiskun vármegyei főügyészség bűncselekmény gyilkosság

Vádat emeltek Till Tamás feltételezett gyilkosa ellen

2026. január 22. 20:20

A bajai kisfiúnak 2000-ben veszett nyoma, 2024 augusztusáig kellett várni arra, hogy kiderüljön az igazság.

2026. január 22. 20:20
Nyitókép: Till Tamás szülei (Fotó: Ujvári Sándor / Mediaworks)

Többszörösen minősülő emberölés miatt emelt vádat a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség a sokáig eltűntként keresett gyermek megölésével gyanúsított férfi ellen, aki több mint 25 évvel ezelőtt még fiatalkorúként, különös kegyetlenséggel ölte meg az akkor 10 éves Till Tamást – közölte csütörtökön az MTI.

Bodó Marianna, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjének tájékoztatása szerint a vádlott férfi középiskolai évei alatt építkezéseken segédmunkásként dolgozott, mivel kőművesnek tanult. A fiatal 2000. május 28-án egyedül végezte egy bajai külterületi tanyán a rábízott munkákat. Napközben szokása szerint a közeli dűlőúton dohányozott, ahol felfigyelt az arra kerékpározó, számára ismeretlen 10 éves fiúra.

A fiatalkorú hirtelen ötlettől vezérelve leszólította a nála jóval gyengébb fizikumú Till Tamást és segítségkérés ürügyén a tanyára csalta. Ott váratlanul rátámadt és egy késszerű eszközzel különös kegyetlenséggel megölte a fiút, akinek földi maradványait csak 2024 augusztusában találták meg.

A bűncselekmény nyomait az elkövető eltüntette, a holttestet pedig egy betonozásra előkészített helyiség homokos aljzatába rejtette, majd néhány nappal később lebetonozta.

Az ügyészség az elkövetéskor fiatalkorú férfit tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolja, 

  • egyrészt fegyházbüntetés kiszabását indítványozza, 
  • másrészt a nyomozás során felmerült több mint 13 millió forint bűnügyi költség megfizetésére is kötelezné.

A letartóztatásban lévő férfi bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék dönt.

Nem évülhet el egy gyilkossági ügy sem

Az Országgyűlés 2024 decemberében szigorította a Büntető törvénykönyv elévülési szabályait, így 2025. január 1-jétől az életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető bűncselekmények – függetlenül attól, hogy azokat felnőttkorúak vagy fiatalkorúak követték el – soha nem évülnek el. A korábbi szabályozás szerint ugyanis ha a bűncselekmény elkövetője a 16. évét még nem töltötte be, akkor a bűncselekmény 15 év után elévült.

A változtatást Till Tamás ügyének nyilvánosságra kerülése után fogadta el a parlament, mert a 2024-ben letartóztatott feltételezett gyilkos a tett elkövetésekor még kiskorú volt, így egyes jogértelmezések szerint az elévülés miatt nem lett volna felelősségre vonható. 

Közel 25 évig várta haza családja a meggyilkolt kisfiút

Till Tamás 2000 május 28-án tűnt el, mikor a közeli vadasparkba tartott gyereknapi rendezvényre, kerékpárjával. A kisfiúnak kora délután kellett volna hazaérkeznie, de szülei hiába várták. Tamást keresni kezdték, de három héttel később csak a kerékpárját találták meg az említett tanya közelében. A kisfiút 2024 augusztusáig eltűntként tartották nyilván, a szülők soha nem tudtak beletörődni abba, hogy gyermekük nyom nélkül eltűnt. Az előzményekről korábban a Mandiner is részletesen beszámolt.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészséghez érkezett információ hozott másfél éve gyökeres fordulatot, amely azt is tartalmazta, hogy a holttestet egy Bajához közeli tanyán lévő műhelyben bebetonozták.

A kutatás 24 év után eredményt hozott: a maradványok genetikai vizsgálata pedig megerősítette, hogy Till Tamást találták meg, ugyanakkor az is bebizonyosodott, hogy halálát súlyos bántalmazás okozta.

A tanya egy vállalkozóé volt, aki rendszeresen foglalkoztatta az egyik bajai szakképző iskola kollégistáit. A rendőrség számos tanút hallgatott meg, közöttük F. Jánost is, aki azt mondta a nyomozóknak, hogy egykori társa, K. Róbert – akivel gyakran dolgozott együtt a vállalkozónál, V. Józsefnél – mondta el neki, hogy segédkezett a halott fiú bebetonozásában, miután az idősebb férfi megfenyegette, majd pénzt adott neki a hallgatásért. K. Róbertet és V. Józsefet, a tanya tulajdonosát nem tudták meghallgatni a nyomozók, mert korábban mindketten öngyilkosok lettek. 

Beismerte tettét az elkövető: „addig ütötte, amíg élt”

A 40-es éveiben járó, Budapesten élő vállalkozó, F. János beismerte tettét. Részletes vallomásában elmondta, hogy 2000. május 28-án V. Józsefnél dolgozott a tanyán, amikor kiment dohányozni. Épp akkor ért oda kerékpárjával Till Tamás, akit megszólított, és elhívta, hogy segítsen neki. A barátságos fiú követte F. Jánost, aki becsalta egy fészerbe, majd ott egy ácskapoccsal agyonverte, mint vallomásában mondta: „addig ütötte, amíg élt.”

A holttestet elásta, egy ponyvával letakarta abban a műhelyben, ahol V. Jánossal és K. Róberttel betonozni készültek. Utóbbiak nem vették észre a történteket, F. János pedig vallomásában tisztázta, hogy a két férfi soha nem tudta meg, hogy gyilkosság történt a tanyán.

Nyitókép: Ujvári Sándor / Mediaworks

