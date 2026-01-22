Vádat emeltek Till Tamás feltételezett gyilkosa ellen

A tanya egy vállalkozóé volt, aki rendszeresen foglalkoztatta az egyik bajai szakképző iskola kollégistáit. A rendőrség számos tanút hallgatott meg, közöttük F. Jánost is, aki azt mondta a nyomozóknak, hogy egykori társa, K. Róbert – akivel gyakran dolgozott együtt a vállalkozónál, V. Józsefnél – mondta el neki, hogy segédkezett a halott fiú bebetonozásában, miután az idősebb férfi megfenyegette, majd pénzt adott neki a hallgatásért. K. Róbertet és V. Józsefet, a tanya tulajdonosát nem tudták meghallgatni a nyomozók, mert korábban mindketten öngyilkosok lettek.

Beismerte tettét az elkövető: „addig ütötte, amíg élt”

A 40-es éveiben járó, Budapesten élő vállalkozó, F. János beismerte tettét. Részletes vallomásában elmondta, hogy 2000. május 28-án V. Józsefnél dolgozott a tanyán, amikor kiment dohányozni. Épp akkor ért oda kerékpárjával Till Tamás, akit megszólított, és elhívta, hogy segítsen neki. A barátságos fiú követte F. Jánost, aki becsalta egy fészerbe, majd ott egy ácskapoccsal agyonverte, mint vallomásában mondta: „addig ütötte, amíg élt.”

A holttestet elásta, egy ponyvával letakarta abban a műhelyben, ahol V. Jánossal és K. Róberttel betonozni készültek. Utóbbiak nem vették észre a történteket, F. János pedig vallomásában tisztázta, hogy a két férfi soha nem tudta meg, hogy gyilkosság történt a tanyán.

Nyitókép: Ujvári Sándor / Mediaworks