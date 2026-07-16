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védett ár üzemanyag benzin dízel tankolás

Nincs megállás: tovább drágul az üzemanyag a hazai kutakon – reagált a Mol

2026. július 16. 12:38

Újabb nagykereskedelmi áremelés érkezik péntektől. Ez azt is jelenti, hogy a benzin literenkénti átlagára öt, a gázolajé pedig hat forinttal haladhatja meg július 17-től a június végén kivezetett védett árat.

2026. július 16. 12:38
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Újabb nagykereskedelmi áremelés érkezik péntektől: a 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 6 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 8 forinttal emelkedik. Az elmúlt napok módosításait követően várhatóan a töltőállomások áraiban is fokozatosan megjelenik a drágulás – írja honlapján a holtankoljak.hu szakportál. 

A 95-ös benzinért literenként 600, a gázolajért pedig 621 forintot kell majd fizetniük átlagosan az autósoknak, akik az egyes kutakon ettől eltérő árakkal is találkozhatnak.

Szerdán a Mandiner is beszámolt arról, hogy a benzin 14, a dízel 7 forintos áremelkedésének hátterében elsősorban a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a Közel-Keleten kialakult geopolitikai feszültségek állnak, amelyek az elmúlt napokban felfelé hajtották a kőolaj árát.

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Érdemes azt is megjegyezni, hogy 

mindez egyúttal azt is jelenti, hogy a benzin literenkénti átlagára öt, a gázolajé pedig hat forinttal haladhatja meg július 17-től a június végén kivezetett védett árat.

Reagált a Mol

A Mol nem látja indokoltnak extra kőolaj-tartalékok felhalmozását és vásárlását, mivel a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) szerint elegendőek a hazai stratégai készletek is – tájékoztatta a vállalat az MTI-t csütörtökön.

Az olajtársaság a nagykereskedelmi árait a nemzetközi jegyzésekhez és a hazai versenyjogi szabályozáshoz igazítva állapítja meg. Az elmúlt hetekben folyamatosan emelkedtek a nemzetközi jegyzésárak, a hazai piacon ez érvényesült – közölték.

Hozzátették: a lakosságnak azonban nem ezt, hanem a kiskereskedelmi, töltőállomási árakat érdemes figyelnie. 

A Mol árazási politikájában a szomszédos országokra figyel, és ennek megfelelően a hazai üzemanyag termékárai nem drágábbak a régiós átlagnál, azok belesimulnak a szomszédos országok áraiba.

Mindezzel a termékegyensúly megmaradhat és nem lesznek ellátási egyenlőtlenségek a térségben. Egyúttal kijelenthető, hogy egy-két egyedi esettől eltekintve, a hazai piaci szereplők döntő többsége a korábbi hatósági ár szintje alatt tartja az árakat – fogalmaztak.

Hangsúlyozták, hogy az MSZKSZ közlése nyomán elegendőek a hazai stratégai készletek is. Mind a kőolaj mind a termékek esetében mintegy 87 napnyi készlet van, az EU által elvárt 90 naphoz képest. A fennmaradó 3 napot az MSZKSZ termékcserékkel a következő hetekben feltölti. „Ez a stratégiai készlet egyúttal lehetőséget és biztonságot ad arra is, ha az árszínvonal védelme érdekében rendkívüli kormányzati beavatkozásokra lenne szükség. Ezért a Mol nem látja indokoltnak az extra tartalékok felhalmozását és vásárlását” – fogalmazott a Mol.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter múlt pénteken a Facebook-oldalán azt írta, hogy a folyamatos visszatöltésnek köszönhetően július második hetére már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj- és üzemanyag-tartalékkal rendelkezik az ország, ez nagy előrelépés a március végi, 44 napos mélyponthoz képest. A kormányváltás után első miniszteri rendeletével részben felszabadították a stratégiai készletet, hogy megőrizhessék a védett üzemanyagárakat. Azóta a piaci helyzet kedvezőbbé vált, így megkezdődhetett a tartalék gyors visszapótlása – tájékoztatott akkor a miniszter.

A Fidesz szerdán arra szólította fel Magyar Péter miniszterelnököt és Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, hogy védjék meg a magyar embereket az elszálló üzemanyagárakkal szemben. Mint hangsúlyozták: az ágazati nyilatkozatok szerint nem került sor az ország kőolajtartalékának visszatöltésére, így 24 napra elegendő dízel és mindössze 14 napra elegendő benzin áll Magyarország rendelkezésére, ami jelenlegi bizonytalan nemzetközi gazdasági helyzetben rendkívül sebezhetővé teszi a magyar gazdaságot és kiszolgáltatottá a magyar embereket.

Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője szerdán a sajtóban közben azt nyilatkozta, hogy áruhiány van benzinből és gázolajból, a Magyar Szénhidrogén Készletezők Szövetségének adataira hivatkozva szerinte az látható, hogy Magyarországon problémák vannak az üzemanyagok terén.

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Fotó: MTI/Kovács Márton

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Összesen 7 komment

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Sorrend:
Bitrex®
2026. július 16. 12:53
Köszönjük drága kapitány Úr! Maga rendíthetetetlen nyugalomal kormányozza az ország halyólyát a világ zavaros tengerein. A Jóisten tarcsa meg Magát erőben, egézségben.
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20260412
2026. július 16. 12:48
Helyes. Ez a választási eredményt figyelembe véve több tiszást fog érinteni, mint fideszest. Ráadásul ők azok, akik eddig is rosszabbul éltek, hiszen a változásra szavaztak. Hát így jártak. :)
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fernandvix
2026. július 16. 12:47
A Fidesz szerdán arra szólította fel Magyar Péter miniszterelnököt és Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, hogy védjék meg a magyar embereket az elszálló üzemanyagárakkal szemben. Miért is kell megvédeni Lölőt és Andikát?
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0
3
komloisracok
2026. július 16. 12:42
Kurva anyád Poloska
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