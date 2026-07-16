Nincs megállás: tovább drágul az üzemanyag a hazai kutakon – reagált a Mol

Újabb nagykereskedelmi áremelés érkezik péntektől: a 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 6 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 8 forinttal emelkedik. Az elmúlt napok módosításait követően várhatóan a töltőállomások áraiban is fokozatosan megjelenik a drágulás – írja honlapján a holtankoljak.hu szakportál.

A 95-ös benzinért literenként 600, a gázolajért pedig 621 forintot kell majd fizetniük átlagosan az autósoknak, akik az egyes kutakon ettől eltérő árakkal is találkozhatnak.

Szerdán a Mandiner is beszámolt arról, hogy a benzin 14, a dízel 7 forintos áremelkedésének hátterében elsősorban a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a Közel-Keleten kialakult geopolitikai feszültségek állnak, amelyek az elmúlt napokban felfelé hajtották a kőolaj árát.