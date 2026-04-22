Megkérdeztük a Greenpeace-t, miért csak a választások után publikálták a mérési eredményeiket? Itt a válasz!

A választás után csak kiderült: fake news volt a gödi akkugyárat ért környezetszennyezési vád
A kormánypártisággal nem vádolható Greenpeace az eredményekről tájékoztatta az érintett lakosokat és helyi döntéshozókat.
Kiderült: egy mintában sincs sem határértéket meghaladó, sem egészségügyi szempontból jelentős szennyezés. A szervezet kommunikációs vezetője a Mandinerrel közölte, hogy az akkumulátoripari szennyezéseket ahogy a múltban, úgy a jövőben is ki fogják vizsgálni, és az eredményekről tájékoztatják a nyilvánosságot.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, márciusban a Greenpeace vizsgálatokat végzett az akkumulátorgyárak és NMP-feldolgozó üzemek környezetében. Munkatársaik és szakembereik a helyi lakosok sekélyebb kútjaiból vettek mintát, majd akkreditált laboratóriumba szállították elemzésre, a lakossági kitettség vizsgálata érdekében.
A szervezet összesen 10 mintát vizsgált:
Emlékezetes, hogy az ügy óriási vihart kavart, az ellenzéki pártok folyamatosan a kormányt támadták, ám végül
a választások után négy nappal közzétett Greenpeace-közleményből kiderült: egy mintában sincs sem határértéket meghaladó, sem egészségügyi szempontból jelentős szennyezés.
Ennek kapcsán megkerestük a szervezetet, és azt a kérdést tettük fel nekik, hogy miért csak április 12-e után publikálták az eredményeiket. Szeles Andrástól, a Greenpeace Magyarország kommunikációs vezetője megkeresésünkre azt válaszolta, hogy a honlapjukon közzétett bejegyzésben található egy jegyzőkönyv az egyik mintáról, amelyet április 13-án kaptak meg, ezért korábban nem állt módukban nyilvánosságra hozni az eredményeket.
Majd azzal folytatta, hogy „súlyos csúsztatás” azt állítani, hogy ha egy adott pillanatban adott pontokon nem találnak szennyezést, akkor az semmissé teszi az akkumulátoripar számos, dokumentált munkahelyi mérgezését, a baleseteket és a szennyezéseket.
A kommunikációs vezető kitért arra is, hogy
a szóban forgó méréseket nem frissen észlelt szennyezések miatt, hanem a helyi a lakosok kérésére, szúrópróbaszerűen végezték.
„Környezetvédelmi sikernek is tekinthető, hogy ezalkalommal a lakosok kútjaiban nem találtunk szennyezést. Úgy tűnik, volt hatása a korábban feltárt szennyezéseknek. Ugyanis 2022-ben Gödön ugyanott, ahol most mértünk, találtunk a kutakban NMP-t. Sajnos ezt a hatóság érdemben sosem vizsgálta ki” – fogalmazott.
Szeles megjegyezte azt is, hogy
sem Tárnokkal, sem Sóskúttal, sem Komárommal kapcsolatban nem állították korábban, hogy a kútvízekben szennyezés lenne.
„A 2023-as sóskúti NMP-szennyezésről a közelmúltban sok szó volt a sajtóban, méréseink alapján az adott négy pontban ez a környékbeli kutakat nem érte el, vagy ha elérte, már lebomlott” – ismertette.
A szervezet kommunikációs vezetője arról is beszélt, hogy a Greenpeace számára azt jelenti a transzparencia, hogy minden méréséről tájékoztatja a nyilvánosságot.
Mi nem politikai méréseket végzünk, nem manipulálni akarunk az eredményeinkkel, hanem ellenőrizni a szennyezőket és megállítani a szennyezéseket”
– szögezte le.
„Csak Gödön két olyan eset is volt korábban, amikor nem találtunk szennyezést, ezekről a mostanihoz hasonlóan hírt adtunk a honlapunkon is. Kár, hogy ekkora transzparenciát nem láttunk a hatóságok részéről a Samsung-dolgozók mérgezése vagy a levegőbe jutott szennyezések kapcsán” – fűzte hozzá.
Szeles András válaszát végül azzal zárta, hogy az akkumulátoripari szennyezéseket ahogy a múltban, úgy a jövőben is ki fogják vizsgálni, és az eredményekről tájékoztatják a nyilvánosságot, hiszen „ez a feladatuk”.
A történtek kapcsán Göd polgármestere, Kammerer Zoltán is elmondta a véleményét Facebook-oldalán. Többek között kijelentette,
minden vizsgálatnak örül, hiszen minél több adat áll rendelkezésükre, annál tisztábban látnak, és annál biztonságosabb a város.
Kitért arra is, hogy polgármesterként nem a gyár működését tudja ellenőrizni, hanem azt, mi jut ki a környezetbe. „Önként vállalt feladatként ezért hoztuk létre a monitoring kutakat, ezért dolgozik rendszeresen a levegő tisztaságát ellenőrző mobillabor Gödön, és ezért épül az állandó levegőminőség-mérő állomás is” – sorolta.
Kammerer arra is rámutatott, hogy az eddigi akkreditált mérések még soha nem mutattak határértéket megközelítő szennyezést sem a levegőben, sem a talajvízben, és ez utóbbit a Greenpeace napokban közölt adatai is megerősítik.
A méréseket folyamatosan ismételjük, mert nekem a gödiek biztonsága nem választási szlogen, hanem alapelv”
– húzta alá.
Göd polgármestere előre tekintve arról is írt, hogy nem dőlhetnek hátra. „Továbbra is ellenőrizzük a kibocsátásokat, és közzé tesszük az összes talajvízre és levegőminőségre vonatkozó akkreditált mérési eredményt, bárki is rendelte meg. Ha bármi eltérést tapasztalunk, azt azonnal jelezni fogom” – zárta posztját Kammerer.
