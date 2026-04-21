Az eddigi akkreditált mérések még soha nem mutattak határértéket megközelítő szennyezést sem a levegőben, sem a talajvízben, ez utóbbit a Greenpeace napokban közölt adatai is megerősítik. A méréseket folyamatosan ismételjük, mert nekem a gödiek biztonsága nem választási szlogen, hanem alapelv.

Az elmúlt időszakban több félreértés és túlzó állítás is megjelent, amelyek régi adatokkal vagy más jellegű problémákkal mosták össze a mostani helyzetet, de a lényegről kevesebb szó esett: a jelenlegi mérések nem támasztják alá, hogy a gödi levegő vagy ivóvíz bárkire veszélyt jelentene.

Ugyanakkor nem dőlünk hátra. Továbbra is ellenőrizzük a kibocsátásokat, és közzé tesszük az összes talajvízre és levegőminőségre vonatkozó akkreditált mérési eredményt, bárki is rendelte meg. Ha bármi eltérést tapasztalunk, azt azonnal jelezni fogom!”