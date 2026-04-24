Hiába a Greenpeace vizsgálata, Magyar Péternek esze ágában sincs bocsánatot kérni a gödi hergelésért (VIDEÓ)

Magyar Péter 2024-ben: Vitézy Dávid a Fidesz hekkje; Magyar Péter 2026-ban: Vitézy Dávidot kértem fel közlekedési miniszternek
Nincs mit szépíteni ezen: valóban az élet a legjobb forgatókönyvíró.
A Tisza Párt nem fogadja el a Greenpeace által közzétett vizsgálat megállapításait.
A Tisza Párt nem kér bocsánatot az akkumulátorgyárakkal kapcsolatos korábbi kijelentései miatt – hangzott el a Hír TV híradójában.
Mint ismert, Magyar Péter és pártja a választási kampány során heteken át azt állította, hogy a kormány tudtával súlyos szabálytalanságok történtek a Samsung SDI gödi gyárában. Azonban a Greenpeace kutatásai bebizonyították, nincs szó sem határértéket meghaladó, sem egészségügyi szempontból jelentős szennyezésről.
Porcher Áron, a Tisza Párt leendő országgyűlési képviselője ezzel szemben kijelentette:
nem terveznek bocsánatot kérni, és nem fogadják el a Greenpeace által közzétett vizsgálat megállapításait sem.
Indoklása szerint ugyanis, a vizsgálatot végző szervezet nem tekinthető függetlennek.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
