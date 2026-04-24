Magyar Péter 2024-ben: Vitézy Dávid a Fidesz hekkje; Magyar Péter 2026-ban: Vitézy Dávidot kértem fel közlekedési miniszternek

Eldőlt, mikor jelenti be Magyar Péter az új oktatási minisztert
A közlekedési és beruházási minisztert, valamint a Szociális- és Családügyi Minisztérium vezetőjét bejelentette.
Nincs mit szépíteni ezen: valóban az élet a legjobb forgatókönyvíró.
Mint arról nemrég beszámoltunk, Magyar Péter pénteken délelőtt jelentette be, hogy Vitézy Dávidot kérte fel közlekedési és beruházási miniszternek, míg az akadálymentesítésért és esélyegyenlőségért is felelős Szociális- és Családügyi Minisztériumot a magyar történelemben először, egy vak honfitársunk, dr. Kátai-Németh Vilmos fogja vezetni.
Mandula Viktor újságíró ezzel kapcsolatban közösségi oldalán osztott meg pár érdekességet a nem is olyan régmúltból:
Magyar Péter 2024 áprilisában azt mondta, „Vitézy Dávid a Fidesz hekkje, mindenki tudja, hogy hozzájuk tartozik.” Júniusban, miután Szentkirályi Alexandra visszalépett az önkormányzati választás hajrájában, a Tisza Párt elnöke úgy fogalmazott: „VV Szandi kiesett és ketten maradtak a villában” – majd azzal folytatta, hogy sem a Fidesz, sem a DK jelöltjét nem támogatja (utalva ezzel Vitézyre és Karácsonyra), hiszen nem tud dönteni a két főpolgármester-jelölt között, mindkettőjüket rossznak tartja.
Majd eljött 2026 április 24-e, amikor Magyar Péter közösségi oldalán azt írta: „Vitézy Dávidot kértem fel közlekedési és beruházási miniszternek”.
Továbbra is parádés a műsor, de megérdemel minden ilyen pofont Magyartól az áruló, elvtelen baloldali-liberális brancs”
– közölte Mandula Viktor.
Ezt is ajánljuk a témában
