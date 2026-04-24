04. 24.
péntek
Magyar Péter 2024-ben: Vitézy Dávid a Fidesz hekkje; Magyar Péter 2026-ban: Vitézy Dávidot kértem fel közlekedési miniszternek

2026. április 24. 11:56

Nincs mit szépíteni ezen: valóban az élet a legjobb forgatókönyvíró.

2026. április 24. 11:56
null

Mint arról nemrég beszámoltunk, Magyar Péter pénteken délelőtt jelentette be, hogy Vitézy Dávidot kérte fel közlekedési és beruházási miniszternek, míg az akadálymentesítésért és esélyegyenlőségért is felelős Szociális- és Családügyi Minisztériumot a magyar történelemben először, egy vak honfitársunk, dr. Kátai-Németh Vilmos fogja vezetni.

Mandula Viktor újságíró ezzel kapcsolatban közösségi oldalán osztott meg pár érdekességet a nem is olyan régmúltból: 

Magyar Péter 2024 áprilisában azt mondta, „Vitézy Dávid a Fidesz hekkje, mindenki tudja, hogy hozzájuk tartozik.”  Júniusban, miután Szentkirályi Alexandra visszalépett az önkormányzati választás hajrájában, a Tisza Párt elnöke úgy fogalmazott: „VV Szandi kiesett és ketten maradtak a villában” –  majd azzal folytatta, hogy sem a Fidesz, sem a DK jelöltjét nem támogatja (utalva ezzel Vitézyre és Karácsonyra), hiszen nem tud dönteni a két főpolgármester-jelölt között, mindkettőjüket rossznak tartja.

Majd eljött 2026 április 24-e, amikor Magyar Péter közösségi oldalán azt írta: „Vitézy Dávidot kértem fel közlekedési és beruházási miniszternek”.

Továbbra is parádés a műsor, de megérdemel minden ilyen pofont Magyartól az áruló, elvtelen baloldali-liberális brancs”

– közölte Mandula Viktor.

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 98 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Emzeperix
2026. április 24. 14:07
Mondhatni ügyes. MP előre gondolkodik. Ezzel eldölt, h a kövi választáson övé lesz BP-est. Ügyes. Vitézy meg megvásárolva.
Picnic Niki
2026. április 24. 13:59
"Értjük hogy gőzgép, de ki nevezi ki őket? Ki szavaz rájuk? " Ja, választás előtt elmondta OV, h pl. Balog, egy református lelkipásztor lesz az erőforrás miniszter, vagy egy sohasem volt katona, Casinó tulajdonos, a honvédelmi miniszter
szimpibetti
2026. április 24. 13:58
De fog hiányozni orbán.Mint lufiárusnak a nyílzápor.😁😂
elcapo-3
2026. április 24. 13:57
Ki az a ficko a baloldalon? Friss igazolás a "Men in Black" filmből?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!