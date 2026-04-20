A választás után csak kiderült: fake news volt a gödi akkugyárat ért környezetszennyezési vád
A kormánypártisággal nem vádolható Greenpeace az eredményekről tájékoztatta az érintett lakosokat és helyi döntéshozókat.
Tapasztalatból tudom, hogy a környezetvédők általában nem különösebben megbízhatóak, illetve rendkívül „hálásak” tudnak lenni a megfelelő irányból érkező támogatásokért.
„A Greenpeace valamikor március közepén megállapította, hogy a magyarországi akkugyárak környezetében a gyárakból eredeztethető érdemleges szennyezés nem azonosítható.
Végtelen függetlenségükben ezt a tényhalmazt már április közepén nyilvánosságra is hozták. Az nem a Greenpeace baja, hogy közben volt egy országgyűlési választás is, amelynek kampányában az akkori ellenzék egyik fő hazugsága az volt, hogy az akkumulátorgyárak halálra szennyezik a környezetünket.
Sajnálatos módon a környezetvédők állításainak még az ellentéte sem szükségszerűen igaz. Jelenlétük, állításaik és tagadásaik, méréseik, figyelmeztetéseik, becsípődéseik alapjában véve valóságfüggetlenek. Az integritásuk meg az alapításuk első hetének a végén elenyészett. A »környezethez« meg általában nem értenek. Általában a természettudományok tekintetében teljes homályban vannak.
Egyszerűen fogalmazva tehát nem hiszek a Greenpeace-nek, mert nyilván politikai érdekből, elköteleződésből(?) publikálta (időzítette a kutatását a választásokhoz) a jelentését a választások után. Ha pedig itt trükközött, akkor a számunkra kedvező, a mi álláspontunkat alátámasztó állításai is értéktelenek. Sajnos a mai világban senkiben sem lehet megbízni, a »haladó« civil szervezetekben a legkevésbé.
Tömören összefoglalva tehát az eddigiek alapján, a Greenpeace szerint április 12 előtt akár minden mérgezett lehetett volna, utána meg minden bizonyosan egészséges lesz. Sokféle leosztást le lehet vezetni ebből, de ezt már mindenkinek a fantáziájára bízom.”
