Te megbízol a Greenpeace-ben?

2026. április 20. 15:35

Tapasztalatból tudom, hogy a környezetvédők általában nem különösebben megbízhatóak, illetve rendkívül „hálásak” tudnak lenni a megfelelő irányból érkező támogatásokért.

Bálint Botond
Pesti Srácok

„A Greenpeace valamikor március közepén megállapította, hogy a magyarországi akkugyárak környezetében a gyárakból eredeztethető érdemleges szennyezés nem azonosítható.

Végtelen függetlenségükben ezt a tényhalmazt már április közepén nyilvánosságra is hozták. Az nem a Greenpeace baja, hogy közben volt egy országgyűlési választás is, amelynek kampányában az akkori ellenzék egyik fő hazugsága az volt, hogy az akkumulátorgyárak halálra szennyezik a környezetünket.

(...)

Sajnálatos módon a környezetvédők állításainak még az ellentéte sem szükségszerűen igaz. Jelenlétük, állításaik és tagadásaik, méréseik, figyelmeztetéseik, becsípődéseik alapjában véve valóságfüggetlenek. Az integritásuk meg az alapításuk első hetének a végén elenyészett. A »környezethez« meg általában nem értenek. Általában a természettudományok tekintetében teljes homályban vannak.

Egyszerűen fogalmazva tehát nem hiszek a Greenpeace-nek, mert nyilván politikai érdekből, elköteleződésből(?) publikálta (időzítette a kutatását a választásokhoz) a jelentését a választások után. Ha pedig itt trükközött, akkor a számunkra kedvező, a mi álláspontunkat alátámasztó állításai is értéktelenek. Sajnos a mai világban senkiben sem lehet megbízni, a »haladó« civil szervezetekben a legkevésbé.       

Tömören összefoglalva tehát az eddigiek alapján, a Greenpeace szerint április 12 előtt akár minden mérgezett lehetett volna, utána meg minden bizonyosan egészséges lesz. Sokféle leosztást le lehet vezetni ebből, de ezt már mindenkinek a fantáziájára bízom.” 

Nyitókép: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

 

Összesen 9 komment

Majdmegmondom
2026. április 20. 17:47
A Greenpeace az, amelyik még egyszer sem ítélte el a háborúk okozta gyilkosságokért és környezetromboláért? Amelyik egyszer nem mert oda menni a Coca Cola gyárához tüntetni, hogy hogyan merészelnek naponta több millió műanyag flakont legyártani? Ez az a Greenpeace, ahol a nők jegesmedvéket símogatnak, miközben árvagyermekek halnak éhen??? Kösz, de nem kösz...
sarzal
2026. április 20. 17:30
Hát srácok, ti vajon vettetek mintákat és bevizsgáltattátok? Mert ha nem akkor miről is van szó?
tikkadt-szocske
2026. április 20. 16:46
A Greenpeace az a bálnavédő társaság, aki engem Pula-ban visszatuszkolt a tengerbe?
Agricola
2026. április 20. 16:39
Ne higgy a Greenpeacenak, Ne hallgass rája, Hazug a szája, Bármit is mond!
