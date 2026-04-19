„A telexes pszichológus helyett hadd adjak én egy másik választ: a szorongók most jönnek rá, hogy a tetteiknek következményei vannak. Jelesül, hogy abszolút teljhatalomba szavaztak egy olyan formációt, amelynek várható politikai döntéseiről még a győzelem után egy héttel sem tudunk semmi biztosat mondani.

Igen, sokak számára unalmas állóposvány volt az a biztonság és stabilitás, amit a Fidesz elmúlt 16 éve jelentett, de most olyan vihart engedtek szabadjára, hogy senki se tudja hol áll meg az eddigi alapok lerombolásában. Ha tiszás lennék, én is szoronganék. Így viszont nincs bennem szorongás. Pontosan tudom, hogy ami következni fog, sokkal inkább lesz rossz, mint jó az ország számára (és akkor még diplomatikus voltam), így lélekben már erre készülök”.