Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
A telexes pszichológus helyett hadd adjak én egy másik választ

2026. április 19. 18:20

A szorongók most jönnek rá, hogy a tetteiknek következményei vannak. Abszolút teljhatalomba szavaztak egy olyan formációt, amelynek politikai döntéseiről még a győzelem után egy héttel sem tudunk semmi biztosat mondani.

Dornfeld László
„A telexes pszichológus helyett hadd adjak én egy másik választ: a szorongók most jönnek rá, hogy a tetteiknek következményei vannak. Jelesül, hogy abszolút teljhatalomba szavaztak egy olyan formációt, amelynek várható politikai döntéseiről még a győzelem után egy héttel sem tudunk semmi biztosat mondani.

Igen, sokak számára unalmas állóposvány volt az a biztonság és stabilitás, amit a Fidesz elmúlt 16 éve jelentett, de most olyan vihart engedtek szabadjára, hogy senki se tudja hol áll meg az eddigi alapok lerombolásában. Ha tiszás lennék, én is szoronganék. Így viszont nincs bennem szorongás. Pontosan tudom, hogy ami következni fog, sokkal inkább lesz rossz, mint jó az ország számára (és akkor még diplomatikus voltam), így lélekben már erre készülök”.

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Búvár Kund
2026. április 19. 19:39
Én még ettem zsíros kenyeret meg margarinos kenyeret, megszórva delikáttal. De ez a pizzán meg hambin nevelkedett tiszar generáció éhen döglik majd, ha nem tudja megvenni a napi sajtos pizzáját meg szója lattéját! Márpedig az európai gazdaságot látva nagyon csúnya idők jönnek! Hogy megkapjuk az eus pénzeket? Háát, enyhén szólva kétkedek benne. De még ha meg is kapnánk, egyrészt óriási áldozatokkal járna, másrészt ez csak egy egyszeri "gázfföccs" lenne az országnak. Utánna vége. '28 után mindenképp nettó befizetői leszünk az uniónak!
csalodtamafideszben
2026. április 19. 19:32 Szerkesztve
Alapjogokért központ? A legendás közvélemény-kutató csoport?
Búvár Kund
2026. április 19. 19:29
Én azt szoktam mondani, hogy ezután fognak sokan koppanni akik a tiszára szavaztak. Mert én tudom, hogy mit várjak . Gyakorlatilag semmi jót! Ha esetleg mégis jobb lesz, akkor az szuper, és örülök. De szerintem a feketeleves eztán jön. Azok fognak leghamarabb a tisza ellen tüntetni, akik a leghangosabban ordibálták, hogy "árad a tisza" Elment innen szovjet, osztrák, török, az unió sem örök! 🇭🇺🇭🇺♥️
Agricola
2026. április 19. 19:26
Ahogy lesz úgy lesz!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!