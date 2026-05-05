Tragédia: brutális robbanás rázott meg egy kínai gyárat, rengeteg a halott (VIDEÓ)

Egy kínai tűzijátékgyárban történt robbanás okozott súlyos tragédiát a közép-kínai Hunan tartományban, ahol legalább huszonegy ember meghalt és hatvanegy megsérült. A detonáció a tartomány fővárosának közigazgatása alá tartozó térségben, Csangsában, illetve annak közelében, Liujang városában történt, amely a tűzijátékgyártás egyik jelentős központja. A Deutsche Welle beszámolója szerint a robbanás hétfőn helyi idő szerint 16 óra 40 perc körül következett be.

A detonáció erejét jól mutatja, hogy a közösségi médiában megjelent felvételeken hatalmas, sűrű füstfelhők emelkedtek az ég felé, a környező zöld hegyvidéki táj fölé magasodva.

A hatóságok gyorsan reagáltak a tragédiára, és közel ötszáz mentőt vezényeltek a helyszínre. A mentési munkálatok során a veszélyeztetett területekről embereket telepítettek ki, miután kiderült, hogy a gyár területén található két fekete lőporraktár komoly kockázatot jelent. Ennek következtében egy egy kilométeres mentési zónát és egy három kilométeres ellenőrzési övezetet hoztak létre.