Tragédia: brutális robbanás rázott meg egy kínai gyárat, rengeteg a halott (VIDEÓ)

Legalább huszonegy ember vesztette életét egy hatalmas ipari balesetben Hunan tartományban. A kínai tűzijátékgyárban történt robbanás során több mint hatvanan megsérültek, a hatóságok pedig nagyszabású mentőakciót indítottak.
Egy kínai tűzijátékgyárban történt robbanás okozott súlyos tragédiát a közép-kínai Hunan tartományban, ahol legalább huszonegy ember meghalt és hatvanegy megsérült. A detonáció a tartomány fővárosának közigazgatása alá tartozó térségben, Csangsában, illetve annak közelében, Liujang városában történt, amely a tűzijátékgyártás egyik jelentős központja. A Deutsche Welle beszámolója szerint a robbanás hétfőn helyi idő szerint 16 óra 40 perc körül következett be.
A detonáció erejét jól mutatja, hogy a közösségi médiában megjelent felvételeken hatalmas, sűrű füstfelhők emelkedtek az ég felé, a környező zöld hegyvidéki táj fölé magasodva.
A hatóságok gyorsan reagáltak a tragédiára, és közel ötszáz mentőt vezényeltek a helyszínre. A mentési munkálatok során a veszélyeztetett területekről embereket telepítettek ki, miután kiderült, hogy a gyár területén található két fekete lőporraktár komoly kockázatot jelent. Ennek következtében egy egy kilométeres mentési zónát és egy három kilométeres ellenőrzési övezetet hoztak létre.
A mentőegységek speciális módszereket is alkalmaztak a további balesetek elkerülése érdekében: permetezéssel és nedvesítéssel igyekeztek csökkenteni a robbanásveszélyt.
Emellett három robotot is bevetettek, amelyek a romok átvizsgálásában és a túlélők felkutatásában segítették a munkát.
A robbanás pontos oka egyelőre nem ismert, azonban a hatóságok azonnal vizsgálatot indítottak. A jelentések szerint a gyár vezetőjét őrizetbe vették, és „ellenőrzési intézkedéseket” vezettek be az üzem irányításáért felelős személyekkel szemben.
Hszi Csin-ping kínai elnök a történtek után azonnali és alapos vizsgálatot rendelt el.
Emellett arra utasította az illetékes szerveket, hogy erősítsék meg a kockázatok felmérését és kezelését a kulcsfontosságú iparágakban, valamint javítsák a közbiztonsági intézkedéseket annak érdekében, hogy hasonló tragédiák ne fordulhassanak elő. A The Guardian kiemelte, hogy Kína meghatározó szereplője a globális tűzijátékpiacnak:
Az ország tavaly 1,14 milliárd dollár értékben exportált ilyen termékeket, ami a világpiac több mint kétharmadát jelenti.
Az iparág azonban kockázatos, és nem ez az első halálos baleset: az idei év elején, a kínai újév időszakában is történt két súlyos robbanás tűzijátéküzletekben.
Nyitókép: Illusztráció/Luis ROBAYO / AFP