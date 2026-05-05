Kína halálos baleset robbanás

Tragédia: brutális robbanás rázott meg egy kínai gyárat, rengeteg a halott (VIDEÓ)

2026. május 05. 10:08

Legalább huszonegy ember vesztette életét egy hatalmas ipari balesetben Hunan tartományban. A kínai tűzijátékgyárban történt robbanás során több mint hatvanan megsérültek, a hatóságok pedig nagyszabású mentőakciót indítottak.

Egy kínai tűzijátékgyárban történt robbanás okozott súlyos tragédiát a közép-kínai Hunan tartományban, ahol legalább huszonegy ember meghalt és hatvanegy megsérült. A detonáció a tartomány fővárosának közigazgatása alá tartozó térségben, Csangsában, illetve annak közelében, Liujang városában történt, amely a tűzijátékgyártás egyik jelentős központja. A Deutsche Welle beszámolója szerint a robbanás hétfőn helyi idő szerint 16 óra 40 perc körül következett be. 

A detonáció erejét jól mutatja, hogy a közösségi médiában megjelent felvételeken hatalmas, sűrű füstfelhők emelkedtek az ég felé, a környező zöld hegyvidéki táj fölé magasodva.

A hatóságok gyorsan reagáltak a tragédiára, és közel ötszáz mentőt vezényeltek a helyszínre. A mentési munkálatok során a veszélyeztetett területekről embereket telepítettek ki, miután kiderült, hogy a gyár területén található két fekete lőporraktár komoly kockázatot jelent. Ennek következtében egy egy kilométeres mentési zónát és egy három kilométeres ellenőrzési övezetet hoztak létre.

A mentőegységek speciális módszereket is alkalmaztak a további balesetek elkerülése érdekében: permetezéssel és nedvesítéssel igyekeztek csökkenteni a robbanásveszélyt. 

Emellett három robotot is bevetettek, amelyek a romok átvizsgálásában és a túlélők felkutatásában segítették a munkát.

A kínai hatóságok vizsgálják a robbanás okát és felelőseit

A robbanás pontos oka egyelőre nem ismert, azonban a hatóságok azonnal vizsgálatot indítottak. A jelentések szerint a gyár vezetőjét őrizetbe vették, és „ellenőrzési intézkedéseket” vezettek be az üzem irányításáért felelős személyekkel szemben.

Hszi Csin-ping kínai elnök a történtek után azonnali és alapos vizsgálatot rendelt el. 

Emellett arra utasította az illetékes szerveket, hogy erősítsék meg a kockázatok felmérését és kezelését a kulcsfontosságú iparágakban, valamint javítsák a közbiztonsági intézkedéseket annak érdekében, hogy hasonló tragédiák ne fordulhassanak elő. A The Guardian kiemelte, hogy Kína meghatározó szereplője a globális tűzijátékpiacnak: 

Az ország tavaly 1,14 milliárd dollár értékben exportált ilyen termékeket, ami a világpiac több mint kétharmadát jelenti. 

Az iparág azonban kockázatos, és nem ez az első halálos baleset: az idei év elején, a kínai újév időszakában is történt két súlyos robbanás tűzijátéküzletekben. 

Nyitókép: Illusztráció/Luis ROBAYO / AFP

 

astra04
2026. május 05. 12:30
Be is szüntethetnék a veszélyes, levegőt mérgező szarok gyártását!
lazio154-5
2026. május 05. 11:58
Emlékszem, 1986. ban is mindössze 2 halot volt Csernobilban-szólt a Kossuth rádióban, MTV. ben! Ott a hírközlés nem változott!
campesino
2026. május 05. 10:20
+ aki ismeri a kinaiakat egy kicsit, az tudja hogy ha 20 hullat vallanak be akkor legalabb 1000 megmurdelt ott de nem baj, ki szamolja, van eleg kinai
campesino
2026. május 05. 10:16
Orban miatt Magyarorszag is tele van a veszelyes, vacak technologiajukkal
