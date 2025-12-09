Kész, eldőlt: Brüsszel háborúba megy, Orbán Viktor azonnal reagált a hírre (VIDEÓ)

Történelmi fordulat, itt most valami véget ért – Orbán Viktor személyesen üzent hadat Brüsszelnek
„Lázadás indul” – fogalmazott a miniszterelnök.
„Nekünk egy feladatunk van” – mondta a kormányfő.
Fontos üzenetet osztott meg kedden a Facebook-oldalán Orbán Viktor.
A miniszterelnök egy videót tett közzé, melyben betekintést nyerhetünk a legutóbbi háborúellenes gyűlésen elhangzott beszédébe. „Brüsszel eldöntötte, hogy háborúba megy. Hadigazdaságot építenek.
Nekünk egy feladatunk van: kimaradni a háborúból”
Ezt is ajánljuk a témában
„Lázadás indul” – fogalmazott a miniszterelnök.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
A saját béketervéhez ragaszkodik az ukrán elnök.
Holló István kapcsolatban állhatott Ruszin-Szendi Romulusszal.
Őszintén akart beszélni az ukrán elnök.