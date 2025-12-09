Ft
12. 09.
kedd
háború Háború Ukrajnában Brüsszel Magyarország Ukrajna orosz-ukrán háború Orbán Viktor hadigazdaság Európai Unió

Kész, eldőlt: Brüsszel háborúba megy, Orbán Viktor azonnal reagált a hírre (VIDEÓ)

2025. december 09. 11:01

„Nekünk egy feladatunk van” – mondta a kormányfő.

2025. december 09. 11:01
null

Fontos üzenetet osztott meg kedden a Facebook-oldalán Orbán Viktor.

A miniszterelnök egy videót tett közzé, melyben betekintést nyerhetünk a legutóbbi háborúellenes gyűlésen elhangzott beszédébe. „Brüsszel eldöntötte, hogy háborúba megy. Hadigazdaságot építenek.

Nekünk egy feladatunk van: kimaradni a háborúból

szögezte le a kormányfő.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép:  Facebook / Orbán Viktor

Mich99
2025. december 09. 11:29
A Brüsszeli Moslék előre menekül, a világháborúba...
Dixtroy
2025. december 09. 11:26
Ursi néniék keményen tolják, és állati kíváncsi vagyok, hogy végül belezsarolnak-e minket a faszságba, vagy se.
szendrel
2025. december 09. 11:25
Szemét gazemberek vagytok, aljas hazugságokkal akarjátok megfélemlíteni az embereket miközben csontig benyaltok ennek a fasiszta rezsimnek. Nem számít nektek még az sem ami a gyermek otthonokban folyik. A rendszernek és nektek is vége lesz egyszer, akkor majd kiderül h miből gazdagodtatok meg ti gerictelen bértollnokok.
soma100
2025. december 09. 11:23
Sajnos ismét igaza van Orbánnak bármennyire tagadja az ellenzék. Európa több országában van rokonom és barátom, megdöbbenve figyelik az ottani politikusok megszólalásait. Teljes háborús narratíva. Azt hiszik megnyerhetik a háborút.
