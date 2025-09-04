„Mikor lettünk Észak-Koreává?” – forrnak az indulatok Londonban

Nigel Farage szerdán az amerikai kongresszus előtt tett vallomásában azt állította, hogy az Egyesült Királyság a szólásszabadsághoz való hozzáállásában Észak-Koreához hasonlóvá vált. Nyitóbeszédében Farage, aki GB News jelvényt viselt, Lucy Connolly és Graham Linehan esetét idézve azt mondta, hogy az Egyesült Királyság „szörnyű autoriter állapotba” süllyedt – számolt be a Politico.

A Kongresszus előtt beszélt Nigel Farage. Fotó: Unsplash

Linehan-t a héten a Heathrow repülőtéren tartóztatta le a rendőrség, az X-en közzétett, transznemű emberekről szóló bejegyzései miatt. Farage szerint az, ami Linehannal történt, „bármelyik amerikaival megeshet”.