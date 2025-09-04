Ft
Lucy Connolly Graham Linehan Nigel Farage Egyesült Királyság

„Mikor lettünk Észak-Koreává?” – forrnak az indulatok Londonban

2025. szeptember 04. 15:38

Nigel Farage az amerikai Kongresszus előtt beszélt hazája állapotáról.

2025. szeptember 04. 15:38
null

Nigel Farage szerdán az amerikai kongresszus előtt tett vallomásában azt állította, hogy az Egyesült Királyság a szólásszabadsághoz való hozzáállásában Észak-Koreához hasonlóvá vált. Nyitóbeszédében Farage, aki GB News jelvényt viselt, Lucy Connolly és Graham Linehan esetét idézve azt mondta, hogy az Egyesült Királyság „szörnyű autoriter állapotba” süllyedt – számolt be a Politico. 

A Kongresszus előtt beszélt Nigel Farage. Fotó: Unsplash

Linehan-t a héten a Heathrow repülőtéren tartóztatta le a rendőrség, az X-en közzétett, transznemű emberekről szóló bejegyzései miatt. Farage szerint az, ami Linehannal történt, „bármelyik amerikaival megeshet”.

Farage figyelmeztetett, hogy az Egyesült Királyság online biztonsági törvénye „káros hatással lesz országaink közötti kereskedelemre”, és azzal zárta szavait, hogy „Mikor lettünk Észak-Koreává?”

Három órával Farage megjelenése előtt Keir Starmer brit miniszterelnök a House of Commons előtt tartott heti ülésén támadta Farage-t.

„Amerikába repült, hogy rossz hírét keltse és lekicsinyelje országunkat”

– mondta Starmer és hazafiatlannak nevezte a politikust.

Farage a ülés során Jamie Raskin amerikai kongresszusi képviselő, a bizottság vezető demokratikus tagja részéről is támadások kereszttüzébe került.

Mielőtt Farage megtartotta volna nyitóbeszédét, Raskin a képviselőt „szélsőjobboldali, Putyin-párti politikusnak”, „Donald Trump talpnyalójának és utánzójának”nevezte. 

„Nagy-Britanniában nincs szólásszabadság-válság” – jelentett ki. „Starmer nem zárta be a GB News csatornát, amelyen Farage műsort vezet.”

Az amerikai Külügyminisztérium több nyilatkozatot adott ki az utóbbi hónapokban, amelyben kritikát fogalmaztak meg az európai szólásszabadság álapotával kapcsolatban. 

Nyitókép: Rasid Necati Aslim / ANADOLU / Anadolu via AFP

***

 

 

