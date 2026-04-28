Világos üzenetet küldött a Nobel-díjas fizikus: „A tehetséggondozás nem képezheti pártpolitika tárgyát”

„A tehetségen alapuló tudássá, ami Magyarország legfontosabb erőforrása. Ahhoz, hogy ez az erőforrás a lehető legnagyobb mértékben itthon hasznosulhasson, ahhoz van szükségünk csúcskutató központok kritikus tömegére. Olyan kutatóközpontok kritikus tömegére, amelyek képesek legkiválóbbjainkat itthon tartani, illetőleg hazahozni. Erre vállalkozott az Élvonal Alapítvány, ezért épít az Élvonal Alapítvány egy olyan tudományos ökoszisztémát, amelyben a tehetséggondozás és a csúcskutatás szerves egységet képez. Tudomásunk szerint a világon elsőként” – hívta fel a figyelmet.

Nyitott minden meghívásra

A világhírű fizikus azt is elárulta, hogy jelenleg nincs élő kapcsolatuk a leendő kormánnyal, és nem is törekszenek erre. Ezután elhangzott, hogy több mint egyéves előkészítés után végre abban a helyzetben vannak, hogy „teljes gőzzel” tudunk dolgozni.

„Természetesen a lehető legnagyobb örömmel fogadunk el meghívást, fogadok el személy szerint meghívást, hogyha ilyen meghívás majd elérkezik hozzám, és a lehető legnagyobb örömmel fogok találkozni Magyar Péter miniszterelnök úrral, hogyha erre majd egyszer sor kerülhet. Rendkívüli optimizmussal tölt el a jövendő miniszterelnök úr nyilatkozata, nyilatkozatai, ebből talán egyet idéznék, mégpedig a 2025. szeptember 7-én Kötcsén tartott beszédéből. »A jövő Magyarországa tudásalapú, innovációra épülő gazdaságot jelent, amely hosszú távon teremt értéket, és nem pusztán összeszerelő üzemekkel próbál fennmaradni.«” – idézte.

Majd valamivel később megjegyezte azt is, hogy ha valaki elolvassa azt a koncepciót, melyet ő írt, és ami alapján ez az Élvonal Alapítvány megszületett, akkor pontosan a fentieket látja benne végcélként megfogalmazva. „Úgy gondolom, hogy Magyar Péter jövendő miniszterelnök úr céljai és a mi céljaink százszázalékosan összecsengenek” – zárta gondolatmenetét Krausz Ferenc.