kormány tehetséggondozás tudomány krausz ferenc élvonal alapítvány magyarország Magyar Péter miniszterelnök

Világos üzenetet küldött a Nobel-díjas fizikus: „A tehetséggondozás nem képezheti pártpolitika tárgyát”

2026. április 28. 09:47

Krausz Ferenc kijelentette, „a tudomány, a tehetséggondozás és a csúcskutatás támogatása kormányokon átívelő program kell, hogy legyen”.

null

Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus, az Élvonal Alapítvány kuratóriumi elnöke nemrég az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt. A beszélgetés során kijelentette, 

a tudomány, a csúcskutatás és a tehetséggondozás ügye az nem egy kormány ügye, az az ország jövője. 

Arra a kérdésre, hogy a választási eredmény lehet-e bármilyen hatással arra a történelmi jelentőségűnek és a magyar tudomány jövőjét megalapozónak minősített 25 éves stratégiai keretmegállapodásra, melyet a kormány az Élvonal Alapítvánnyal kötött, Krausz azt felelte, hogy ezt majd az új kormánynak kell eldöntenie, de ebben az ügyben „rendkívül” optimista vagyok. 

A Nobel-díjas tudós azt is leszögezte, hogy 

Magyarország legfontosabb nyersanyaga a tehetség, és a tehetséggondozás alakítja át ezt a tehetséget erőforrássá”. 

„A tehetségen alapuló tudássá, ami Magyarország legfontosabb erőforrása. Ahhoz, hogy ez az erőforrás a lehető legnagyobb mértékben itthon hasznosulhasson, ahhoz van szükségünk csúcskutató központok kritikus tömegére. Olyan kutatóközpontok kritikus tömegére, amelyek képesek legkiválóbbjainkat itthon tartani, illetőleg hazahozni. Erre vállalkozott az Élvonal Alapítvány, ezért épít az Élvonal Alapítvány egy olyan tudományos ökoszisztémát, amelyben a tehetséggondozás és a csúcskutatás szerves egységet képez. Tudomásunk szerint a világon elsőként” – hívta fel a figyelmet.

Nyitott minden meghívásra

A világhírű fizikus azt is elárulta, hogy jelenleg nincs élő kapcsolatuk a leendő kormánnyal, és nem is törekszenek erre. Ezután elhangzott, hogy több mint egyéves előkészítés után végre abban a helyzetben vannak, hogy „teljes gőzzel” tudunk dolgozni. 

„Természetesen a lehető legnagyobb örömmel fogadunk el meghívást, fogadok el személy szerint meghívást, hogyha ilyen meghívás majd elérkezik hozzám, és a lehető legnagyobb örömmel fogok találkozni Magyar Péter miniszterelnök úrral, hogyha erre majd egyszer sor kerülhet. Rendkívüli optimizmussal tölt el a jövendő miniszterelnök úr nyilatkozata, nyilatkozatai, ebből talán egyet idéznék, mégpedig a 2025. szeptember 7-én Kötcsén tartott beszédéből. »A jövő Magyarországa tudásalapú, innovációra épülő gazdaságot jelent, amely hosszú távon teremt értéket, és nem pusztán összeszerelő üzemekkel próbál fennmaradni.«” – idézte. 

Majd valamivel később megjegyezte azt is, hogy ha valaki elolvassa azt a koncepciót, melyet ő írt, és ami alapján ez az Élvonal Alapítvány megszületett, akkor pontosan a fentieket látja benne végcélként megfogalmazva. „Úgy gondolom, hogy Magyar Péter jövendő miniszterelnök úr céljai és a mi céljaink százszázalékosan összecsengenek” – zárta gondolatmenetét Krausz Ferenc. 

A tehetséggondozás nem képezheti pártpolitika tárgyát

A riporter azon kérdésére, hogy ez a keretmegállapodás kormányokon átívelő program lehet-e, az alapítvány vezetője azt válaszolta, 

nem csak, hogy lehet, hanem a tudomány, a tehetséggondozás és a csúcskutatás támogatása kormányokon átívelő program kell, hogy legyen, nem képezheti pártpolitika tárgyát”. 

A fizikus azzal folytatta, hogy „a tudomány, a csúcskutatás és a tehetséggondozás ügye az nem egy kormány ügye, az az ország jövője. Nagy horderejű áttörések, amelyek a jövőben életünket befolyásolni tudják, azt jobbá tudják tenni, amelyre a jövő tudásalapú gazdasága épülhet, amelyre a nagy hozzáadott értékű technológiák, termékek fejlesztése épülhet, nem tudnak rövid távú, néhány éves finanszírozásból keletkezni. Csak úgy tud keletkezni, hogyha van egy hosszú távú, kiszámítható, tervezhető támogatás, amelyre ez a rendszer épülhet”. 

„Csak ebben az esetben van esélyünk az Egyesült Államok, Nyugat-Európa, Ázsia csúcsegyetemeiről, csúcskutató intézeteiből hazahozni csúcskutatókat, merthogy ők ehhez a hosszú távú kiszámíthatósághoz vannak szokva” – mutatott rá Krausz Ferenc.

A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:

Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
sensuscommunis
2026. április 28. 10:32
Petíciót lehet aláírni a CITIZENGO internetes oldalán,amelyben kérjük SULYOK TAMÁST,Magyarország köztársasági elnökét,hogy tartson ki a hivatalában. Írjuk alá,támogassuk őt ! Védjük az ALKOTMÁNYOS RENDET ! Osszuk meg a hirt !
nemecsekerno-007-01
2026. április 28. 10:28
dundi-fan3 2026. április 28. 10:17 ,,Én mindenképpen szijjártónére...,, Kb. mindegy csak ne rátok prolikra.
nemecsekerno-007-01
2026. április 28. 10:27
Ez nem csak a tudományra vonatkozik. De amúgy teljesen igaza van.
dundi-fan3
2026. április 28. 10:17
Én mindenképpen szijjártónére, koptertónira és az exeire, méhszaros lölöre stb. bíznám a gazdasági tehetségek képzését, mert ők tudják, hogy lehet az átlagos piaci 5-10%-os profitrátából 30-40%-osat csinálni. Valamit tudnak, amit más nem...
