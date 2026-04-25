Az igaz tudomány, amely egyenlő a szeretettel – Hidvégi Máté, az Avemar feltalálója a Mandinernek

Jézushoz imádkoztam támogatásért, és megígértem, hogy ha megsegít, cserébe az édesanyjáról fogom elnevezni a találmányomat. Másnap csörgött a telefonom, és egy abszolút nem várt csatornán hamarosan megérkezett a szükséges pénz; így adtam a katolikus egyház legfőbb Mária-imádságának kezdősorából alkotott szót a daganatos betegek számára hivatalosan is ajánlott készítmény nevéül. Amikor pedig az első gyártási tétel megérkezett Izraelből, személyesen is megköszöntem a Szűzanyának: betettem néhány dobozt egy szatyorba,

beültünk a feleségemmel, anyukámmal, a két gyerekkel, Áronnal és Annával a kocsiba, elmentünk Međugorjéba, ahol az Avemart beástuk a kék kereszt tövébe.

Laikusként kérdezem: a mindezzel való kitartó foglalkozás során a daganatok kialakulásának okairól is megsejtett valamit?

Annyit biztosan kijelenthetek, hogy a rák semmiképpen nem büntetése valaminek – ezt szögezzük le! Leginkább a véletlentől függ a kialakulása, amit a szakirodalom balszerencsefaktornak hív. Arról van szó, hogy mivel a sejtjeink folyamatosan megújulnak, az őssejtjeink osztódnak, ebbe a folyamatba időnként bizony becsúszhatnak hibák, mondjuk egy onkogén véletlen aktiválása, aminek következtében hibás sejt jön létre, amit az immunrendszer nem képes elpusztítani. Amellett persze, hogy az immunrendszer elégtelenné válásának jelentős lelki oka is lehet. Vannak például olyan megfigyelések, hogy a rákbeteg hozzátartozóikat hosszan ápoló, elvesztő, majd vigasztalanul gyászoló emberek maguk is nagyobb eséllyel lesznek daganatos betegek; ez az úgynevezett összetörtszív-szindróma.

Vagyis a véletlenek összeadódását meggátolni nem biztos, hogy valaha képesek leszünk, így a megelőzés mellett a gyógyításra kell koncentrálnunk. A személyre szabott rákvakcina még csak külföldön elérhető, szórványosan. Mikor lesz belőle itthon is mindennapi realitás?

Tudni kell, hogy a rosszindulatú daganatot két módon lehet radikálisan elpusztítani: a sebész kimetszi, vagy az immunrendszerünk felszámolja. Minden más módszer, azaz a sugárkezelés, a kemoterápia, a célzott gyógyszerek, mint amilyen az Avemar, legyenek bár nélkülözhetetlenek a gyógyító munkában, önmagukban nem alkalmasak a rákbetegség radikális meggyógyítására. A rákellenes immunterápiák élvonalát képező, személyre szabott, terápiás rákvakcinák fejlesztésével a kiváló virológus Jankovics Istvánnal sok évtizedes barátságunkon alapuló közös kutatásaink és az Avemarnak a vakcinákkal való bizonyítottan előnyös kombinálhatósága miatt kezdtem el foglalkozni. Együtt dolgoztunk egy innovatív, személyre szabott, terápiás rákvakcina kifejlesztésén. Már közös cégünk és laboratóriumunk is volt, amikor Pista, akit nemcsak hatalmas tudása és gyakorlati érzéke, de mély istenhite is sokak fölé emelt, váratlanul meghalt. Ahogyan nem sokkal előtte a vakcinánk minőségbiztosítását kidolgozó Paál Tamás professzor is, így egyedül maradtam folytatni a harcot.

Mit tud ez a Paál professzor által Jankovics–Hidvégi-féle rákvakcinának elnevezett szer?

A betegből származó tumor összes antigénjét tartalmazza. Vagyis ha a beteget ezzel immunizáljuk, az immunrendszere a daganat teljes antigén-

készletére megtanul reagálni, azaz képes lesz elpusztítani a benne lévő összes ráksejtet, beleértve az áttétképző, agresszív, esetleg gyógyszerrezisztens, őssejtszerűen viselkedő és elpusztíthatatlannak tartott tumorsejtvariánsokat is. Jankovics Istvánnal és Paál professzorral részletesen kidolgoztunk mindent, hogyan és hol kellene gyártani, és milyen immunmoduláns készítményekkel – elsősorban az Avemarral – kombinálva kellene alkalmazni ahhoz, hogy a jelenleg gyógyíthatatlan típusú vagy stádiumú rákbetegségben szenvedőt is meg lehessen gyógyítani.

Ezt mégsem látjuk még a gyakorlatban. Miért?

Őszintén mondom, hogy nem tudom, mi az ok. Az engedélyeztetés során lepattantunk az illetékes hatóságról, Pista szerint a gyógyszerlobbi, szerintem inkább a tudatlanság, felelősségelkerülés és érdektelenség miatt. A helyzet változásáig is próbálok a magyar betegeknek segíteni. Egy ideje együtt dolgozom egy világszínvonalú tübingeni csapattal, amely saját módszer alapján ugyancsak személyre szabott rákvakcinával foglalkozik, ide juttatok be – most már gyakran onkológusi megkeresések alapján – minél több rászoruló magyar embert. Sajnos ez a terápia sokba kerül, de a legtöbben adománygyűjtésből fedezni tudják a költségeket. Meggyőződésem, hogy

a jövő rákgyógyításában az ilyen és az ehhez hasonló módszereken lesz a fókusz, hangsúlyozom, a jó tudomány eredményeivel igazolva.

Mi az a jó tudomány?

Az igaz tudomány, amely egyenlő a szeretettel,

ahogyan Pál apostol is mondja: a szeretet az örömét az igazság győzelmében leli. Az igazság győzelme a legfontosabb! A Szerencsés realista utolsó nagy fejezete nem véletlenül szól a rákvakcinákról, főként a miénkről: minden szempontból össznemzeti érdek lenne a hazai kutatás támogatása és a gyártás mielőbbi beindítása. Utóbbinál arra gondolok, hogy néhány itthoni onkológiai központban kialakítanánk rákvakcinagyártó laboratóriumot, és az ott dolgozó személyzetet megtanítanánk arra, hogyan kell előállítani a vakcinát. Ezután az intézmény vezetője engedélyével, a kórházi gyógyszerész minőségbiztosítói felügyeletével és az adott orvoscsapat rendelésére a rászoruló betegek számára személyre szabott terápiás rákvakcina készülne – külön-külön minden páciensnek. Így meggyógyíthatóvá válhatna sok, ma még gyógyíthatatlannak számító daganatos beteg. Van-e ennél fontosabb és magasztosabb küldetés?!

Kinek ajánlott az Avemar? Világszerte jegyzett, rangos, lektorált orvosi folyóiratokban publikált kutatások szerint az Avemarnak számos kedvező tulajdonsága van: erős rákellenes, illetve daganatáttét-képzést megakadályozó hatású, helyreállítja a sérült immunműködést, gátolja az autoimmun folyamatokat, szabályozza az anyagcserét, védi a szív- és érrendszert, vírusellenes, valamint öregedéslassító hatású, és visszafordítja a rákbetegeknél gyakori kóros lesoványodást, a kahexiát. Alkalmazása minden rákbetegnek ajánlott a diagnózis pillanatától kezdve mindaddig, amíg a betegség fennáll. A gyógyszerkölcsönhatási és a klinikai vizsgálatok alapján a jelenleg ismert összes rákterápiás eljárással és gyógyszerrel együtt alkalmazható kétéves kortól. Daganatos betegek bevonásával jelenleg is folyik klinikai vizsgálat az Avemarral egy kaliforniai egyetemi onkológiai központban.

