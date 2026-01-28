Íme a magyar orvos, aki bezsebelheti a következő Nobel-díjat

Fontos azonban: a mesterséges intelligencia nem váltja ki az orvost. A rendszer szűk területen intelligens – a mutációk logikáját elemzi –, de nem veszi figyelembe a beteg általános állapotát, kórtörténetét, társbetegségeit. A döntés továbbra is az onkológiai csapat kezében marad.

A kutatóorvos azt is elárulja, hogy azt a célt tűzte ki magának, hogy húsz éven belül minden daganatos beteg kaphasson hatásos célzott kezelést, ami vagy megszünteti vagy halálosról krónikussá szelídíti a betegségét. Ennek a dátumnak a realitását Peták arra alapozza, hogy ma már a betegek 95 százalékánál meg tudják mondani, melyik génhiba okozta a daganatot. A mesterséges intelligencia felgyorsítja a gyógyszerfejlesztést, a molekuláris diagnosztika széles körben elérhetővé vált, a hiányzó láncszem pedig most kerül a helyére: a terápiaválasztás intelligens támogatása. Ebbe a húsz évbe beleértendő az új gyógyszerek fejlesztése, a klinikai vizsgálatok, az egészségügyi rendszerek felkészítése is. De a cél a kutatóorvos szerint reálisan elérhető.

„Nyerésre állunk a rák ellen”

– hangsúlyozza, hozzátéve, hogy bár az esetszám nő, a 90-es évektől kezdve látványosan csökken a halálozás, ami a korai felismerésnek, a jobb diagnosztikai és sebészi és sugárterápiás módszereknek és a célzott terápiáknak is köszönhető. „Azt üzenem az embereknek, hogy bízzanak az orvosokban, bízzanak a tudósokban, több ezeréves betegséget igyekszünk gyógyítani”.

Peták egy norvégiai lepraház történetével zárja gondolatait. Az egykor ötszáz éven át működő kórház ma múzeum: az utolsó beteget 1940-ben kezelték. Amint kiderült a betegség oka, megszületett a célzott „antibiotikum”, és a lepra eltűnt Európából. „Ezt szeretném elérni a rákkal is” – mondja. Hogy unokáink egyszer egy táblán olvassák: volt ilyen betegség is. A halálozási statisztikák már most csökkennek. A fejlődés iránya egyértelmű. És ha a mesterséges intelligencia valóban segít sakkot adni a ráknak, akkor lehet, hogy 2045 nem is tűnik olyan távolinak.

Fontos fejezethez ért a 2003-ban Peták István és Schwab Richárd által Budapesten alapított Magyarország úttörő precíziós onkológiai vállalata, az Oncompass Medicine. A cég január közepétől az amerikai Genomate Health részévé vált. Ez az akvizíció két magyar alapítású rákkutató vállalatot egyesít, létrehozva egy nemzetközi vállalatot, amely mind az Egyesült Államokban, mind Magyarországon jelen van. „Nem csupán földrajzi jelenlétünket bővítjük; egy egységes, egyetlen precíziós onkológiai vállalatot építünk, amely úttörő szerepet játszott mindhárom olyan kulcsfontosságú technológiai áttörésben, amelyek szükségesek a precíziós onkológia ígéretének megvalósításához – az első diagnosztikai tesztektől a molekuláris daganatprofilozási vizsgálatokon át egészen az első klinikailag validált számítástechnikai megoldásig” – mondta Peták István, a Genomate Health alapítója, elnöke és tudományos igazgatója.

Nyitókép: Peták Lelle