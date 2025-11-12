Magyar áttörés: az új rákgyógyszer teljesen meggyógyította a daganatos egereket

Úgy tűnik, egyre bizakodóbbak lehetünk, ami a rákgyógyítást illeti: magyar kutatóknak ugyanis sikerült kifejleszteniük egy olyan rákgyógyszert, ami negyvenkét tumortípusnál vizsgázott nagyon reménykeltően a sejtes vizsgálatokban: jelentősen gátolta többek között a bőrrák és a tüdőrák növekedését, mellráknál pedig teljes gyógyulást ért el, egyelőre egerekben. Elképesztő nagy eredmény, hogy a készítmény az úgynevezett multidrog-rezisztens tumorok ellen is hatott, vagyis olyan daganatok ellen, amik eddig még a kemoterápiás szereknek is ellenálltak. Óriási előrelépés ez a rákkutatásban, és mindezt magyar kutatók fejlesztették ki az ELTE-n és a HUN-REN-TTK laboratóriumaiban.

Rákgyógyszer, ami minden daganatot eltüntetett – magyar kutatók áttörése, Fotó: Daniel LEAL / POOL / AFP, képünk illusztráció

„Felfedeztünk egy olyan hatóanyagot, ami sokkal hatékonyabb, mint a klinikumban alkalmazott tumorellenes kemoterápiás szerek”

– mondja a Mandinernek Mező Gábor Miklós, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professzora, aki LiPyDau készítmény egyik feltalálója, ő vezette a pyrrolino-daunorubicin (PyDau) vegyület fejlesztését. Már önmagában ennek a hatóanyagnak a felfedezése is nagy dolog, ám az még inkább, hogy a magyar csapatnak sikerült a nagyon erős toxikus mellékhatással bíró PyDau nevű szert úgy „megszelídíteni”, hogy a toxikus mellékhatás ne jelentkezzen, de a tumorölő tulajdonsága megmaradjon.

A szer megszelídítésének titka, hogy „becsomagolták” egy liposzómába. Mint a kutató rámutatott: a kísérletek során azt tapasztalták, hogy az egerekbe injektált gyógyszerjelöltből a hatóanyag nem, vagy csak minimálisan szabadult ki a liposzómából a véráramba. Mint kifejtette: a tumorszöveteknek a túléléshez szükségük van arra, hogy új erek növekedjenek, amik behálózzák a tumort. Ez nagyon gyorsan történik. E gyors folyamat során a sejtek illeszkedése nem lesz megfelelő, vagyis nagyobb pórusok keletkeznek köztük. Ezeken a lyukakon pedig ki tudnak lépni a liposzómák a véráramból, aminek köszönhetően aztán közvetlenül a tumorsejtekhez tudják szállítani a rákellenes hatóanyagot. Ott aztán összeolvadnak, bejutnak a tumorsejtekbe, és kiengedik a bennük lévő daganatellenes szert. Ez a magyarázata annak, hogy még egy ilyen toxikus anyag is alkalmazható jelentősebb mellékhatás nélkül a tumorok szelektív elpusztítására.