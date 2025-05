Az árrésstoppal riogatnak a Népszavának megszólaló szakértők

Palócz Éva kijelentette, az egész gazdaság működését kell áttekinteni: a termékpályák alakulását, a termelékenység változását. A magyar termelők árai viszonylag magasak, amit az alacsony beruházások és az ebből következő alacsony termelékenység okoz. Ez az élelmiszeriparra és a mezőgazdaságra is igaz. A piaci verseny alakulását és a méretgazdaságosság előnyeit ki kellene használni, ezt szabályozókkal ösztönözni – ez lenne a kormány feladata, így lehetne a gazdaság betegségét kezelni.

Ehelyett a kormány az egész problémát rátolta az utolsó láncszemre, a kiskereskedelemre. Pedig nem lehet az egész inflációs helyzetért a kiskereskedelmet felelőssé tenni, hiszen a problémák nem itt gyökereznek. Ami most zajlik, az nem más, mint a kereskedelmi ágazat tönkretétele, ami senkinek sem lehet érdeke – fogalmazott Palócz Éva.

Az infláció oka maga a kormány – mondta Molnár László, a GKI Gazdaságkutató Zrt. igazgatósági tagja.

Példaként említette az autópályadíjak januári, 10 százalék feletti emelését, az illetékek és más jogi, igazgatási díjak inflációt lényegesen meghaladó növelését. Hogyan küzdünk az infláció ellen, ha maga a kormány nem küzd ellene? – tette fel a költői kérdést.

A kutató emlékeztetett, az elmúlt években évi 800-900 milliárd forint uniós támogatás került az agráriumba, ám az földbérletek formájában távozott is onnan, ahelyett, hogy helyben hasznosult volna. Emiatt a magyar agrárium nagyon lassan modernizálódik: vannak ugyan modern üzemek, de nem ez a jellemző. Molnár úgy véli, a termelékenységet kellene növelni az agrárium teljes vertikumában. Ehhez jelentős uniós források is elérhetők lennének, és a jövőben is rendelkezésre állnának – ha hozzáférhetnénk.

Balatoni Judit, a Magyar Bevásárlóközpontok Szövetségének főtitkára a vitában elmondta,

az árstopok rövid távon likviditási feszültséget okozhatnak, a kormány árrésrendelete pedig középtávon már a befektetői döntéseket is befolyásolja,

azokat egyértelműen visszafogja. A fő probléma, hogy a kormányzati döntések előtt nem egyeztetnek a szakma képviselőivel.

„A kormány minden esetben fellép az áremelésekkel szemben – az OKSZ újabb hamis állításával ellentétben, az árréscsökkentés segíti a családokat és növeli a fogyasztást” – reagált a gazdasági tárca az OKSZ-re. A kereskedelmi szövetség szerint ugyanis az árréscsökkentés elbizonytalanítja a vevőket, fékezi a fogyasztást és a GDP növekedését. Véleményük szerint az árrésstop csak átmenetileg támogatja az infláció csökkenését, de emellett elfedi a rendszer feszültségeit, amelyek idővel egyre erősebben törnek a felszínre.

Szintén a Népszava ír arról, hogy

félnek a patikák az árrésstoptól, néhány száz gyógyszertár lehúzhatja a rolót, ha Nagy Márton hozzájuk nyúl.

A lap szerint ha a miniszter valóban ár- vagy árréssapkát húz a vény nélkül megvásárolható készítményekre, néhány száz kis patika lehúzhatja a redőnyt! – nyilatkozta az újságnak egy gyógyszerpiaci elemző Nagy Márton minapi, sejtelmes Facebook-posztjára reagálva. A bejegyzésben a miniszter közös fotón szerepel Greskovits Dáviddal, a Magyar Gyógyszergyártók Országos Szövetségének elnökével, s a kép melletti magyarázat mindössze annyi, hogy egyeztettek a nem támogatott gyógyszerek árának jelentős növekedéséről.

Egy szakmai Facebook-csoportban volt, aki már azt is tudni vélte, 15 százalékban maximálják a patikai árrést. Mások azért aggódtak, ha a most még szabadáras termékekre is ársapkát húznak, bezárhatják a boltot. Megint mások az ársapkával érintett lehetséges termékkört próbálták összerakni. A patikusok erős nyugtalanságára az ad okot, hogy még a múlt hét végén egy másik posztban Nagy arról beszélt, hamarosan újabb árkorlátozó intézkedések várhatók.

Tavaly csaknem 1200 milliárd forint bruttó bevételük volt a hazai patikáknak.

Ennek 60 százaléka a támogatott készítmények forgalmából, 40 százalék szabadárasokéból, (közéjük tartoznak például úgynevezett OTC-szerek, illetve étrendkiegészítők) jött össze. A közfinanszírozott szerek árrését 2007 óta nem emelték, így időközbeni költségnövekedést sem tudták érvényesíteni a patikák áraikban.

A nem támogatott készítmények, étrendkiegészítők, kozmetikumok viszont szabadárasak. Ma egy ilyen átlagos doboz gyógyszerért a beteg ötezer forintot fizet, öt évvel ezelőtt viszont még a fele sem volt. Így például 2020 és 2024 között a támogatott gyógyszerekből származó bevétel 56 százalékkal nőtt, addig a szabadárasokból adódó 118 százalékkal. Ez óriási költségnövekedés, amit részben az okozott, hogy a kormány egy csomó extraadót vetett ki a támogatott készítményekre, így mindenki úgy próbált kompenzálni, ahogy tudott, köztük a szabadáras OTC-gyógyszerek ára ugrott nagyot. Utóbbiak között vannak olyanok is, amelyeket az orvos receptre ír fel, de nem jár támogatás az árához. Ezek lehetnek különböző injekciók, fogamzásgátlók, lázcsillapítók, antibiotikumok is.

Ha a miniszter posztja azt jelentené, hogy ársapkát húz ezekre a termékekre, az egyértelműen és jelentősen rontaná a patikák jövedelmezőségét. Viszont nem járna azzal az előnnyel, hogy a 13 ezer forintos fogamzásgátlóért a jövőben csak ötezret kellene fizetni – magyarázta a Népszavának egy gyógyszerpiaci elemző, aki teljesen értelmetlennek tart egy ilyen hatósági beavatkozást a patikai árakba.

Nyitóképünk illusztráció: Balogh Zoltán/MTI