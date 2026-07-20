Ezt a sietséget már csak azért sem értem, mert a sokunk által vágyott, közvetlenül a nép által választott köztársasági elnök beiktatásáig akár másfél-két év is eltelhet, de egy év egészen biztosan. Ezért nem mindegy, hogy ebben a kritikus átmeneti időszakban ki, és milyen kiválasztási folyamat révén testesíti meg az Orbán-rezsim alól épp csak felszabaduló nemzetünk egységét, és milyen személy őrködik majd a rendszerváltás demokratikus folyamata és az államszervezet demokratikus működése felett.

Félreértés ne essék: a kiváló, mindannyiunk által tisztelt és becsült Polgár Judit számos szempontból remek választás lenne: világhírű versenyző, tehetséggondozó, igazi példakép, akinek nincsen pártpolitikai kötődése sem. Ugyanakkor a köztársasági elnöki poszt Magyarország egyik legfőbb közjogi és politikai tisztsége. Egy olyan szerep, ahol a köztiszteletben álló életmű megléte mellett a közélettel kapcsolatos megnyilvánulás, a közügyekben tanusított felelősségvállalás is elengedhetetlen. Én Polgár Judit mellett szívesen láttam volna a jelöltek között olyan neveket, mint Iványi Gábor, Bárándy Péter, Laczó Adrienn, Majtényi László, hogy csak néhány olyan köztiszteletben álló honfitársunkat említsek, akik tiszteletreméltó közéleti életművel és megfelelő tapasztalattal rendelkeznek.

Nem tudom, hogy Magyar Péter és Polgár Judit – látva a jelölést övező, az egyeztetés hiányából is fakadó megosztottságot – milyen döntést hoznak majd a mai napon. Én abban bízom, hogy a Tisza a következő hetekben ismét bebizonyítja, hogy tényleg meghallja a rendszerváltó tömeg hangját, és valódi lehetőséget ad arra, hogy az emberek beleszóljanak a kiválasztásba.