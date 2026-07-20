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sulyok tamás bárándy péter polgár judit magyarország Magyar Péter

Ezért állok értetlenül Polgár Judit tegnapi, gyorsított tempójú jelölése előtt

2026. július 20. 11:21

A társadalmi egyeztetés érdemben még el sem tudott kezdődni.

2026. július 20. 11:21
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Fekete-Győr András
Fekete-Győr András
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„Sulyok Tamás leváltása után mindössze 30 napunk van egy új, a nemzet valódi egységét kifejező államfő megválasztására. Ez egy nehéz küldetés. Ugyanakkor abban is biztos vagyok, hogy egyetlen nap leforgása alatt közmegegyezéses jelöltet találni nemcsak lehetetlen, de nem is felelősségteljes. 

Ezért állok értetlenül Polgár Judit tegnapi, gyorsított tempójú jelölése előtt, mert a miniszterelnök kevesebb mint 24 órával korábban még egy felelős és demokratikus ígéretet tett az országnak: »Döntsünk együtt, (...) javasoljanak a pártok, a közélet szereplői, civilek és magánemberek.«

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Ehhez képest a társadalmi egyeztetés érdemben még el sem tudott kezdődni, máris eredményhirdetés-szaga van a dolognak. Ezt erősíti az a tény is, hogy a miniszterelnök bejegyzését követően a Tisza vezető politikusai, köztük a részvételiségért felelős kormánybiztos is, azonnal beálltak az első, komolyan felmerülő név mögé. 

Ezt a sietséget már csak azért sem értem, mert a sokunk által vágyott, közvetlenül a nép által választott köztársasági elnök beiktatásáig akár másfél-két év is eltelhet, de egy év egészen biztosan. Ezért nem mindegy, hogy ebben a kritikus átmeneti időszakban ki, és milyen kiválasztási folyamat révén testesíti meg az Orbán-rezsim alól épp csak felszabaduló nemzetünk egységét, és milyen személy őrködik majd a rendszerváltás demokratikus folyamata és az államszervezet demokratikus működése felett. 

Félreértés ne essék: a kiváló, mindannyiunk által tisztelt és becsült Polgár Judit számos szempontból remek választás lenne: világhírű versenyző, tehetséggondozó, igazi példakép, akinek nincsen pártpolitikai kötődése sem. Ugyanakkor a köztársasági elnöki poszt Magyarország egyik legfőbb közjogi és politikai tisztsége. Egy olyan szerep, ahol a köztiszteletben álló életmű megléte mellett a közélettel kapcsolatos megnyilvánulás, a közügyekben tanusított felelősségvállalás is elengedhetetlen. Én Polgár Judit mellett szívesen láttam volna a jelöltek között olyan neveket, mint Iványi Gábor, Bárándy Péter, Laczó Adrienn, Majtényi László, hogy csak néhány olyan köztiszteletben álló honfitársunkat említsek, akik tiszteletreméltó közéleti életművel és megfelelő tapasztalattal rendelkeznek.

Nem tudom, hogy Magyar Péter és Polgár Judit – látva a jelölést övező, az egyeztetés hiányából is fakadó megosztottságot – milyen döntést hoznak majd a mai napon. Én abban bízom, hogy a Tisza a következő hetekben ismét bebizonyítja, hogy tényleg meghallja a rendszerváltó tömeg hangját, és valódi lehetőséget ad arra, hogy az emberek beleszóljanak a kiválasztásba. 

Ne kapkodjuk el a jövőnket! Adjunk esélyt a valódi, közös döntésnek”

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 54 komment

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Sorrend:
elcapo-3
2026. július 20. 13:10
Agyhalott fegyőr....te az elektromos rollered lesalgolása után is értetlenül álltál! Meg a napelematomerőmű kollektorok ötletelésénél is!
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nyugalom
2026. július 20. 13:09
Ez meg ki? Volt már vmi, amit megértett?
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kisskiss-6
2026. július 20. 13:07
🍓 H​e​l​​​y​i​ ​​c​​​s​a​​j​ok ​szexre ​​​m​​á​​​r​​a​​​:​​​ 👉 𝗡​​𝗨​​𝟒​​​.​𝗧​​𝗢​​​𝗣
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valakike
2026. július 20. 13:04
"Ezért nem mindegy, hogy ebben a kritikus átmeneti időszakban ki, és milyen kiválasztási folyamat révén testesíti meg az Orbán-rezsim alól épp csak felszabaduló nemzetünk egységét, és milyen személy őrködik majd a rendszerváltás demokratikus folyamata és az államszervezet demokratikus működése felett. " Mintha Rákosiékat hallanám... "szívesen láttam volna a jelöltek között olyan neveket, mint Iványi Gábor, Bárándy Péter, Laczó Adrienn, Majtényi László" Döntsük el bolsevik-szoclib pantheon vagy köztársasági elnöki szék? Előbbibe illő nevek nem valók utóbbinak!!
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