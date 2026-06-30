Hivatalos: megszűnik a Szuverenitásvédelmi Hivatal

Megjelent egy fontos lista a miniszterek új feladatairól
Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszterhez tartozik többek között a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány.
A Melléthei-Barna Márton, a Tisza frakcióvezető-helyettese által benyújtott jogszabály a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
A polgármesteri fizetések befagyasztása mellett a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről döntött az Országgyűlés keddi ülésén, az előterjesztést a Fidesz-KDNP frakció nem támogatta, a Mi Hazánk Mozgalom tartózkodott. A Melléthei-Barna Márton, a Tisza frakcióvezető-helyettese által benyújtott jogszabály a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba. Az MTI közlése szerint
a törvényben rögzítették, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal „tényleges közfeladatot nem lát el” és „létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált”, valódi célja az volt, hogy „politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre”.
Mint írták, a működését 2024. február 1-én kezdő hivatal az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba történő beolvadással szűnik meg, de feladatait a minisztériumnak nem kell közfeladatként ellátnia.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökének és elnökhelyetteseinek megbízatása a jogszabály hatálybalépésével megszűnik, végkielégítésre nem jogosultak, és a hatálybalépést követő tizenöt napon belül záró vagyonnyilatkozatot kell tenniük.
Emellett megszűnik a hivatal foglalkoztatottjainak jogviszonya is, őket a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló törvényben megállapított összeg és végkielégítés illeti meg. A jogviszonyok megszűnésével összefüggő munkáltatói intézkedéseket az igazságügyi minisztérium hozza meg. A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését az alaptörvény tizenhatodik módosítása alapozta meg, amelyet június 15-én fogadott el az Országgyűlés. Ezzel a módosítással törölték az alaptörvényből a hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, amely úgy szólt: „az alkotmányos önazonosság védelme érdekében sarkalatos törvénnyel létrehozott, független szerv működik.”
Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI