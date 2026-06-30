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tisza szuverenitásvédelmi hivatal országgyűlés jogszabály törvény

Hivatalos: megszűnik a Szuverenitásvédelmi Hivatal

2026. június 30. 11:41

A Melléthei-Barna Márton, a Tisza frakcióvezető-helyettese által benyújtott jogszabály a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

2026. június 30. 11:41
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A polgármesteri fizetések befagyasztása mellett a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről döntött az Országgyűlés keddi ülésén, az előterjesztést a Fidesz-KDNP frakció nem támogatta, a Mi Hazánk Mozgalom tartózkodott. A Melléthei-Barna Márton, a Tisza frakcióvezető-helyettese által benyújtott jogszabály a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba. Az MTI közlése szerint  

a törvényben rögzítették, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal „tényleges közfeladatot nem lát el” és „létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált”, valódi célja az volt, hogy „politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre”. 

Mint írták, a működését 2024. február 1-én kezdő hivatal az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba történő beolvadással szűnik meg, de feladatait a minisztériumnak nem kell közfeladatként ellátnia. 

A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökének és elnökhelyetteseinek megbízatása a jogszabály hatálybalépésével megszűnik, végkielégítésre nem jogosultak, és a hatálybalépést követő tizenöt napon belül záró vagyonnyilatkozatot kell tenniük. 

Emellett megszűnik a hivatal foglalkoztatottjainak jogviszonya is, őket a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló törvényben megállapított összeg és végkielégítés illeti meg. A jogviszonyok megszűnésével összefüggő munkáltatói intézkedéseket az igazságügyi minisztérium hozza meg. A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését az alaptörvény tizenhatodik módosítása alapozta meg, amelyet június 15-én fogadott el az Országgyűlés. Ezzel a módosítással törölték az alaptörvényből a hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, amely úgy szólt: „az alkotmányos önazonosság védelme érdekében sarkalatos törvénnyel létrehozott, független szerv működik.” 

Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI

 

Összesen 25 komment

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Sorrend:
Conduct
2026. június 30. 13:22
136-50🖕
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0
0
Conduct
2026. június 30. 13:16
Undorító,tolvaj banda volt.Lánczit is börtönbe!!!
Válasz erre
0
2
formaegy-2
•••
2026. június 30. 13:07 Szerkesztve
Jelen zajlik a vita az ügynökakták megnyitásáról.... A levéltári ügynökaktákról van szó. Az eltűnt aktákról mi a helyzet? - nem egy helyen található a névsor! Nyilvánosságra kell hozni, milyen akták tűntek el! No és mi van a titkosszolgálatoknál lévő ügynökaktákkal???? Állítólag ahhoz senki nem férhet hozzá, nem, hogy nyilvánosságra hozzák! Megint a leggyalázatosabb mocskos ússzák meg? Jó lenne tisztázni minden felmerülő kérdést, mielőtt a tisza nagy mellénnyel pöfög! - adtam a szarnak egy pofont, és "jó fiúnak" akarok látszani. - Ugye Magyar Péter?
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4
0
google-2
2026. június 30. 12:59
A szuverenitásunknak már úgyis annyi, NGO-k, Brüsszel, Amerika, a Nyugat, mindenki könyékig Magyarországban vájkál. Majd elfelejtettem Ukrajnát, még ők is!
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6
0
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