Hivatalos: megszűnik a Szuverenitásvédelmi Hivatal

A polgármesteri fizetések befagyasztása mellett a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről döntött az Országgyűlés keddi ülésén, az előterjesztést a Fidesz-KDNP frakció nem támogatta, a Mi Hazánk Mozgalom tartózkodott. A Melléthei-Barna Márton, a Tisza frakcióvezető-helyettese által benyújtott jogszabály a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba. Az MTI közlése szerint

a törvényben rögzítették, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal „tényleges közfeladatot nem lát el” és „létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált”, valódi célja az volt, hogy „politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre”.

Mint írták, a működését 2024. február 1-én kezdő hivatal az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba történő beolvadással szűnik meg, de feladatait a minisztériumnak nem kell közfeladatként ellátnia.