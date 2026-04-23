szerencsejáték felügyelet lottó szerencsejáték vizsgálat

Már jelentkezett is a milliárdos lottószelvény tulajdonosa – friss hírek a rendkívüli lottósorsolás ügyében

2026. április 23. 12:14

Hatósági vizsgálatot kért a Szerencsejáték Zrt. a szokatlan nyereménycunami miatt.

2026. április 23. 12:14
Elindulhat a hatósági vizsgálat azután, hogy a múlt héten a skandináv lottón, a hatos lottón, a jokeren és az ötös lottón is elvitték a főnyereményt. A vizsgálatról Panulin Ildikó, a társaság szóvivője a Mandinernek azt mondta, a Szerencsejáték Zrt., hogy tekintettel a turbulenciára, amit a négy játék főnyereményének kivitele egy héten belül okozott, 

azt kérte a Szerencsejáték felügyelettől, hogy vizsgálja meg az összes érintett sorsolást, a sorsolási folyamatot, a nyertes keresését, tehát mindent, ami ehhez az ügyhöz kapcsolódik.

MTI/Mónus Márton 

Mint fogalmazott, ilyenkor a hatóság vizsgálhatja a jegyzőkönyveket, a folyamatot, kikérdezhetik a közjegyzőt. Számos lehetősége van az ellenőröknek arra, hogy megnézzék, minden a szabályos mederben folyt-e.

Arra, hogy meddig tart egy ilyen vizsgálat, a szóvivő azt mondta, 

kisebb vizsgálatoknál 1-2 héten belül már kapnak tájékoztatást, határozatot, de ebben az esetben, négy játékról lévén szó, mindez feltehetően több időt vesz igénybe.

Kitért arra is, hogy a skandináv lottó, illetve a Joker mindig gépi sorsolással történik, a hatos lottó kézi szokott lenni, az ötös lottónál pedig az dönti el, hogy a Luxor utolsó nyerőszáma páros vagy páratlan, jelen esetben gépi sorsolás útján kerültek ki a nyerőszámok. Hozzátette, a játék hitelességén ez nem tud változtatni, mert élő adásról van szó.

Hangsúlyozta, ez egy hatósági vizsgálat, a Szerencsejáték felügyelet egy tőlük független szerv, az összes szerencsejáték céget vizsgálhatja.

Leszögezte, 

belső vizsgálatra nincs szükség, mert biztosak abban, hogy nem történt csalás. 

Mint mondta, a rendszert nem lehet kijátszani. – Az informatikai rendszerünket egy nemzetközi beszállító fejlesztette, számos európai lottótársaság használja, és ennek mi nem ismerjük a forráskódját, ami azt jelenti, hogy nem tudnánk magunkra szabni. Nem lehet belenyúlni, mert az összes fogadás ebbe a rendszerbe érkezik be, minden fogadásnak van egy digitális pecsétje, és amikor lezár a rendszer, akkor az egész adatbázisra kerül egy digitális aláírás. Onnantól ez a digitális adatbázist két egymástól független helyen ellenőrzik, és a nyertes keresésénél is két helyen futtatják le a rendszert. Amíg nem jut egy azon eredményre a két rendszer, addig nincs hivatalos eredményhirdetés – tudatta.

Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Kitért arra, hogy a nyeremények kifizetése nincs összefüggésben a hatósági vizsgálattal. A nyerteseknek be kell menniük a Szerencsejáték Zrt. központjába, ahol még egyszer ellenőrzik a nyertes szelvényt.  Fontos, hogy a nyertesnek tulajdonosnak kell lennie a megadott számlaszámnak, más számlájára nem lehet az utalást kérni. Az egész folyamat egy hét alatt lezajlik. Panulin Ildikó annyit elárult,

 az ötös és a hatos lottó nyertese már felvette a kapcsolatot a társasággal, 

ha mindent rendben találnak, a kifizetés hamarosan megtörténhet.

Nyitókép: MTI/Róka Dániel

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Latin
2026. április 23. 12:40
Leszögezte, belső vizsgálatra nincs szükség, mert biztosak abban, hogy nem történt csalás.nincs vizsgálat nincs csalás!
balatontihany-25
2026. április 23. 12:39
..."a skandináv lottó, illetve a Joker mindig gépi sorsolással történik." Hát egy frászt! A Jokert mindig gépivel húzzák, ez igaz, de a szóvivő tudhatná, hogy a "skandii" sorsolásánál gépi és kézi is van.
lemez
2026. április 23. 12:27
Gratulálok neki fektesse be jól.Ne adja s blackrocknak.
chief Bromden
2026. április 23. 12:26
Petyánál jelentkeztek már fájlokkal, videókkal? Nyugodtan jelentkezhet, nem járul hozzá a nyilvánossághoz. Na, azt kellene megszüntetni! Mondjuk így is lehet vizsgálni az illetékeseknek az előző nyeremények sorsát is.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!