Már jelentkezett is a milliárdos lottószelvény tulajdonosa – friss hírek a rendkívüli lottósorsolás ügyében

Elindulhat a hatósági vizsgálat azután, hogy a múlt héten a skandináv lottón, a hatos lottón, a jokeren és az ötös lottón is elvitték a főnyereményt. A vizsgálatról Panulin Ildikó, a társaság szóvivője a Mandinernek azt mondta, a Szerencsejáték Zrt., hogy tekintettel a turbulenciára, amit a négy játék főnyereményének kivitele egy héten belül okozott,

azt kérte a Szerencsejáték felügyelettől, hogy vizsgálja meg az összes érintett sorsolást, a sorsolási folyamatot, a nyertes keresését, tehát mindent, ami ehhez az ügyhöz kapcsolódik.

Mint fogalmazott, ilyenkor a hatóság vizsgálhatja a jegyzőkönyveket, a folyamatot, kikérdezhetik a közjegyzőt. Számos lehetősége van az ellenőröknek arra, hogy megnézzék, minden a szabályos mederben folyt-e.