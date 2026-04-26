Hihetetlen fordulat a hatos lottón: ketten is eltalálták a nyerőszámokat

A Szerencsejáték Zrt. közlése szerint az ilyen sorozat ritka, de nem példa nélküli: hasonló eset történt 2018 22. hetében és 2000 31. hetében is. A társaság hatósági vizsgálatot kezdeményezett az ügyben.

A szóvivő, Panulin Ildikó szerint belső csalás gyanúja nem merült fel, a vizsgálat célja a közbizalom erősítése.

A nyerteseknek a sorsolást követően 90 nap áll rendelkezésükre, hogy jelentkezzenek a lottótársaságnál. A folyamat során telefonos azonosítást követően személyes egyeztetés történik, majd a nyereményt banki átutalással fizetik ki.

