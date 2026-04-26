Hihetetlen fordulat a hatos lottón: ketten is eltalálták a nyerőszámokat

A háttérben hatósági vizsgálat zajlik a sorozatos főnyeremények miatt.
Két játékos is eltalálta a hatos lottó nyerőszámait a 17. játékhéten – közölte a Szerencsejáték Zrt.
Szép lassan a hívek számára is láthatóvá válik, hogy a királyuk meztelen.
A vasárnapi sorsoláson a következő számokat húzták ki: 11, 17, 19, 26, 27, 30.
A telitalálatos szelvények száma kettő volt, a nyertesek fejenként 118 646 220 forintot kapnak. Az 5 találatos szelvényekből 33 darab született, ezek nyereménye egyenként 304 150 forint. 4 találatot 1485 szelvény ért el, ezek 6760 forintot érnek, míg 3 találatból 24 950 darab volt, egyenként 2445 forintos nyereménnyel. A következő héten a főnyeremény várhatóan 50 millió forint lesz.
Az elmúlt időszakban több nagy nyeremény is gazdára talált. Április 18-án az ötöslottón minden idők legnagyobb főnyereményét, 6,8 milliárd forintot vitték el. Az országgyűlési választást követő héten több játékban – a Skandináv lottón, a hatos lottón, a jokeren és az ötös lottón – is született telitalálat.
A Szerencsejáték Zrt. közlése szerint az ilyen sorozat ritka, de nem példa nélküli: hasonló eset történt 2018 22. hetében és 2000 31. hetében is. A társaság hatósági vizsgálatot kezdeményezett az ügyben.
A szóvivő, Panulin Ildikó szerint belső csalás gyanúja nem merült fel, a vizsgálat célja a közbizalom erősítése.
A nyerteseknek a sorsolást követően 90 nap áll rendelkezésükre, hogy jelentkezzenek a lottótársaságnál. A folyamat során telefonos azonosítást követően személyes egyeztetés történik, majd a nyereményt banki átutalással fizetik ki.
Nyitókép forrása: PETER POWELL / AFP