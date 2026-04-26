nyeremény skandináv lottó Szerencsejáték Zrt. vizsgálat hatos lottó

Hihetetlen fordulat a hatos lottón: ketten is eltalálták a nyerőszámokat

2026. április 26. 18:01

A háttérben hatósági vizsgálat zajlik a sorozatos főnyeremények miatt.

null

Két játékos is eltalálta a hatos lottó nyerőszámait a 17. játékhéten – közölte a Szerencsejáték Zrt.

 A vasárnapi sorsoláson a következő számokat húzták ki: 11, 17, 19, 26, 27, 30. 

A telitalálatos szelvények száma kettő volt, a nyertesek fejenként 118 646 220 forintot kapnak. Az 5 találatos szelvényekből 33 darab született, ezek nyereménye egyenként 304 150 forint. 4 találatot 1485 szelvény ért el, ezek 6760 forintot érnek, míg 3 találatból 24 950 darab volt, egyenként 2445 forintos nyereménnyel. A következő héten a főnyeremény várhatóan 50 millió forint lesz.

Az elmúlt időszakban több nagy nyeremény is gazdára talált. Április 18-án az ötöslottón minden idők legnagyobb főnyereményét, 6,8 milliárd forintot vitték el. Az országgyűlési választást követő héten több játékban – a Skandináv lottón, a hatos lottón, a jokeren és az ötös lottón – is született telitalálat.

A Szerencsejáték Zrt. közlése szerint az ilyen sorozat ritka, de nem példa nélküli: hasonló eset történt 2018 22. hetében és 2000 31. hetében is. A társaság hatósági vizsgálatot kezdeményezett az ügyben. 

A szóvivő, Panulin Ildikó szerint belső csalás gyanúja nem merült fel, a vizsgálat célja a közbizalom erősítése.

A nyerteseknek a sorsolást követően 90 nap áll rendelkezésükre, hogy jelentkezzenek a lottótársaságnál. A folyamat során telefonos azonosítást követően személyes egyeztetés történik, majd a nyereményt banki átutalással fizetik ki.

Nyitókép forrása: PETER POWELL / AFP

palicsi-2
2026. április 26. 19:46
Meg kell teremteni a fészen a hangulatot a rekviráláshoz! Tehát a nyereményt elkobozzák a szektatagok nagy örömére! Elvégre mi boldogan vagyunk attól, hogy elvesszük a másét!
trokadero
2026. április 26. 18:52
Valami bűzlik a szerencsejátékok körül mostanában ...pedig Vespanius ,azt mondta,hogy :"Pecunia non olet "
CirmoS
2026. április 26. 18:34
Mindenesetre nem is annyira régen a szerbeknél ( videó is volt róla - ötöslottó ) a tv képernyőjén előbb volt kint az 5. nyerőszám mint azt kihúzták volna! És amikor kihúzták valóban megegyezett a képernyőre rakott számmal. A sorsoló gömb mellett álló nőnek látszott a rémülete! Szóval csalás! Ha ott meg lehetett csinálni akkor itthon is! Nagy csalás az egész! A húzáskor a 4. szám után még mindig van szünet? Érdekes..... Azért kérdezem mert nagyon régen volt utoljára lottóm.
formaegy-2
2026. április 26. 18:23
Kicsit érdekes. Nem is olyan kicsit. Csak nem lehet minden héten nyerni, mint anno amikor nem volt ilyen a technika? Azért azt hiányolom, hogy az 5-ös lottót kihagytátok. No meg a jokert.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!