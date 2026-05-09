infláció KSH Magyarország Szalai Piroska Magyar Péter

Újabb mítosz dőlt meg: kijöttek a KSH legfrissebb adatai – ilyen Magyarországon az infláció

2026. május 09. 12:34

Nagyon kedvező helyzetben veszi át a kormányzást Magyar Péter.

2026. május 09. 12:34
Parlament

„A KSH legfrissebb adata szerint 2,1 % volt a magyar háztartások fogyasztási szerkezetét tükröző áremelkedés mértéke (CPI) az előző év azonos időszakához viszonyítva” – hívta fel rá a figyelmet Szalai Piroska szombaton a Facebook-oldalán.

„Az Eurostat módszertana beleszámítja a magyar inflációs adatba a külföldiek országunkbeli költéseit is (HICP).

Ekkor is csupán 2,6% az infláció, ami a 4 legjobb érték, messze alacsonyabb, mint az uniós átlag 3%

vagy mint Szlovákia (4%), Horvátország (5,4%) vagy az idén az euroövezethez csatlakozott Bulgária (6,2%)” – szögezte le Szalai Piroska.

„Ez most a Tisza-kormány startvonala. Innen kell tovább javulni. Ne felejtsük el, a kampányban azt ígérték, hogy ha lesz változás jobb lesz az élet Magyarországon. Ezt a jobb életet várjuk! Tiszta szívemből szurkolok, hogy tényleg jobb legyen, s az elért eredményeket pedig meg kell védeni minden területen!” – zárta bejegyzését a volt miniszterelnöki megbízott.



Nyitókép: MTI/ Balogh Zoltán

 

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
franciscofranco
•••
2026. május 09. 14:09 Szerkesztve
szilvarozsafranciscofranco 2026. május 09. 13:40 Mekkora volt 2025.03.31-én, és mekkora 2025. 12.31-én? Te nagyon ostoba, te! Az akk.hu oldalán az utolsó GDP arányos államadósság adat 2025.09.30. Vágod cigány? :)))))))))))))))))
belbuda
2026. május 09. 14:01
Az éves,már megemelt hiánycél 71%-án van az ország… Pirikém,te erre vagy büszke? 😱
Hohokam
2026. május 09. 13:58
Hamburgeres energetikai bizottságvezetővel meg áradahomár oktatási meg szociális vagy mijafasz korifeusokkal garantált a siker.
szilvarozsa
2026. május 09. 13:37
Semmit nem számít. Őszre felélik.
