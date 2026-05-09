Újabb mítosz dőlt meg: kijöttek a KSH legfrissebb adatai – ilyen Magyarországon az infláció

Erre készülhet Magyar Péter: minden egyes ígéretét számon fogják kérni
Nagyon hamar tisztázta a helyzetet Gulyás Gergely.
Nagyon kedvező helyzetben veszi át a kormányzást Magyar Péter.
„A KSH legfrissebb adata szerint 2,1 % volt a magyar háztartások fogyasztási szerkezetét tükröző áremelkedés mértéke (CPI) az előző év azonos időszakához viszonyítva” – hívta fel rá a figyelmet Szalai Piroska szombaton a Facebook-oldalán.
„Az Eurostat módszertana beleszámítja a magyar inflációs adatba a külföldiek országunkbeli költéseit is (HICP).
Ekkor is csupán 2,6% az infláció, ami a 4 legjobb érték, messze alacsonyabb, mint az uniós átlag 3%
vagy mint Szlovákia (4%), Horvátország (5,4%) vagy az idén az euroövezethez csatlakozott Bulgária (6,2%)” – szögezte le Szalai Piroska.
„Ez most a Tisza-kormány startvonala. Innen kell tovább javulni. Ne felejtsük el, a kampányban azt ígérték, hogy ha lesz változás jobb lesz az élet Magyarországon. Ezt a jobb életet várjuk! Tiszta szívemből szurkolok, hogy tényleg jobb legyen, s az elért eredményeket pedig meg kell védeni minden területen!” – zárta bejegyzését a volt miniszterelnöki megbízott.
Nyitókép: MTI/ Balogh Zoltán