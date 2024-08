Ralf Schumacher coming outja után megszólalt az exfelesége: Elherdáltam a legszebb éveimet, hiszen úgy tűnik, mindvégig hazudott nekem

Nyitókép: Andreas Rentz / Bongarts / Getty Images

Ahogy arról júlis 15-én beszámoltunk, coming outolt Ralf Schumacher, Michael Schumacher öccse. A 49 éves férfi egy Instagram-posztban mutatta be párját, a bejegyzéshez pedig azt írta, hogy „a legszebb az életben, amikor olyan ember van melletted, akivel mindent meg tudsz osztani.”

A korábbi Forma 1-es pilóta exfelesége, Cora Brinkmann interjút adott a Der Spiegelnek, melyben kitért Ralffal való házasságukra is, amely 14 évig tartott 2001 és 2015 között – adta hírül a 24.hu.

„Bárcsak Ralf velem is közölte volna mindezt, vagy legalább szólt volna, hogy erre a bejelentésre készül. Versenyzői pályafutása közben keringtek róla furcsa pletykák a paddockban, kérdeztem is annak idején, mi ebből az igazság, de ő mindvégig tagadott. Sőt, azt mondta, képzelődöm, és menjek el pszichiáterhez. Ám ezek a pletykák az évek során egyre erősebbek lettek. Olyannyira, hogy már nem tudtam eldönteni, képzelődöm, vagy tényleg meleg a férjem. Kezdtem egy kicsit megbolondulni. De Ralf végig tagadott, én pedig vakon bíztam benne, az ő szava nekem szentírás volt” – mondta a nő az interjúban, aki hozzátette, a coming outról ő is a közösségi médiás posztból értesült.

Ez a hír olyan volt nekem, mint egy tőrdöfés a szívembe. Hiszen tizennégy évig házasok voltunk, született egy gyerekünk, és én szerelmes voltam Ralfba”

„Most úgy érzem, hogy mindvégig csak kihasznált, és az egész házasságunk egy ordas nagy hazugság volt. Elherdáltam a legszebb éveimet, hiszen úgy tűnik, mindvégig hazudott nekem. Ha meleg, nem szerethetett” – hangsúlyozta Brinkmann.