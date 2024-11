Sztárinfluenszer: Már nem mernék éjszaka elmenni a Blahára egy gyorsétterembe, félnék

A TikTokon már 1,1 milliós követőtáborral büszkélkedő Whisperton, azaz ifj. Strenner Antal, a TV2 Dancing with the Stars című műsorának egyik szereplője az ismertség árnyoldaláról is beszélt a Best magazinnak adott interjújában, amit a 24.hu idézett.

„Talán az, hogy bár sok ember szeret és elfogad, vannak, akik nem szeretnek, és már nem mindegy, hova megyek, meg mikor. Már nem mernék éjszaka elmenni a Blahára egy gyorsétterembe, félnék, már óvatos vagyok” – mondta az interjúban a 23 éves influenszer.

Hozzátette,

eddig csupán verbálisan bántották – például utána üvöltöttek valahol, vagy beszóltak neki –, tettlegességig fajuló atrocitás nem érte, ám úgy gondolja, ez a munkájával jár.

Whisperton két évvel ezelőtt coming outolt, ám mint kiderült, nem volt még kapcsolata.

„Voltam már szerelmes, de nem éltem még párkapcsolatban. De nyitott vagyok rá. Valaki olyanra, aki szeret, aki mellett igazán önmagam lehetek. Nem biztos, hogy könnyű velem, mert nem átlagos az életem, és én sem vagyok az. Ám mivel én idegesítően optimista ember vagyok, tudom, hogy megtalálom azt, aki szeret, és akit én is viszontszerethetek” – mondta a Best magazinnak.

