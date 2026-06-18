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kormány tájékoztató Magyar Péter kormányszóvivő döntés miniszterelnök

Jön a hőhullám, Vitézy szerint menetrend szerint halad az uniós források hazahozatala, megszűnik a TEK – itt vannak a legfrissebb bejelentések (VIDEÓ)

2026. június 18. 11:16

A tájékoztatón Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos és Vitézy Dávid miniszter is részt vett. A tárcavezető állítása szerint az uniós források hazahozatala menetrend szerint halad. Elhangzott, hogy komoly átalakítás jöhet a Hősök tere környékén, kitilthatják a Városligetből az autósokat.

2026. június 18. 11:16
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Cikkünk frissül!

A Tisza-kormány ülése után a kormányszóvivők Magyar Péter miniszterelnök távollétében is tájékoztatnak a legfrissebb döntésekről, határozatokról. Elhangzott, hogy Köböl Anita nem vesz részt a mostani eseményen, mivel a kormányfővel tartott Brüsszelbe.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a kormányfő szerdán bejelentette, hogy mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány ezért a szerdai ülésén arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az Országgyűlésnél, és a védett ár kivezetését. Mint kiderült, olyan rendszert alakít ki a kormány, hogy ha szükséges, akkor legyen lehetősége később a beavatkozásra.

Jön a nyár első hőhulláma, menetrend szerint halad az uniós források hazahozatala

A kormányszóvivői tájékoztatón megjelent Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos, aki a közelgő hőhullám egészségügyi kockázatairól is beszélt. Ismertette, hogy a következő napokban a hőmérséklet 30 Celsius-fok fölött alakul majd, a napi hőmérsékletpedig 25 fok körül alakul, így vélhetően be kell vezetni a hőségriasztást szombaton, annak fokát viszont nem tudják még meghatározni.

A tisztifőorvos kiemelte, hogy a hőhullámnak komoly egészségkárosító hatása van. Hangsúlyozta, fontos felhívni a figyelmet a magas kockázatú csoportokra, és minden olyan tevékenységre, amely fokozhatja mindezt. Hozzátette, fokozott kockázatnak vannak kitéve 

  • az idősek,
  • a csecsemők,
  • illetve a betegek.  

Oroszi Beatrix ugyanakkor rámutatott, hogy a rosszullétek könnyedén megelőzhetők fokozott hidratálással.

Ha valaki rosszullét tüneteit észleli magán, azonnal forduljon orvoshoz, vagy hívja a mentőket – jelentette ki a tisztifőorvos. Továbbá javasolta, hogy 

a következő napokban 11 és 16 óra között lehetőség szerint árnyékban vagy hűtött helyen tartózkodjunk.

Elhangzott, hogy a közintézmények közül az egészségügyi intézmények felkészülési terveit már aktiválták, és ezzel együtt a kormányfő felkérte az egészségügyi minisztert, hogy tárják fel, milyen a hazai kórházak klímaellátottsága. 

Az önkormányzatok, iskolák esetében is úgy kell készülni, hogy biztosítsanak hűtött helyiségeket, ne csak a dolgozóknak és diákoknak, hanem szükség esetén olyan időseknek is, akiknek nincs légkondícionálója – sorolták.

Oroszi Beatrix arról is beszélt, hogy a klímaváltozás miatt a jövőben tájékoztatási kampányok is indulnak.

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A tájékoztatón megjelent Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter is, aki a bejelentések sorát azzal kezdte, hogy az uniós források hazahozatala menetrend szerint halad. Benyújtották az RRF-terv új verzióját az Európai Bizottságnak, most zajlik a véleményezési szakasz – ismertette.

Mint fogalmazott, 

kiválóan és terv szerint haladunk. Nem kellett csökkentenünk azt a célt, amit meghatároztunk. Ennek legfontosabb első eleme a helyreállítási terv véglegesítése, ezt követően nyilvános is lesz a tartalma”.

Elhangzott, hogy az elektromos hálózat fejlesztése is része a beruházási csomagnak, ezzel kapcsolatban rövidesen megjelennek döntések a Magyar Közlönyben.

Kiderült, hogy a kormány várhatóan jövő héten tárgyalja a közlekedésszervezéssel kapcsolatos jogszabályegyüttest, ami a beszerzésekhez szükséges garanciákat tartalmazza. Mindemellett úgynevezett gördülőállomány-fejlesztési társaságot hoznak létre, ami megkapja a forrásokat a HÉV és a vonatbeszerzésekhez. A Magyar Fejlesztési Bank irányítási rendszerén is dolgoznak, erős gazdasági logika mentén történő működésre készülnek – fűzte hozzá a miniszter.

Újabb módosító javaslatcsomagról döntenek, fókuszban a kekvák jövője

Vitézy arra is rámutartott, hgy lezajlott a vita, így újabb módosító javaslatcsomagról döntenek csütörtökön az Országgyűlésben. 

Azonban a szűkös határidő moatt ezeknél nem lesz társadalmi egyezetés, csak az éritnett szakmai szervezetekkel egyeztet az igazságügyi minisztérium.

Vitézy Dávid utalt arra is, hogy az Alaptörvény 16. módosítása rendelkezik a kekva alapítványok jövőjéről, és ezt átvezették most a törvényeken, nem csak az Alaptörvényen. Emellett a bírságolási szabályok is életbe lépnek, ha valaki például hibásan adja le a vagyonnyilatkozatát,  akkor különböző bírságokra számíthat. 

Továbbá az Integritás Hatóság jogkörei is bővülnek. A pótmagánvádas eljárásokat kiterjesztik 2023 előtt időszakra is. Szélesednek a közbeszerzések jogorvoslati lehetőségei is. Jelentősen bővül a hozzáférhető közadatok köre is – sorolta a tárcavezető.

Kiterelnék az autósforgalmat a Városligetből

Vitézy Dávid azt is bejelentette, hogy a kormány felülvizsgálja a Városliget fejlesztésénél korábban hozott döntéseket. A miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a leállított beruházások területén torzók is vannak a Városligetben, amit méltatlannak tart.

Közölte, hogy a közparki rekonstrukciót is befejeznék, míg 

a jövőben a Városligeten átmenő autóforgalmat pedig kiterelnék a parkból. 

„A Hősök terét méltó közterületi rangra emeljük. Többsávos aszfalt veszi körbe a teret mindkét oldalon. A cél ennek a zöldítése, a történelmi előképeket is felidézve, új, minőségi köztér kialakítása. Ennek az előkészítésére is feladatot kaptunk, együttműködünk a Fővárosi Önkormányzattal és Zuglóval. A Városligettől a Budai Várig tartó turisztikai tengely közterületi minőségét áttekintjük” – hangsúlyozta Vitézy.

Felülvizsgálják a mohácsi híd koncesszióját

A miniszter kitért arra is, hogy a mohácsi híd esetében kivizsgálják, hogy miért emelte Lázár János leköszönt tárcavezető az előleg kifizetését, és miért utalt tetemes összeget a Duna Aszfaltnak.

Vitézy Dávid azt is elmondta, hogy felfüggesztik a mohácsi hídhoz vezető kétszer kétsávos út építését, amely még nem kezdődött el. Igaz ez az alföldi előkészítő munkákra is, ugyanakkor 

a hidat viszont már nem alakítják át, az károkozás lenne, de a híd műszaki tartalmát felülvizsgálják.

Megjegyezte, ahol tudnak még közérdeket érvényesíteni, ott beavatkoznak. A híd megépül, de változhat a műszaki tartalma – hangsúlyozta. De az is elhangzott, hogy rövidesen indul majd a trafikkoncessziók átvizsgálása is.

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Átalakítják a Nemzeti Kommunikációs Hivatalt

Elhangzott, hogy a Nemzeti Kommunikációs Hivatal átalakításáról is döntött a kormány. Vitézy Dávid megjegyezte, „megszűnik az a kényszer, hogy minden állami szervezet csak ezen a szervezeten keresztül rendelhetett”, megemlítve Balásy Gyula cégeit is.

Kitért arra is, hogy a gyűlöletpropagandával és a reklámokkal kapcsolatos szabályozásnál a kormány támogatja azt a módosítást, amely szerint maximálisan visszaszorítanák a reklámszennyezést. A reklámokból élő cégek nem lesznek elégedettek, de a kormány nem lép vissza a szabályozástól. A leszerelésre több időt adnak, a határidő december 31.

Jelenlegi formájában megszűnik a TEK

Szondi Vanda kormányszóvivő a tájékztatón kitért arra is, hogy a rendőrségi feladatellátás rendszerét is áttekintették nemrég. A belügyminiszter javaslatot tett a rendszer átalakítására, amely nem kizárólag a TEK megszüntetéséről szól. A javaslat célja „a költséghatékony, a párhuzamosságoktól mentes, és minden speciális tudást megőrző rendvédelmi szervezet megteremtése” – idézte.

Majd bejelentette, hogy 

a TEK megszűnik önálló rendvédelmi szervként működni, viszont ugyanezzel a névvel az ORFK középirányítása alatt létrejön egy új szervezet, ez lesz az új TEK. A változtatás érinti a Készenléti Rendőrséget is.

Emellett a Nemzeti Nyomozó Iroda önálló szervként működik majd. Az új TEK-hez kerülnek a műveleti feladatok és a személyvédelem. A Nemzeti Nyomozó Iroda végzi a nyomozásokat, a felderítést. A Készenléti Rendőrség az objektumvédelmet és a tűzszerészeti feladatokat látja el, valamint végrehajtja a nem speciális bevetéseket.

A következő bejelentésből kiderült, hogy a jelenlegi formájában az Országgyűlési Őrség is megszűnik. E javaslatot társadalmi egyeztetésre bocsátja a kormány, az átalakítás szeptember elején léphet életbe – ismertette Szondi Vanda.

Valamint azt is közölték, hogy visszatérhetnek azok a katonák, zömében 45 év felett kerültek ki az állományból. Most tapasztalataikat figyelembe véve visszaveszik őket – eredeti rendfokozatukat megtartva – a honvédséghez, díjazásuk nem lehet alacsonyabb a korábbi távolléti díjuknál.

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Így változhatnak az iskolaigazgatók jogkörei, változások jöhetnek az M1-esen a balesetek után

A tájékoztatón elhangzott továbbá, hogy a kormány döntött arról is, hogy növekednek az iskolaigazgatók jogai, munkáltatói jogaik lesznek, de ezt még társadalmi egyeztetésre bocsátják. Továbbá vizsgálják mi legyen a Biodóm és a Nemzeti Galéria sorsa.

Emellett Vitézy rámutatott, hogy rendkívüli ellenőrzést végeztek a múlt heti balesetek után az M1-es autópályán. A miniszter úgy fogalmazott, a terelések a szabályoknak megfeleltek, „ezzel együtt ez nem azt jelenti, hogy minden rendben van”.

A tárcavezető arra emlékeztetett, korábban az autópályákra vonatkozott egy olyan szabály, hogy egy ütemben csak 8 kilométernyi szakaszt lehet lezárni. Ezeket a szabályokat a koncesszor számára tavaly feloldották, és engedélyezték, hogy összességében majdnem 40 kilométer hosszan lezárások legyenek az M1-esen. Változtatni most már nehéz, de megpróbálják, később csökkenthetik az egyszerre lezárható szakasz hosszát.

Nyomoz a rendőrség a Szőlő utcai ügyben

Arra az újságírói kérdésre, hogy kapott-e 4 millió forintot a Szőlő utca koronatanúja Magyar Péter testvérétől, az a válasz hangzott el, hogy a kormányülésen erről nem volt szó, további érdeklődésre a szóvivő szerint a rendőrség még nyomoz.

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„A paktum elfogadása semmi szinten nem érintette az uniós pénzek hazahozatalát”

Arra az újságírói kérdésre, hogy teljes egészében végrehajtjuk-e a migrációs paktumot, a tárcavezető azt a választ adta, hogy a kormánytól függetlenül lépett hatályba az uniós jogszabály, állítása szerint úgy, ahogyan azt Orbán Viktor hagyta. Viszont Magyarország bizonyos elemeinél dönthet úgy, hogy milyen lépéseket nem hajt végre — hívta fel a figyelmet.

„A paktum elfogadása semmi szinten nem érintette az uniós pénzek hazahozatalát, ezeket nem lehet/szabad összekötni” – hangsúlyozta többször is a miniszter.

Megszűnik a kis- és középvállalkozások 3 százalékos hitele

A kormányszóvivőin tájékoztatón bejelentették, hogy 

a Széchenyi-kártya likviditási hitelének kamata az eddigi kedvezményes 3 százalékosos szintről a bankközi kamat (BUBOR) szintjére emelkedik. 

Ezzel kapcsolatban elmondták, hogy a kormány továbbra is kiemelt feladatának tekinti a vállalkozások segítését, de ennél a hiteltípusnál az látszott, hogy volt egy kiskapu, amit a vállalkozók kihasználtak, ezért volt szükség a módosításra.

Vitézy Dávid hozzátette: a beruházási hitelprogram megmarad, az uniós támogatásokból az MFB fog kidolgozni egy új programot, ami a kkv-kat támogatja.

Téma volt a Mandiner „államosítása”

Lapunk is szóba került a csütörtöki kormányzati sajtótájékoztatón. A Telex kérdésére Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter elmondta, hogy Magyar Péter valószínűleg „csak a vita hevében” tette azt a kijelentését a hétfői parlamenti ülésén, amely szerint „mi leszünk a kiadók, nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni”.

Vitézy szerint az állam „nem akar főszerkesztősdit játszani”.

A miniszter szerint a közérdekű vagyonkezelő alapítványok pénzéből pártpropagandát folytattak. A miniszter ugyanakkor azt is hozzátette, hogy szerinte nem a Mandiner sorsa a legfontosabb, vannak félbemaradt beruházások, vállalatok, amelyekről dönteni kell augusztus 31-ig, az uniós források hazahozatalának érdekében.

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Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

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Összesen 17 komment

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Sorrend:
fifi2015
2026. június 18. 13:03
Nem a miniszterelnökom szarjanko. Csak azért szünteti meg a TEK ez, mert Orbanhoz kötődött. De ők amerikaiban az FBI kiképzésen tanultak nem olcsón. Most hogy jönnek a muszlimok ezrével kifogja őket kordában kell tartani, de szűk ágyú ezt soha nem fogja megérteni.
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0
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tapir32
2026. június 18. 12:25
Magyar Péter és a vele hatalomra kerültek ideológiája politikai, kulturális, és gazdasági téren egyaránt visszalépést jelent. Bukott eszmék képviselői és erőltetői. Az igazi kisszerűség az, amikor az önálló magyar gondolat és politika helyett mások követését, majmolását választják az emberek. Ez nem az az út, amin előre lehet lépni. Ez a másodosztályúak útja és világa.
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zsocc44
2026. június 18. 12:22
Ez a fika zabáló ratyi, újabb bp.i káosz tervet készít elő… a durva autósok menjenek amerre látnak baz+! Hidakat lezárni, zöldíteni mindegyiket! Pálmafák végig a hidakon! Lószart autókázzon a sok kötschögh!
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2
0
Magyarorszag-elveszett
2026. június 18. 12:15
Menetrend szerinti kábítás és hazudozás.
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3
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