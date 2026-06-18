Jön a hőhullám, Vitézy szerint menetrend szerint halad az uniós források hazahozatala, megszűnik a TEK – itt vannak a legfrissebb bejelentések (VIDEÓ)

Átalakítják a Nemzeti Kommunikációs Hivatalt

Elhangzott, hogy a Nemzeti Kommunikációs Hivatal átalakításáról is döntött a kormány. Vitézy Dávid megjegyezte, „megszűnik az a kényszer, hogy minden állami szervezet csak ezen a szervezeten keresztül rendelhetett”, megemlítve Balásy Gyula cégeit is.

Kitért arra is, hogy a gyűlöletpropagandával és a reklámokkal kapcsolatos szabályozásnál a kormány támogatja azt a módosítást, amely szerint maximálisan visszaszorítanák a reklámszennyezést. A reklámokból élő cégek nem lesznek elégedettek, de a kormány nem lép vissza a szabályozástól. A leszerelésre több időt adnak, a határidő december 31.

Jelenlegi formájában megszűnik a TEK

Szondi Vanda kormányszóvivő a tájékztatón kitért arra is, hogy a rendőrségi feladatellátás rendszerét is áttekintették nemrég. A belügyminiszter javaslatot tett a rendszer átalakítására, amely nem kizárólag a TEK megszüntetéséről szól. A javaslat célja „a költséghatékony, a párhuzamosságoktól mentes, és minden speciális tudást megőrző rendvédelmi szervezet megteremtése” – idézte.

Majd bejelentette, hogy

a TEK megszűnik önálló rendvédelmi szervként működni, viszont ugyanezzel a névvel az ORFK középirányítása alatt létrejön egy új szervezet, ez lesz az új TEK. A változtatás érinti a Készenléti Rendőrséget is.

Emellett a Nemzeti Nyomozó Iroda önálló szervként működik majd. Az új TEK-hez kerülnek a műveleti feladatok és a személyvédelem. A Nemzeti Nyomozó Iroda végzi a nyomozásokat, a felderítést. A Készenléti Rendőrség az objektumvédelmet és a tűzszerészeti feladatokat látja el, valamint végrehajtja a nem speciális bevetéseket.

A következő bejelentésből kiderült, hogy a jelenlegi formájában az Országgyűlési Őrség is megszűnik. E javaslatot társadalmi egyeztetésre bocsátja a kormány, az átalakítás szeptember elején léphet életbe – ismertette Szondi Vanda.

Valamint azt is közölték, hogy visszatérhetnek azok a katonák, zömében 45 év felett kerültek ki az állományból. Most tapasztalataikat figyelembe véve visszaveszik őket – eredeti rendfokozatukat megtartva – a honvédséghez, díjazásuk nem lehet alacsonyabb a korábbi távolléti díjuknál.