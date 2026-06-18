Jön a hőhullám, Vitézy szerint menetrend szerint halad az uniós források hazahozatala, megszűnik a TEK – itt vannak a legfrissebb bejelentések (VIDEÓ)

Rétvári Bence: Ezentúl nincs védelem a hirtelen áremelkedéssel szemben
A Tisza arra készül, hogy eltörli az ársapkát.
A tájékoztatón Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos és Vitézy Dávid miniszter is részt vett. A tárcavezető állítása szerint az uniós források hazahozatala menetrend szerint halad. Elhangzott, hogy komoly átalakítás jöhet a Hősök tere környékén, kitilthatják a Városligetből az autósokat.
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A Tisza-kormány ülése után a kormányszóvivők Magyar Péter miniszterelnök távollétében is tájékoztatnak a legfrissebb döntésekről, határozatokról. Elhangzott, hogy Köböl Anita nem vesz részt a mostani eseményen, mivel a kormányfővel tartott Brüsszelbe.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a kormányfő szerdán bejelentette, hogy mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány ezért a szerdai ülésén arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az Országgyűlésnél, és a védett ár kivezetését. Mint kiderült, olyan rendszert alakít ki a kormány, hogy ha szükséges, akkor legyen lehetősége később a beavatkozásra.
A kormányszóvivői tájékoztatón megjelent Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos, aki a közelgő hőhullám egészségügyi kockázatairól is beszélt. Ismertette, hogy a következő napokban a hőmérséklet 30 Celsius-fok fölött alakul majd, a napi hőmérsékletpedig 25 fok körül alakul, így vélhetően be kell vezetni a hőségriasztást szombaton, annak fokát viszont nem tudják még meghatározni.
A tisztifőorvos kiemelte, hogy a hőhullámnak komoly egészségkárosító hatása van. Hangsúlyozta, fontos felhívni a figyelmet a magas kockázatú csoportokra, és minden olyan tevékenységre, amely fokozhatja mindezt. Hozzátette, fokozott kockázatnak vannak kitéve
Oroszi Beatrix ugyanakkor rámutatott, hogy a rosszullétek könnyedén megelőzhetők fokozott hidratálással.
Ha valaki rosszullét tüneteit észleli magán, azonnal forduljon orvoshoz, vagy hívja a mentőket – jelentette ki a tisztifőorvos. Továbbá javasolta, hogy
a következő napokban 11 és 16 óra között lehetőség szerint árnyékban vagy hűtött helyen tartózkodjunk.
Elhangzott, hogy a közintézmények közül az egészségügyi intézmények felkészülési terveit már aktiválták, és ezzel együtt a kormányfő felkérte az egészségügyi minisztert, hogy tárják fel, milyen a hazai kórházak klímaellátottsága.
Az önkormányzatok, iskolák esetében is úgy kell készülni, hogy biztosítsanak hűtött helyiségeket, ne csak a dolgozóknak és diákoknak, hanem szükség esetén olyan időseknek is, akiknek nincs légkondícionálója – sorolták.
Oroszi Beatrix arról is beszélt, hogy a klímaváltozás miatt a jövőben tájékoztatási kampányok is indulnak.
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A Tisza arra készül, hogy eltörli az ársapkát.
A tájékoztatón megjelent Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter is, aki a bejelentések sorát azzal kezdte, hogy az uniós források hazahozatala menetrend szerint halad. Benyújtották az RRF-terv új verzióját az Európai Bizottságnak, most zajlik a véleményezési szakasz – ismertette.
Mint fogalmazott,
kiválóan és terv szerint haladunk. Nem kellett csökkentenünk azt a célt, amit meghatároztunk. Ennek legfontosabb első eleme a helyreállítási terv véglegesítése, ezt követően nyilvános is lesz a tartalma”.
Elhangzott, hogy az elektromos hálózat fejlesztése is része a beruházási csomagnak, ezzel kapcsolatban rövidesen megjelennek döntések a Magyar Közlönyben.
Kiderült, hogy a kormány várhatóan jövő héten tárgyalja a közlekedésszervezéssel kapcsolatos jogszabályegyüttest, ami a beszerzésekhez szükséges garanciákat tartalmazza. Mindemellett úgynevezett gördülőállomány-fejlesztési társaságot hoznak létre, ami megkapja a forrásokat a HÉV és a vonatbeszerzésekhez. A Magyar Fejlesztési Bank irányítási rendszerén is dolgoznak, erős gazdasági logika mentén történő működésre készülnek – fűzte hozzá a miniszter.
Vitézy arra is rámutartott, hgy lezajlott a vita, így újabb módosító javaslatcsomagról döntenek csütörtökön az Országgyűlésben.
Azonban a szűkös határidő moatt ezeknél nem lesz társadalmi egyezetés, csak az éritnett szakmai szervezetekkel egyeztet az igazságügyi minisztérium.
Vitézy Dávid utalt arra is, hogy az Alaptörvény 16. módosítása rendelkezik a kekva alapítványok jövőjéről, és ezt átvezették most a törvényeken, nem csak az Alaptörvényen. Emellett a bírságolási szabályok is életbe lépnek, ha valaki például hibásan adja le a vagyonnyilatkozatát, akkor különböző bírságokra számíthat.
Továbbá az Integritás Hatóság jogkörei is bővülnek. A pótmagánvádas eljárásokat kiterjesztik 2023 előtt időszakra is. Szélesednek a közbeszerzések jogorvoslati lehetőségei is. Jelentősen bővül a hozzáférhető közadatok köre is – sorolta a tárcavezető.
Vitézy Dávid azt is bejelentette, hogy a kormány felülvizsgálja a Városliget fejlesztésénél korábban hozott döntéseket. A miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a leállított beruházások területén torzók is vannak a Városligetben, amit méltatlannak tart.
Közölte, hogy a közparki rekonstrukciót is befejeznék, míg
a jövőben a Városligeten átmenő autóforgalmat pedig kiterelnék a parkból.
„A Hősök terét méltó közterületi rangra emeljük. Többsávos aszfalt veszi körbe a teret mindkét oldalon. A cél ennek a zöldítése, a történelmi előképeket is felidézve, új, minőségi köztér kialakítása. Ennek az előkészítésére is feladatot kaptunk, együttműködünk a Fővárosi Önkormányzattal és Zuglóval. A Városligettől a Budai Várig tartó turisztikai tengely közterületi minőségét áttekintjük” – hangsúlyozta Vitézy.
A miniszter kitért arra is, hogy a mohácsi híd esetében kivizsgálják, hogy miért emelte Lázár János leköszönt tárcavezető az előleg kifizetését, és miért utalt tetemes összeget a Duna Aszfaltnak.
Vitézy Dávid azt is elmondta, hogy felfüggesztik a mohácsi hídhoz vezető kétszer kétsávos út építését, amely még nem kezdődött el. Igaz ez az alföldi előkészítő munkákra is, ugyanakkor
a hidat viszont már nem alakítják át, az károkozás lenne, de a híd műszaki tartalmát felülvizsgálják.
Megjegyezte, ahol tudnak még közérdeket érvényesíteni, ott beavatkoznak. A híd megépül, de változhat a műszaki tartalma – hangsúlyozta. De az is elhangzott, hogy rövidesen indul majd a trafikkoncessziók átvizsgálása is.
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Szerinte a korábban elfogadott koncepció új gazdaság perspektívát hozna a térségbe.
Elhangzott, hogy a Nemzeti Kommunikációs Hivatal átalakításáról is döntött a kormány. Vitézy Dávid megjegyezte, „megszűnik az a kényszer, hogy minden állami szervezet csak ezen a szervezeten keresztül rendelhetett”, megemlítve Balásy Gyula cégeit is.
Kitért arra is, hogy a gyűlöletpropagandával és a reklámokkal kapcsolatos szabályozásnál a kormány támogatja azt a módosítást, amely szerint maximálisan visszaszorítanák a reklámszennyezést. A reklámokból élő cégek nem lesznek elégedettek, de a kormány nem lép vissza a szabályozástól. A leszerelésre több időt adnak, a határidő december 31.
Szondi Vanda kormányszóvivő a tájékztatón kitért arra is, hogy a rendőrségi feladatellátás rendszerét is áttekintették nemrég. A belügyminiszter javaslatot tett a rendszer átalakítására, amely nem kizárólag a TEK megszüntetéséről szól. A javaslat célja „a költséghatékony, a párhuzamosságoktól mentes, és minden speciális tudást megőrző rendvédelmi szervezet megteremtése” – idézte.
Majd bejelentette, hogy
a TEK megszűnik önálló rendvédelmi szervként működni, viszont ugyanezzel a névvel az ORFK középirányítása alatt létrejön egy új szervezet, ez lesz az új TEK. A változtatás érinti a Készenléti Rendőrséget is.
Emellett a Nemzeti Nyomozó Iroda önálló szervként működik majd. Az új TEK-hez kerülnek a műveleti feladatok és a személyvédelem. A Nemzeti Nyomozó Iroda végzi a nyomozásokat, a felderítést. A Készenléti Rendőrség az objektumvédelmet és a tűzszerészeti feladatokat látja el, valamint végrehajtja a nem speciális bevetéseket.
A következő bejelentésből kiderült, hogy a jelenlegi formájában az Országgyűlési Őrség is megszűnik. E javaslatot társadalmi egyeztetésre bocsátja a kormány, az átalakítás szeptember elején léphet életbe – ismertette Szondi Vanda.
Valamint azt is közölték, hogy visszatérhetnek azok a katonák, zömében 45 év felett kerültek ki az állományból. Most tapasztalataikat figyelembe véve visszaveszik őket – eredeti rendfokozatukat megtartva – a honvédséghez, díjazásuk nem lehet alacsonyabb a korábbi távolléti díjuknál.
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Mecser Tamás meghallgatásán kiderült, mi lesz a TEK sorsa.
A tájékoztatón elhangzott továbbá, hogy a kormány döntött arról is, hogy növekednek az iskolaigazgatók jogai, munkáltatói jogaik lesznek, de ezt még társadalmi egyeztetésre bocsátják. Továbbá vizsgálják mi legyen a Biodóm és a Nemzeti Galéria sorsa.
Emellett Vitézy rámutatott, hogy rendkívüli ellenőrzést végeztek a múlt heti balesetek után az M1-es autópályán. A miniszter úgy fogalmazott, a terelések a szabályoknak megfeleltek, „ezzel együtt ez nem azt jelenti, hogy minden rendben van”.
A tárcavezető arra emlékeztetett, korábban az autópályákra vonatkozott egy olyan szabály, hogy egy ütemben csak 8 kilométernyi szakaszt lehet lezárni. Ezeket a szabályokat a koncesszor számára tavaly feloldották, és engedélyezték, hogy összességében majdnem 40 kilométer hosszan lezárások legyenek az M1-esen. Változtatni most már nehéz, de megpróbálják, később csökkenthetik az egyszerre lezárható szakasz hosszát.
Arra az újságírói kérdésre, hogy kapott-e 4 millió forintot a Szőlő utca koronatanúja Magyar Péter testvérétől, az a válasz hangzott el, hogy a kormányülésen erről nem volt szó, további érdeklődésre a szóvivő szerint a rendőrség még nyomoz.
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Újabb részletek, újabb kérdőjelek.
Arra az újságírói kérdésre, hogy teljes egészében végrehajtjuk-e a migrációs paktumot, a tárcavezető azt a választ adta, hogy a kormánytól függetlenül lépett hatályba az uniós jogszabály, állítása szerint úgy, ahogyan azt Orbán Viktor hagyta. Viszont Magyarország bizonyos elemeinél dönthet úgy, hogy milyen lépéseket nem hajt végre — hívta fel a figyelmet.
„A paktum elfogadása semmi szinten nem érintette az uniós pénzek hazahozatalát, ezeket nem lehet/szabad összekötni” – hangsúlyozta többször is a miniszter.
A kormányszóvivőin tájékoztatón bejelentették, hogy
a Széchenyi-kártya likviditási hitelének kamata az eddigi kedvezményes 3 százalékosos szintről a bankközi kamat (BUBOR) szintjére emelkedik.
Ezzel kapcsolatban elmondták, hogy a kormány továbbra is kiemelt feladatának tekinti a vállalkozások segítését, de ennél a hiteltípusnál az látszott, hogy volt egy kiskapu, amit a vállalkozók kihasználtak, ezért volt szükség a módosításra.
Vitézy Dávid hozzátette: a beruházási hitelprogram megmarad, az uniós támogatásokból az MFB fog kidolgozni egy új programot, ami a kkv-kat támogatja.
Lapunk is szóba került a csütörtöki kormányzati sajtótájékoztatón. A Telex kérdésére Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter elmondta, hogy Magyar Péter valószínűleg „csak a vita hevében” tette azt a kijelentését a hétfői parlamenti ülésén, amely szerint „mi leszünk a kiadók, nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni”.
Vitézy szerint az állam „nem akar főszerkesztősdit játszani”.
A miniszter szerint a közérdekű vagyonkezelő alapítványok pénzéből pártpropagandát folytattak. A miniszter ugyanakkor azt is hozzátette, hogy szerinte nem a Mandiner sorsa a legfontosabb, vannak félbemaradt beruházások, vállalatok, amelyekről dönteni kell augusztus 31-ig, az uniós források hazahozatalának érdekében.
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Ismert, a miniszterelnök a napokban úgy fogalmazott: „mi leszünk a kiadók, nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni”.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert
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