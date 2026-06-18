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terrorelhárítási központ tóth gábor mecser tamás rendőrség életpályamodell meghallgatás

„Aki úgy érzi, hogy kivonhatja magát az állami joghatóság alól, azt le kell taposni” – meglepő kijelentést tett az új országos rendőrfőkapitány

2026. június 18. 08:17

Mecser Tamás meghallgatásán kiderült, mi lesz a TEK sorsa.

2026. június 18. 08:17
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Mecser Tamás, a nemrégiben kinevezett országos rendőrfőkapitány parlamenti meghallgatásán kijelentette: 

Aki úgy érzi, hogy kivonhatja magát az állami joghatóság alól, azt le kell taposni”

– idézte beszámolójában az RTL Híradó.

A műsorban Balog János korábbi országos főkapitány márciusi kijelentése is szóba került, miszerint nemzetközi összehasonlításban a magyar rendőrség létszáma az egy lakosra jutó rendőrszámot tekintve a mezőny első felében van. Ehhez képest Mecser a rendőrség létszámhiányáról elismerte, hogy „csodát” nem tudnak tenni, vonzó életpálya-modellre van szükség. 

Ha bérről, létszámról beszélünk, mindig a feltételrendszerről is beszéljünk. Ez az állam szolgáltatása. Olyan minőségű lesz, olyan embereket hozunk be, amelyet finanszírozni tudunk”

– magyarázta, hozzátéve, hogy lakhelytől függetlenül mindenkinek joga van a biztonságra. 

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De a főkapitány meghallgatásán kitértek a Terrorelhárítási Központ sorsára is. „Azon leszek, hogyha bárki az én fennhatóságom alá kerül a későbbiekben szervezet szinten, azt érezze, hogy megbecsült, visszavárjuk és ugyanaz a kollegialitás van, mint mielőtt bementek a TEK-be” – hangsúlyozta.

Tóth Gábor rendészeti államtitkár ennél a pontnál arról tájékoztatott, hogy a TEK-et beolvasztják a rendőrségbe. Mecser Tamás kinevezését heten, köztük ellenzéki képviselők is támogatták a bizottságban, mindössze a Mi Hazánkos Novák Előd tartózkodott – ismertette az RTL Híradó.

Nyitókép: police.hu

Összesen 37 komment

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Sorrend:
Zoltan70
2026. június 18. 10:28
„Aki úgy érzi, hogy kivonhatja magát az állami joghatóság alól, azt le kell taposni” . Hát, ez így elég meggondolatlan kijelentés, tekintettel arra, hogy maga a nagy és mindenható Poloska is pontosan így érzi (telefonlopás, rongálás, alaptalan vádaskodás, családon belüli erőszak, kiskorú veszélyeztetése, szexuális zaklatás, haza és nemzetárulás, stb.). A kérdésem: amennyiben Poloska továbbra is hivatalában és szabadlábon maradhat, mikor mond le Mecser Tamás hivatalára alkalmatlannak bizonyuló vezetőként, ha pedig mégis megpróbálja érvényesíteni a törvényt, akkor mikor váltják le, mint "Egyesek" által hivatalára alkalmatlannak tartott vezetőt?
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asszaur
2026. június 18. 10:27
A Tett és Védelem Alapítvánnyal is ilyen szigorú lesz vajon?
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angie1
2026. június 18. 10:08
Akkor kezdhetnek saját magukkal, fostossal az élen!
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Hopszjuliska
2026. június 18. 10:07
"Aki úgy érzi, hogy kivonhatja magát az állami joghatóság alól, azt le kell taposni” - akkor a tsz elnökkel kezdik? És folytathatják a tsz hívő pedofilokkal, a Sanyikával, stb.
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