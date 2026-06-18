„Aki úgy érzi, hogy kivonhatja magát az állami joghatóság alól, azt le kell taposni” – meglepő kijelentést tett az új országos rendőrfőkapitány

A műsorban Balog János korábbi országos főkapitány márciusi kijelentése is szóba került, miszerint nemzetközi összehasonlításban a magyar rendőrség létszáma az egy lakosra jutó rendőrszámot tekintve a mezőny első felében van. Ehhez képest Mecser a rendőrség létszámhiányáról elismerte, hogy „csodát” nem tudnak tenni, vonzó életpálya-modellre van szükség.

Ha bérről, létszámról beszélünk, mindig a feltételrendszerről is beszéljünk. Ez az állam szolgáltatása. Olyan minőségű lesz, olyan embereket hozunk be, amelyet finanszírozni tudunk”

– magyarázta, hozzátéve, hogy lakhelytől függetlenül mindenkinek joga van a biztonságra.