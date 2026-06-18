„Aki úgy érzi, hogy kivonhatja magát az állami joghatóság alól, azt le kell taposni” – meglepő kijelentést tett az új országos rendőrfőkapitány

Új korszak a rendőrségnél: átfogó reformot ígér a frissen kinevezett főkapitány
Mecser Tamás elmondta a terveit.
Mecser Tamás meghallgatásán kiderült, mi lesz a TEK sorsa.
Mecser Tamás, a nemrégiben kinevezett országos rendőrfőkapitány parlamenti meghallgatásán kijelentette:
Aki úgy érzi, hogy kivonhatja magát az állami joghatóság alól, azt le kell taposni”
– idézte beszámolójában az RTL Híradó.
A műsorban Balog János korábbi országos főkapitány márciusi kijelentése is szóba került, miszerint nemzetközi összehasonlításban a magyar rendőrség létszáma az egy lakosra jutó rendőrszámot tekintve a mezőny első felében van. Ehhez képest Mecser a rendőrség létszámhiányáról elismerte, hogy „csodát” nem tudnak tenni, vonzó életpálya-modellre van szükség.
Ha bérről, létszámról beszélünk, mindig a feltételrendszerről is beszéljünk. Ez az állam szolgáltatása. Olyan minőségű lesz, olyan embereket hozunk be, amelyet finanszírozni tudunk”
– magyarázta, hozzátéve, hogy lakhelytől függetlenül mindenkinek joga van a biztonságra.
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Mecser Tamás elmondta a terveit.
De a főkapitány meghallgatásán kitértek a Terrorelhárítási Központ sorsára is. „Azon leszek, hogyha bárki az én fennhatóságom alá kerül a későbbiekben szervezet szinten, azt érezze, hogy megbecsült, visszavárjuk és ugyanaz a kollegialitás van, mint mielőtt bementek a TEK-be” – hangsúlyozta.
Tóth Gábor rendészeti államtitkár ennél a pontnál arról tájékoztatott, hogy a TEK-et beolvasztják a rendőrségbe. Mecser Tamás kinevezését heten, köztük ellenzéki képviselők is támogatták a bizottságban, mindössze a Mi Hazánkos Novák Előd tartózkodott – ismertette az RTL Híradó.
Nyitókép: police.hu