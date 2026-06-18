Ft
Ft
28°C
18°C
Ft
Ft
28°C
18°C
06. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
vitézy dávid mandiner Magyar Péter

Vitézy Dávid megpróbálta menteni a menthetőt: Magyar Péter csak a „vita hevében” fenyegette államosítással a Mandinert

2026. június 18. 13:08

Ismert, a miniszterelnök a napokban úgy fogalmazott: „mi leszünk a kiadók, nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni”.

2026. június 18. 13:08
null

A Mandiner is szóba került a csütörtöki kormányzati sajtótájékoztatón. A Telex kérdésére Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter elmondta, hogy Magyar Péter valószínűleg „csak a vita hevében” tette azt a kijelentését a hétfői parlamenti ülésén, amely szerint „mi leszünk a kiadók, nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni”.

Vitézy szerint az állam „nem akar főszerkesztősdit játszani”.

A miniszter szerint a közérdekű vagyonkezelő alapítványok pénzéből pártpropagandát folytattak. A miniszter ugyanakkor azt is hozzátette, hogy szerinte nem a Mandiner sorsa a legfontosabb, vannak félbemaradt beruházások, vállalatok, amelyekről dönteni kell augusztus 31-ig, az uniós források hazahozatalának érdekében.

Nyitókép forrása: Hegedüs Róbert / MTI

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 114 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
•••
2026. június 18. 15:51 Szerkesztve
A diktatúra képviselői nem látják be, hogy diktatúrát képviselnek. Tompa agy, Tiszás vagy.
Válasz erre
1
0
cutcopy
2026. június 18. 15:48
Bezzeg amikor Orbán a vita hevében is úriember maradt egyből diktátor lett..
Válasz erre
1
1
tapir32
2026. június 18. 15:48
nuevas-reglas 2026. június 18. 15:39 Vitezynek le kell szoknia arrol, hogy a Messias helyett beszeljen Es a magyarazkodasrol minden Tiszasnak le kell szokni A saját választóinak magyarázkodik senki másnak! A Fideszesek nem hisznek neki.
Válasz erre
1
0
Korrupt Kornél
2026. június 18. 15:44
vitézy monnnyon le! Kisiklott egy vonat egy másik gázolt, azonnal monnyon le!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!