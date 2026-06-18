Vitézy Dávid megpróbálta menteni a menthetőt: Magyar Péter csak a „vita hevében” fenyegette államosítással a Mandinert

Magyar Péter: Mi leszünk a Mandiner kiadói, nekünk kell meghatározni a tartalmát (VIDEÓ)
„Nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni” – fogalmazott a miniszterelnök a Mandinerről.
Ismert, a miniszterelnök a napokban úgy fogalmazott: „mi leszünk a kiadók, nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni”.
A Mandiner is szóba került a csütörtöki kormányzati sajtótájékoztatón. A Telex kérdésére Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter elmondta, hogy Magyar Péter valószínűleg „csak a vita hevében” tette azt a kijelentését a hétfői parlamenti ülésén, amely szerint „mi leszünk a kiadók, nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni”.
Vitézy szerint az állam „nem akar főszerkesztősdit játszani”.
A miniszter szerint a közérdekű vagyonkezelő alapítványok pénzéből pártpropagandát folytattak. A miniszter ugyanakkor azt is hozzátette, hogy szerinte nem a Mandiner sorsa a legfontosabb, vannak félbemaradt beruházások, vállalatok, amelyekről dönteni kell augusztus 31-ig, az uniós források hazahozatalának érdekében.
Nyitókép forrása: Hegedüs Róbert / MTI
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„Nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni” – fogalmazott a miniszterelnök a Mandinerről.
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