Vitézy Dávid megpróbálta menteni a menthetőt: Magyar Péter csak a „vita hevében” fenyegette államosítással a Mandinert

A Mandiner is szóba került a csütörtöki kormányzati sajtótájékoztatón. A Telex kérdésére Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter elmondta, hogy Magyar Péter valószínűleg „csak a vita hevében” tette azt a kijelentését a hétfői parlamenti ülésén, amely szerint „mi leszünk a kiadók, nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni”.

Vitézy szerint az állam „nem akar főszerkesztősdit játszani”.

A miniszter szerint a közérdekű vagyonkezelő alapítványok pénzéből pártpropagandát folytattak. A miniszter ugyanakkor azt is hozzátette, hogy szerinte nem a Mandiner sorsa a legfontosabb, vannak félbemaradt beruházások, vállalatok, amelyekről dönteni kell augusztus 31-ig, az uniós források hazahozatalának érdekében.