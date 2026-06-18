Rétvári Bence: Ezentúl nincs védelem a hirtelen áremelkedéssel szemben

Nincs megállás, ez a Magyarflix – de valamit elfelejtett közölni a miniszterelnök!
Egyelőre nem sok kormányzást láttunk. Kovács András írása.
A Tisza arra készül, hogy eltörli az ársapkát.
Rétvári Bence, a KDNP országgyűlési frakcióvezetője Facebook-oldalán reagált a hírre, miszerint a Tisza eltörli a védett üzemanyagárat. Azt írta: a védett üzemanyagár az elmúlt négy hónapban több millió magyar családot óvott meg a magasabb üzemanyagköltségektől. Annak megszüntetése szerinte súlyos hiba, hiszen semmi sem garantálja, hogy a bizonytalan világgazdasági helyzetben az árak ne emelkedjenek újra gyorsan.
Rétvári hozzátette:
ezentúl nincs védelem a hirtelen áremelkedéssel szemben.
A KDNP frakcióvezetője a kampányígéreteket számonkérve a miniszterelnökön kitért arra: Magyar Péter 480 forintos benzinárral és alacsonyabb jövedéki adóval kampányolt.
Magyar Péter miniszterelnök szerda este jelentette be, hogy a kormány kezdeményezi a védett üzemanyagár kivezetését, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon. Kapitány István gazdasági- és energetikai miniszter később Facebook-videóban próbálta megindokolni a döntést.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor