Rétvári Bence: Ezentúl nincs védelem a hirtelen áremelkedéssel szemben

Rétvári Bence, a KDNP országgyűlési frakcióvezetője Facebook-oldalán reagált a hírre, miszerint a Tisza eltörli a védett üzemanyagárat. Azt írta: a védett üzemanyagár az elmúlt négy hónapban több millió magyar családot óvott meg a magasabb üzemanyagköltségektől. Annak megszüntetése szerinte súlyos hiba, hiszen semmi sem garantálja, hogy a bizonytalan világgazdasági helyzetben az árak ne emelkedjenek újra gyorsan.

Rétvári hozzátette: