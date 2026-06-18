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ársapka üzemanyagár-stop Rétvári Bence

Rétvári Bence: Ezentúl nincs védelem a hirtelen áremelkedéssel szemben

2026. június 18. 10:57

A Tisza arra készül, hogy eltörli az ársapkát.

2026. június 18. 10:57
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Rétvári Bence, a KDNP országgyűlési frakcióvezetője Facebook-oldalán reagált a hírre, miszerint a Tisza eltörli a védett üzemanyagárat. Azt írta: a védett üzemanyagár az elmúlt négy hónapban több millió magyar családot óvott meg a magasabb üzemanyagköltségektől. Annak megszüntetése szerinte súlyos hiba, hiszen semmi sem garantálja, hogy a bizonytalan világgazdasági helyzetben az árak ne emelkedjenek újra gyorsan.

Rétvári hozzátette:

ezentúl nincs védelem a hirtelen áremelkedéssel szemben.

A KDNP frakcióvezetője a kampányígéreteket számonkérve a miniszterelnökön kitért arra: Magyar Péter 480 forintos benzinárral és alacsonyabb jövedéki adóval kampányolt.

Magyar Péter miniszterelnök szerda este jelentette be, hogy a kormány kezdeményezi a védett üzemanyagár kivezetését, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon. Kapitány István gazdasági- és energetikai miniszter később Facebook-videóban próbálta megindokolni a döntést.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

 

Összesen 13 komment

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magyar-1977
2026. június 18. 12:37
Remélem a bukott cigány korcsai ezer felett tankolnak!:DDDDDDDDDDD
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0
2
magyar-1977
2026. június 18. 12:37
magyar-1977 Haifisch 2026. június 18. 12:37 Hazudsz cigány az elmebeteg bukott malacod ígért ezer feletti benzinárat!:DDDD
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0
0
radler
•••
2026. június 18. 12:03 Szerkesztve
"Ezentúl nincs védelem a hirtelen áremelkedéssel szemben" De, van. Az ársapkát ugyanis bármikor újra be lehet vezetni, és újra ki lehet vezetni. Amúgy szeretnétek ha végleg maradna a mostani védett ár? Nem, mert amikor egyetlen Ft-al olcsóbb lenne a piaci, visítanátok a kivezetésért. Úgyhogy ne csináljátok a feszkót, mert Qrva szánalmasak vagytok!
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1
1
Haifisch
2026. június 18. 11:44
ADOLFPETER AKKOR IS HAZUDOTT, AMIKOR 480 FORINTOS BENZINT ÍGÉRT. Nagy betűkkel, hátha így az agyhalottak is el tudják olvasni.
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2
0
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