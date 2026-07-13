„Magyar Péter ma megtagadta Antall József örökségét” – Rétvári Bence

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„Nem lennék most Fidesz-szavazó” – fogalmazott a szavazást követő sajtótájékoztatóján a kormányfő.
Rétvári Bence szerint a kormányfő szembefordult azzal a polgári Magyarországgal, amelynek alapjait a rendszerváltáskor Antall József rakta le.
„Magyar Péter ma megtagadta Antall József örökségét, az Alaptörvény 17. módosításának elfogadásával szembefordult a polgári Magyarországgal” – jelentette ki a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) parlamenti frakcióvezetője hétfőn a Fiumei úti sírkertben.
Rétvári Bence a Fidesz és a KDNP közös megemlékezésén – amelyen megkoszorúzták a néhai miniszterelnök síremlékművét – úgy fogalmazott:
a kormányfő szembefordult azzal a polgári Magyarországgal, amelynek alapjait a rendszerváltáskor Antall József rakta le.
Egy teljesen más irányba indul: Antall polgári Magyarországot akart kiépíteni, Magyar Péter pedig önkényt épít ki – mutatott rá.
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„Nem lennék most Fidesz-szavazó” – fogalmazott a szavazást követő sajtótájékoztatóján a kormányfő.
Hozzátette: a Fidesz és a KDNP tovább akarja vinni azt a polgári, kereszténydemokrata Magyarországot, amelyet Antall József igyekezett az életművével létrehozni, a rendszerváltás előtt szellemiekben, a rendszerváltás után a közjogi rendszerben is. Ő maga egész életét ennek szentelte és „mi az ő örökségét követjük” – hangsúlyozta Rétvári a megemlékezésen a Facebook-oldalára feltöltött videó szerint.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Purger Tamás