„Magyar Péter ma megtagadta Antall József örökségét” – Rétvári Bence

Hozzátette: a Fidesz és a KDNP tovább akarja vinni azt a polgári, kereszténydemokrata Magyarországot, amelyet Antall József igyekezett az életművével létrehozni, a rendszerváltás előtt szellemiekben, a rendszerváltás után a közjogi rendszerben is. Ő maga egész életét ennek szentelte és „mi az ő örökségét követjük” – hangsúlyozta Rétvári a megemlékezésen a Facebook-oldalára feltöltött videó szerint.