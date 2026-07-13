Ft
Ft
30°C
20°C
Ft
Ft
30°C
20°C
07. 14.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 14.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Antall József Rétvári Bence Magyar Péter

„Magyar Péter ma megtagadta Antall József örökségét” – Rétvári Bence

2026. július 13. 21:43

Rétvári Bence szerint a kormányfő szembefordult azzal a polgári Magyarországgal, amelynek alapjait a rendszerváltáskor Antall József rakta le.

2026. július 13. 21:43
null

„Magyar Péter ma megtagadta Antall József örökségét, az Alaptörvény 17. módosításának elfogadásával szembefordult a polgári Magyarországgal” – jelentette ki a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) parlamenti frakcióvezetője hétfőn a Fiumei úti sírkertben.

Rétvári Bence a Fidesz és a KDNP közös megemlékezésén – amelyen megkoszorúzták a néhai miniszterelnök síremlékművét – úgy fogalmazott: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

a kormányfő szembefordult azzal a polgári Magyarországgal, amelynek alapjait a rendszerváltáskor Antall József rakta le.

Egy teljesen más irányba indul: Antall polgári Magyarországot akart kiépíteni, Magyar Péter pedig önkényt épít ki – mutatott rá.

Ezt is ajánljuk a témában

Hozzátette: a Fidesz és a KDNP tovább akarja vinni azt a polgári, kereszténydemokrata Magyarországot, amelyet Antall József igyekezett az életművével létrehozni, a rendszerváltás előtt szellemiekben, a rendszerváltás után a közjogi rendszerben is. Ő maga egész életét ennek szentelte és „mi az ő örökségét követjük” – hangsúlyozta Rétvári a megemlékezésen a Facebook-oldalára feltöltött videó szerint.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pandalala
2026. július 14. 00:00
Nem ma. Azt már rég'megtagadta!! ....
Válasz erre
0
0
vikiva
2026. július 13. 23:24
És most , ahogyan végig hallgattam ennek a patkánynak a öntelt és kárörvendő beszédét eszembe jutott az ex felesége ! Ezt a genyót egy percig nem bírnák a komfort zónám közelében a majom társaság meg tapsikál füttyszóra ! Bazeg mi ez ? Az ész meg áll !
Válasz erre
1
0
Szuperszig
2026. július 13. 22:52
Kell a pénz a buzibárra a városházán.
Válasz erre
0
0
demalgon
2026. július 13. 22:28
fehasznalo-g61k109demalgon 2026. július 13. 22:24 ez az üzenet magyarul íródott? nm értem, kinek szól, milyen gondolat mentén. a fogalmazója adott magának egy plusszt, egy helyeslést. érdekes. Túl sokat szipantottál a nagy örömködésben ugye?Remélem a seggbedugás még hátra van neked, úgy lesz teljes a napod..
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!