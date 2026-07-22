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Rétvári Bence Magyar Péter vélemény

Ilyen Magyar Péter valódi arca

2026. július 22. 07:13

Magyar Péter szerint újra szabadok az emberek, miközben a képviselőiknek még annyi szabadsága sincs, hogy elmondják a saját véleményüket.

2026. július 22. 07:13
Magyar Péter
Rétvári Bence
Rétvári Bence
Facebook

„Hoppá! Ilyen Magyar Péter valódi arca. Szabad politikai véleménynyilvánítást ígért, és közben kézi vezérléssel utasítja a 141 képviselőt, hogy mi az a két mondat, amit kimondhatnak, és semmi mást. Ahogy korábban is mondta, neki csak kólás dobozok kellenek képviselőnek.

Ez is mutatja, mennyire megrogyott a Tisza a köztársasági elnöki jelölés fiaskója miatt. Válságkommunikáció van, szigorú kármentési akció. Senkinek nem lehet véleménye, csak Magyar Péternek, és attól eltérni nem lehet. Ez lett volna az első saját döntésük, és ebből is csak egy nagy blama lett.

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Magyar Péter szerint újra szabadok az emberek, miközben a képviselőiknek még annyi szabadsága sincs, hogy elmondják a saját véleményüket a parlament folyosóján. Ekkora a baj, hogy senkinek semmilyen önálló gondolat nem megengedett. A Tiszában csak egy dolgot lehet szabadon csinálni: napi 24 órában a Fidesz-KDNP-t szidni.”

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Nyitókép: Földházi Árpád / Mandiner

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 41 komment

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Sorrend:
marciTm
2026. július 22. 09:40
a valódi arcát még mindig nem látjuk teljesen,csak azt tudjuk,peter madjar egy szarosgatyás,elmebeteg,hazaáruló,csaló,nőverő gyerekbántalmazó,alkoholista,mentelmi jog mögé bújó bűnöző telefon rabló,hazug,kokainos törpebuzi!
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4
0
google-2
•••
2026. július 22. 09:13 Szerkesztve
Annyira szabadok az emberek, mint Magyar Péter. Brüsszel köldökzsinórján rángatózunk mind. Ők lóbálnak minket. Következik a szabadesés. Keményre.
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0
0
Darthvader
2026. július 22. 08:15
Kár megtiltani nekik a nyilatkozatot! Úgysem képesek egy épkézláb mondatot elmondani!
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2
0
states-2
2026. július 22. 08:13
Az elmebaj kormányzati pozícióba került április 12-én, volt már ilyen a történelemben Caligulától Károlyi Mihályig. A mi rákosista Caligulánk még nem csinált a lovából szenátort, csak kólásdobozokból képviselőt. Az ÁVH-ból pedig jogfolytonos NVV-t.
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3
0
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