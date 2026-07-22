„Hoppá! Ilyen Magyar Péter valódi arca. Szabad politikai véleménynyilvánítást ígért, és közben kézi vezérléssel utasítja a 141 képviselőt, hogy mi az a két mondat, amit kimondhatnak, és semmi mást. Ahogy korábban is mondta, neki csak kólás dobozok kellenek képviselőnek.

Ez is mutatja, mennyire megrogyott a Tisza a köztársasági elnöki jelölés fiaskója miatt. Válságkommunikáció van, szigorú kármentési akció. Senkinek nem lehet véleménye, csak Magyar Péternek, és attól eltérni nem lehet. Ez lett volna az első saját döntésük, és ebből is csak egy nagy blama lett.