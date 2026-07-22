Magyar Péter és a bekapcsolt mikrofon esete: „Figyeljetek légy szíves, itt a teljes sajtó!” (VIDEÓ)
A miniszterelnök egyértelmű utasítást adott a Tisza képviselőinek a keddi parlamenti ülésen.
Magyar Péter szerint újra szabadok az emberek, miközben a képviselőiknek még annyi szabadsága sincs, hogy elmondják a saját véleményüket.
„Hoppá! Ilyen Magyar Péter valódi arca. Szabad politikai véleménynyilvánítást ígért, és közben kézi vezérléssel utasítja a 141 képviselőt, hogy mi az a két mondat, amit kimondhatnak, és semmi mást. Ahogy korábban is mondta, neki csak kólás dobozok kellenek képviselőnek.
Ez is mutatja, mennyire megrogyott a Tisza a köztársasági elnöki jelölés fiaskója miatt. Válságkommunikáció van, szigorú kármentési akció. Senkinek nem lehet véleménye, csak Magyar Péternek, és attól eltérni nem lehet. Ez lett volna az első saját döntésük, és ebből is csak egy nagy blama lett.
Magyar Péter szerint újra szabadok az emberek, miközben a képviselőiknek még annyi szabadsága sincs, hogy elmondják a saját véleményüket a parlament folyosóján. Ekkora a baj, hogy senkinek semmilyen önálló gondolat nem megengedett. A Tiszában csak egy dolgot lehet szabadon csinálni: napi 24 órában a Fidesz-KDNP-t szidni.”
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A miniszterelnök egyértelmű utasítást adott a Tisza képviselőinek a keddi parlamenti ülésen.
Nyitókép: Földházi Árpád / Mandiner