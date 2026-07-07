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tisza nemzeti választási bizottság magyarország

Egy napon dőlhet el, hogy királyság lesz Magyarország és történelmi lesz-e a Tisza-győzelem napja

2026. július 07. 19:02

Ez a két népszavazási kezdeményezés is ott hever a Nemzeti Választási Bizottság asztalán. Már csak az a kérdés, hogy a Tisza-kormány melyiket tartja fontosabbnak.

2026. július 07. 19:02
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Két népszavazási kezdeményezésről is dönt július 20-án a Nemzeti Választási Bizottság (NVB), az egyik arról kérdezné meg az embereket, hogy egyetértenek-e azzal, hogy királyság legyen Magyarország. A másik pedig arra kíváncsi, egyetértenének-e az emberek abban, hogy a demokrácia napjává nyilvánítsák április 12-ét – írja az Index.

A Nemzeti Választási Bizottság közleményében arról írnak, hogy a testület elnöke, Sasvári Róbert július 20-a 16 órára hívott össze egy ülést, amelyen elbírálják majd ezeket a kérdéseket. 

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Az egyik így hangzik: 

Egy Alkotmány módosítás kapcsán egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország államformája királyság (Alkotmányos Monarchia) legyen?

A másik pedig arról kérdezné meg az embereket, hogy egyetértenek-e azzal, hogy április 12-ét a demokrácia napjává nyilvánítsák. A kettő együtt várhatóan biztosan nem megy majd át a testületen, hiszen erősen ellentmondanak egymásnak. Már csak az a kérdés, hogy a Tisza-kormány melyiket tartja fontosabbnak. 

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

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Összesen 11 komment

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tapir32
2026. július 07. 19:30
A magyar péteri demagógia ellen nincsen kellőképpen felvértezve a lakosság. Ez az oktatás hibája. Az ellenőrizhető referenciával nem rendelkező állításokat nem szabad elhinni! Aki, az ellenőrizhető adatok, tények helyett érzelmekre, indulatokra apellál, az hazudik. Független adatbázisokban ellenőrizni kell az állításokat. Eustat, Eurobarometer, OECD, WHO stb. Akik ismerik az MSZMP, az MSZP, az SZDSZ és a DK demagógiáját, azok nem dőltek be Magyar Péter demagóg szövegének. A demagóg, a tények hamis színben való feltüntetésével, az emberek érzelmeinek, indulatainak felkeltésével, hízelgéssel, túlzásokkal és szándékos elhallgatásokkal, össze nem hasonlítható dolgok összehasonlításával, hamis oksági kapcsolatokkal, tetszetős részigazságokkal, konyha moralizálással, hazugságokkal mások véleményét manipuláló ember. Magyar Péter hazudik és becsapja a választóit. Igénytelenek a Tisza szavazók.
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tapir32
2026. július 07. 19:30
Az emberek a saját rossz természetüket választották a jó helyett. Barabásra szavaztak.
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tapir32
2026. július 07. 19:27
Aki Magyar Péterrel és a Tisza kormánnyal együttműködik, az a demagógiával, a korrupcióval és az emberek becsapásával működik együtt. Az elszámoltatás nem marad el!
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Zvergg
2026. július 07. 19:27
Persze hogy kell királyság ! I (Első )(magyar) Péter ! Árad a hülyeség ! :)
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