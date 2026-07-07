Egy napon dőlhet el, hogy királyság lesz Magyarország és történelmi lesz-e a Tisza-győzelem napja

Két népszavazási kezdeményezésről is dönt július 20-án a Nemzeti Választási Bizottság (NVB), az egyik arról kérdezné meg az embereket, hogy egyetértenek-e azzal, hogy királyság legyen Magyarország. A másik pedig arra kíváncsi, egyetértenének-e az emberek abban, hogy a demokrácia napjává nyilvánítsák április 12-ét – írja az Index.

A Nemzeti Választási Bizottság közleményében arról írnak, hogy a testület elnöke, Sasvári Róbert július 20-a 16 órára hívott össze egy ülést, amelyen elbírálják majd ezeket a kérdéseket.