Egy napon dőlhet el, hogy királyság lesz Magyarország és történelmi lesz-e a Tisza-győzelem napja

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Ez a két népszavazási kezdeményezés is ott hever a Nemzeti Választási Bizottság asztalán. Már csak az a kérdés, hogy a Tisza-kormány melyiket tartja fontosabbnak.
Két népszavazási kezdeményezésről is dönt július 20-án a Nemzeti Választási Bizottság (NVB), az egyik arról kérdezné meg az embereket, hogy egyetértenek-e azzal, hogy királyság legyen Magyarország. A másik pedig arra kíváncsi, egyetértenének-e az emberek abban, hogy a demokrácia napjává nyilvánítsák április 12-ét – írja az Index.
A Nemzeti Választási Bizottság közleményében arról írnak, hogy a testület elnöke, Sasvári Róbert július 20-a 16 órára hívott össze egy ülést, amelyen elbírálják majd ezeket a kérdéseket.
Az egyik így hangzik:
Egy Alkotmány módosítás kapcsán egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország államformája királyság (Alkotmányos Monarchia) legyen?
A másik pedig arról kérdezné meg az embereket, hogy egyetértenek-e azzal, hogy április 12-ét a demokrácia napjává nyilvánítsák. A kettő együtt várhatóan biztosan nem megy majd át a testületen, hiszen erősen ellentmondanak egymásnak. Már csak az a kérdés, hogy a Tisza-kormány melyiket tartja fontosabbnak.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert